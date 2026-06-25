Zpráva pro redakci ČTK: Jak velká je spoluodpovědnost vlád Petra Fialy a Andreje Babiše za genocidní zabíjení dětí v Gaze a na okupovaném Západním břehu?

25. 6. 2026 / Radomír Silber

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Zpráva pro redakci ČTK

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Jak velká je spoluodpovědnost vlád Petra Fialy a Andreje Babiše za genocidní zabíjení dětí v Gaze a na okupovaném Západním břehu?


U příležitosti výročí vyhlazení Ležáků německými okupanty a v souvislosti s faktem, že „izraelské úřady a bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v  Pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a na okupovaném Západním břehu válečných zločinů“, jak v předvečer výročí, tedy v úterý 23. června 2026, uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, kdy počet dětských obětí přesáhl 20 000, jsem požádal vládu České republiky o poskytnutí následujících informací:


 


1) Kdy a jakým vyjádřením odsoudila vláda České republiky izraelskou blokádu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy a masové útoky izraelské okupační armády na civilní infrastrukturu a na civilní obyvatelstvo Pásma Gazy.


2) Kdy a jaká opatření učinila vláda Petr Fialy k pozastavení platnosti, k omezení a zastavení vydávání licencí pro vývoz zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael.


3) Kdy a jaká opatření učinila vláda Andreje Babiše k omezení a zastavení vydávání licencí pro vývoz zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael.


4) Učinila vláda Petra Fialy kroky k zamezení transferu zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael? Kdy a v jakém rozsahu a jakým rozhodnutím a usnesením? Prosím i o text příslušného rozhodnutí a usnesení.


5) Učinila vláda Andreje Babiše po vystřídání vlády Petra Fialy kroky k zamezení transferu zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael? Kdy a v jakém rozsahu a jakým rozhodnutím a usnesením? Prosím i o text příslušného rozhodnutí a usnesení.


6) Je vláda České republiky odpovědná a v jakém rozsahu a podle jakého předpisu či zákona za činnost ministrů a ministerstev vnitra, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a spravedlnosti, kteří umožnili v době blokády Pásma Gazy a okupace Západního břehu Jordánu uplatňování, prodlužování, vydávání licencí a transfer zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti působnosti okupační mocnosti Izrael, izraelské armády a obyvatelstva, jehož část buduje okupační osady a terorizuje okupované palestinské obyvatelstvo?


7) Vyjádřili se předseda vlády Andrej Babiš a vláda ČR proti okupační politice státu Izrael a proti budování osad příslušníků izraelského národa na okupovaných palestinských územích? Kdy a v jakém znění? 


8) Učinila vláda a ministr spravedlnosti kroky, které zabraňují Policii ČR a státním zástupcům šetřit podezření na vydávání a prodlužování licencí a na vývoz zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a okupačních teroristických a trestných akcí na územích okupovaných a kontrolovaných Státem Izrael?


9) Učinila vláda a ministr spravedlnosti kroky k tomu, aby Policie ČR a státní zastupitelství řádně šetřily podezření, podněty a trestní oznámení na vydávání a prodlužování licencí a na vývoz zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a okupačních teroristických a trestných akcí na územích okupovaných a kontrolovaných Státem Izrael?


Radomír Silber, Ph.D.


Příloha: Text žádosti vládě ČR podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

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Obsah vydání | 25. 6. 2026