Ve sporu mezi krajně populistickou vládou a prezidentem nejde o malichernost
Je za tím víc, než se zdá
27. 6. 2026
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Jiří Hlavenka
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Může se to jevit jako spor dvou osob (možná i trochu malicherný), vyjasňování pravomocí a mocenských hranic, což je v pořádku, ale možná je kolem toho až moc velký mumraj. Měli by se hoši vyklidnit. Jenomže jde o něco jiného...
Prezident Pavel je, jak je známo, celoživotní profesí voják. Což znamená nejen že umí pochodovat a připínat si frčky zichrhajckama, ale že skutečně oboru vojenství rozumí - jako málokdo u nás. Víc než kdokoli ve vládě. Jede se na summit NATO, což je vždy zásadní událost, ve které se přímo na místě rozhoduje o těch nejdůležitějších věcech v Alianci (konkrétně: strategický plán na příští roky, politické závazky členů, možné rozšiřování, i velitelská rozhodnutí. NATO je kvůli Trumpovi ve vratké situaci a každý hlas na jeho podporu je podstatný).
Prezident je nejen profesí voják, ale jeden z bývalých nejvyšších představitelů NATO, tedy zcela s jistotou lze říci, že v této věci není u nás člověk s hlubšími znalostmi (o chodu NATO, úkolech, procesech, vybavenosti, bojeschopnosti, řízení a rozhodování atd atd) než je on. I kdyby tam byl v roli "tichého poradce" a říkal: tohle jo, proto a proto, tohle ne, tady bych navrhl úpravu, proto a proto, je pro zodpovědnou českou vládu naprosto neocenitelný a klíčový.
Jdeme dál. Macinka (zdráhám se toho spratka nazvat ministrem) je russian asset, stejně jako byl a je jeho mentor Klaus. Je to člověk, který kope za Rusko, proti České republice, i když se hrozně moc tváří, aby to tak nevypadalo. Ve vládě je za v podstatě fiktivní stranu, která získala hlasy za jakési sliby "úsporných rozpočtů" a na fenoménu hranatého influencera, ale ve skutečnosti jde o ruskou pátou kolonu (podobně jako SPD, nicméně přijde mně že u Motoristů je to ještě silnější. Asi si musí svoji výslužku ještě pořádně zasloužit, je tam novej, zatímco Okamura už svoje odsloužil a staví si z toho svoje mešity). Tím, že Babiš nic neví, nic nezná, ničemu nerozumí a nic si nepamatuje, tak by to byl Macinka, kdo by v Ankaře rozhodoval za Českou republiku. To, co jsou tzv. Motoristé zač, je každým dnem, s každým jejich krokem a s každým jejich dalším nominantem zjevnější.
Prezident Pavel toto dobře ví, a z jeho dosavadní agendy je vidět, co zřetelně staví jako nejvyšší prioritu: je to obranyschopnost a bezpečnost České republiky, v širším měřítku pak Evropy. Ví, co je Rusko zač a o co se snaží, pro něj jako pro vojáka to je největší hrozba dnešní doby (zřejmě v tom má pravdu).
Proto si v této věci prosazuje tak úporně svou pozici (přičemž jinde je spíš zdrženlivý, vládě zákony nevetuje, podepsal i ne moc hezký rozpočet, zkrátka respektuje, že tohle je vládní triko a ne jeho). Ale tohle z rukou pustit nechce a bojuje: jednak kvůli důležitosti a jednak dle ústavy tohle aspoň částečně jeho triko je. Ostatně ten "jediný, kdo zná pravdu" mu to včera potvrdil.
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