Evropská vysílací unie a mezinárodní organizace podporují nezávislé financování České televize a Českého rozhlasu

23. 6. 2026

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tisková zpráva České televize

Evropská vysílací unie (EBU) a mezinárodní organizace ve společném prohlášení vyjadřují vážné znepokojení nad záměrem české vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu. Signatáři upozorňují, že jakákoli změna financování médií veřejné služby musí být stabilní, předvídatelná a doprovázená diskusí a jasnými zákonnými garancemi redakční a finanční nezávislosti.



„Podpora ze strany EBU a mezinárodních novinářských a mediálních organizací je důležitým potvrzením, že nejde o technickou debatu o způsobu výběru peněz, ale o otázku nezávislosti médií veřejné služby. Česká televize je připravena o budoucím modelu financování jednat, musí však jít o řešení, které jí umožní plnit zákonem svěřenou veřejnou službu a nebude ji vystavovat politickému tlaku," říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Prohlášení vyzývá vládu, aby vedla skutečnou a otevřenou konzultaci s Českou televizí a Českým rozhlasem, umožnila širší veřejnou i parlamentní debatu a zajistila, že financování obou institucí zůstane dostatečné pro plnění jejich veřejnoprávního úkolu, a to včetně regionálního vysílání, kultury, zpravodajství, sportu a dalších služeb.

Celé prohlášení, včetně seznamu signatářů, je dostupné na stránkách EBU: https://www.ebu.ch/news/2026/06/concerns-over-czech-government-plan-to-abolish-the-licence-fee

 

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Obsah vydání | 23. 6. 2026