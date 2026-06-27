Co je a co není socialismus
27. 6. 2026 / Bohumil Kartous
čas čtení < 1 minuta
Tuto obrázkovou grafiku bych s dovolením rád sdílel, jelikož mezi lidmi v Česku, včetně těch, kteří utrpěli vzdělání v Klausem zdeformovaném prostředí českých ekonomických škol, stále vládne terminologická pomatenost. Opakovaně slýchám jinak poměrně inteligentní a schopné lidi mluvit o “socialismu” či “komunismu” v souvislosti s prvky sociální ochrany a podpory jinak kapitalistických ekonomik. Zde je to poměrně srozumitelně odlišeno a porozumí tomu i člověk se ZŠ vzděláním (kvalitním).
Nejsou socialistické (kapitalistické ekonomiky se sociálními programy)
Silný soukromý sektor
Soukromé podnikání
Tržní ekonomika
Svoboda uspět
Jsou socialistické (významně státem kontrolované ekonomiky)
Stát vlastní či kontroluje hlavní oblasti podnikání
Omezená svoboda
Vláda kontroluje ekonomiku
Omezené možnosti
Velký rozdíl, je dobré znát skutečnosti:
Sociální programy v pomáhají lidem
Kapitalismus vytváří prosperitu
Svoboda vytváří příležitosti
317
Diskuse