Zpráva pro redakci ČTK: Jak velká je spoluodpovědnost vlád Petra Fialy a Andreje Babiše za genocidní zabíjení dětí v Gaze a na okupovaném Západním břehu?

1) Kdy
a jakým vyjádřením odsoudila vláda České republiky izraelskou blokádu
humanitární pomoci pro Pásmo Gazy a masové útoky izraelské okupační
armády na civilní infrastrukturu a na civilní obyvatelstvo Pásma Gazy.
2) Kdy
a jaká opatření učinila vláda Petr Fialy k pozastavení platnosti, k
omezení a zastavení vydávání licencí pro vývoz zbraní munice, vojenského
a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do
oblasti okupační mocnosti Státu Izrael.
3) Kdy
a jaká opatření učinila vláda Andreje Babiše k omezení a zastavení
vydávání licencí pro vývoz zbraní munice, vojenského a vojensky
využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti
okupační mocnosti Státu Izrael.
4) Učinila
vláda Petra Fialy kroky k zamezení transferu zbraní munice, vojenského a
vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do
oblasti okupační mocnosti Státu Izrael? Kdy a v jakém rozsahu a jakým
rozhodnutím a usnesením? Prosím i o text příslušného rozhodnutí a
usnesení.
5) Učinila
vláda Andreje Babiše po vystřídání vlády Petra Fialy kroky k zamezení
transferu zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do
oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu
Izrael? Kdy a v jakém rozsahu a jakým rozhodnutím a usnesením? Prosím i o
text příslušného rozhodnutí a usnesení.
6) Je
vláda České republiky odpovědná a v jakém rozsahu a podle jakého
předpisu či zákona za činnost ministrů a ministerstev vnitra, průmyslu a
obchodu, zahraničních věcí a spravedlnosti, kteří umožnili v době
blokády Pásma Gazy a okupace Západního břehu Jordánu uplatňování,
prodlužování, vydávání licencí a transfer zbraní, munice, vojenského a
vojensky využitelného materiálu do oblasti působnosti okupační mocnosti
Izrael, izraelské armády a obyvatelstva, jehož část buduje okupační
osady a terorizuje okupované palestinské obyvatelstvo?
7) Vyjádřili
se předseda vlády Andrej Babiš a vláda ČR proti okupační politice státu
Izrael a proti budování osad příslušníků izraelského národa na
okupovaných palestinských územích? Kdy a v jakém znění?
8) Učinila
vláda a ministr spravedlnosti kroky, které zabraňují Policii ČR a
státním zástupcům šetřit podezření na vydávání a prodlužování licencí a
na vývoz zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do
oblasti válečného konfliktu a okupačních teroristických a trestných
akcí na územích okupovaných a kontrolovaných Státem Izrael?
9) Učinila
vláda a ministr spravedlnosti kroky k tomu, aby Policie ČR a státní
zastupitelství řádně šetřily podezření, podněty a trestní oznámení na
vydávání a prodlužování licencí a na vývoz zbraní, munice, vojenského a
vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a
okupačních teroristických a trestných akcí na územích okupovaných a
kontrolovaných Státem Izrael?
Radomír Silber, Ph.D.
Příloha: Text žádosti vládě ČR podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Diskuse