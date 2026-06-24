Súdán: Mezinárodní organizace varují: 'Al-Obajd by se mohl stát dalším Al-Fáširem'
24. 6. 2026
Prohlášení navazuje na podobná varování vydaná Evropskou unií, Vysokým komisařem OSN pro lidská práva a Mezinárodní koalicí pro prevenci zločinných zvěrstev v Súdánu.
Členové rady také vyjádřili hluboké znepokojení nad pokračujícím násilím v Súdánu, kde jsou súdánské ozbrojené síly (SAF) a RSF ve válce od dubna 2023.
Prohlášení poukázalo na eskalaci bojů v oblasti Kordofánu a varovalo, že by to mohlo ještě více zhoršit již tak vážnou humanitární situaci. Členové vyzvali všechny strany, aby okamžitě ukončily nepřátelství.
Znovu zdůraznili potřebu, aby všechny strany chránily civilisty, dodržovaly mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, a dodržovaly závazky dané Džiddskou deklarací.
Obavy z útoků dronů
Rada bezpečnosti také vyjádřila znepokojení nad zprávami o útocích dronů prováděných RSF v Al-Obajdu a rostoucím využívání dronů stranami konfliktu po celém Súdánu.
Členové vyzvali k vyšetření všech porušení a zneužití a k tomu, aby byli odpovědní pohnáni k odpovědnosti.
Rada zdůraznila potřebu, aby všechny strany usnadnily bezpečný a neomezený humanitární přístup a umožnily civilistům bezpečný průchod v souladu s mezinárodním právem.
Dále vyzvala všechny členské státy OSN, aby se zdržely vnějších zásahů, které by mohly podněcovat konflikt a nestabilitu, aby podporovaly snahy o trvalý mír, aby dodržovaly mezinárodní právo a aby realizovaly příslušné rezoluce Rady bezpečnosti, včetně rezoluce 2791 (2025).
Rada znovu potvrdila svůj závazek k suverenitě, nezávislosti, jednotě a územní celistvosti Súdánu a znovu odmítla jakoukoli paralelní vládní autoritu v oblastech pod kontrolou RSF.
Evropská unie vydává varování
Evropská unie varovala, že Al Obajd nesmí být ponechán stejnému osudu jako hlavní město severního Darfúru Al-Fášir, kde v dubnu pozemní ofenzíva RSF donutila stovky tisíc obyvatel k útěku, navzdory rozsáhlým zprávám o zneužívání.
Ve svém prohlášení blok vyzval RSF, aby okamžitě zastavily ofenzivu proti Al-Obajdu. Zdůraznil potřebu ukončit zabíjení civilistů, násilí proti etnickým komunitám a útoky na civilní infrastrukturu.
EU také vyzvala, aby civilisté mohli odcházet svobodně a bezpečně a aby humanitární pracovníci měli rychlý, bezpečný a neomezený přístup.
29 zemí vyjadřuje obavy
Koalice pro prevenci zločinů a dosažení spravedlnosti v Súdánu spolu s dalšími 21 zeměmi vyjádřila vážné znepokojení nad naléhavými riziky zvěrstev a úmyslných vražd v Súdánu.
Prohlášení předložené Radě OSN pro lidská práva bylo podpořeno koaličními členy Kanadou, Francií, Německem, Irskem, Nizozemskem, Norskem, Sierrou Leone a Británií, stejně jako Albánií, Andorrou, Austrálií, Rakouskem, Belgií, Kyprem, Českou republikou, Dánskem, Finskem, Islandem, Lichtenštejnskem, Maltou, Moldavskem, Monakem, Černou Horou, Novým Zélandem, Severní Makedonií, Polskem, Rumunskem, Španělskem a Švédskem.
Podle prohlášení zemřelo v Al-Obajdu a Severním Kordofánu nejméně 50 civilistů během deseti po sobě nasledujících dnů útoků dronů a vznikly rozsáhlé škody na civilní infrastruktuře. Rozsáhlé a důvěryhodné zprávy o násilí proti různým etnickým skupinám, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí, jsou hluboce znepokojující.
Prohlášení vyzývá RSF, aby okamžitě ukončily ofenzivu proti Al-Obajdu a varovalo před bezprostřední eskalací na místě, která by mohla vystavit přibližně 500 000 civilistů, včetně více než 100 000 vnitřně vysídlených osob, riziku masových zvěrstev.
Společné prohlášení vyzvalo všechny strany, aby okamžitě deeskalovaly a plně dodržovaly mezinárodní humanitární právo. Dále zdůraznilo potřebu umožnit civilistům svobodný a bezpečný odchod a zajistit, aby humanitární organizace měly neomezený přístup k potřebným, podpořený důvěryhodnými bezpečnostními zárukami.
Signatáři dále vyzvali všechny státy, aby vyvinuly maximální tlak na RSF, SAF a jejich spojence, aby zabránily zvěrstvem a ochránily civilisty.
Šéf OSN pro lidská práva vyzývá vlivné státy k jednání
Dříve Volker Türk, vysoký komisař OSN pro lidská práva, varoval, že hrozící útok na Al-Obajd nese vážné riziko mezinárodních zločinů a hrozí prohloubit katastrofální dopady konfliktu na civilisty.
"Státy s vlivem mají nyní odpovědnost jej využít," řekl, "aby zastavily toto šílenství dříve, než bude pozdě".
Zdroj v angličtině: ZDE
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