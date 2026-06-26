Ani slovo od babišovců ohledně vedra v ČR. Že jsou lidi ohroženi? No a co!
26. 6. 2026
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Aktualizace: V pátek v 15.23 ministerstvo životního prostředí konečně vydalo k vedru tiskovou zprávu
Matěj Michalk Žaloudek
Přesně!!! (ke komentáři Apoleny Rychlíkové, níže)
A úplně to samý platí pro Prahu. Nemá NIC, nekomunikuje NIC, nevnímá NIC.
Vídeň má Heat Action Plan a veřejný cooling zones. Barcelona má síť klimatických útočišť v knihovnách, školách, parcích, muzeích nebo sportovištích. Madrid má plán pro vlny veder a veřejné zdraví už desítky let.
Praha je vpravdě hlavní město klimapopíračský země, který vládnou motomatláci.
Když už je na Vítkově novej vodní prvek, ukáže se, že nestříká, protože na něj najížděj auta, co tam nemaj co dělat.
Žijeme v dystopii a vládnou nám lidi odstřižený od reality.
Apolena Rychlíková:
Je krátce po půlnoci a mně se zdá, že teprve teď je venku normální "teplo". Absolutně se děsím víkendu. Ne kvůli sobě, ale tak nějak kvůli všem ohroženým lidem, především seniorům a seniorkám, lidem se zdravotními problémy, lidem bez domova (mimochodem podle studií už je dnes problematika extrémních veder více ohrožující na životě pro lidi v nekvalitním bydlení než mrazy) a třeba i dětem nebo těhotným ženám a lidem se zhoršenou termoregulací (typicky například lidé s postižením).
Marně hledám JAKOUKOLIV komunikaci Babišovy vlády směrem k tomuto tématu. Česko čekají teploty možná nad 40 stupňů, ale pro vládu, která nevěří na klimatickou krizi, a která řeší jen své trapné dětinské naschvály prezidentovi na straně jedné a kšefty a čistky na straně druhé, nejsou životy lidí tady vůbec priorita. Nula, nic.
Je to tak do očí bijící věc, že se tu nikdo z politiků ani nesnaží předstírat zájem o lidi, až je mi z toho i trochu zle. Vzhledem k tomu, co nás teď čeká, bych čekala alespoň zkladní balíček doporučení, jak se chovat během veder, klasický informační krizový set, dvě tiskovky, něco... Právě i proto, že nemáme tak velkou zkušenost s extrémními vedry. Ale není nic! Jeden takový například vyrobil Jan Lukačevič prostě na koleni, takže díky za DIY stát, kterej si teď tvoříme tak nějak sami. Andrej Babiš a jeho tým mají jiné starosti, než možné ohrožení životů seniorů nebo dětí.
V jiných zemích přitom extrémní vedra stát běžně komunikuje jako zdravotní riziko. Francie má vládní stránku ke canicule, informační linku a mobilizaci zdravotních úřadů i služeb státu. Británie má Heat Health Alerts pro zdravotnictví, sociální služby, samosprávy i vládní úřady. Italské ministerstvo zdravotnictví od května do září vydává pravidelné bulletiny pro 27 měst s rizikem na 24, 48 a 72 hodin dopředu. Španělsko má už od roku 2004 národní plán prevence dopadů nadměrných teplot na zdraví. MY máme vládu lidí, kteří si možná ze svých klimatizovaných aut ani nevšimli, v jaké realitě žijeme. Pecka.
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