Polsko v epicentru "Tiché fronty"
24. 6. 2026
TVP (Polská televize) uvedla 10. června 2026 premiéru dokumentárního filmu "Tichá fronta", důležitého pokusu upozornit na výzvy v oblasti podvratné činnosti a sabotáže, kterým čelí Polsko a celý region. Díky podstatné spolupráci s Agenturou vnitřní bezpečnosti (ABW) program především vykresluje složité téma na průsečíku kontrarozvědných aktivit, ale do určité míry se také zabývá teroristickými hrozbami. Po zhlédnutí dokumentu můžeme očekávat, že "Tichá fronta" bude víc než jen signálem ke změně přístupu k takovým vzdělávacím a osvětovým nástrojům mezi občany, nejen v Polsku.
V první linii sabotáže a odvádění pozornosti
Je to obzvlášť důležité, protože doplňuje nedávné zveřejnění (po více než desetileté pauze) veřejného shrnutí práce ABW. Stojí za zmínku, že to také poskytlo zásadní prvek k zamyšlení nad tím, čemu skutečně čelí nejen samotní policisté, ale i společnost země, přímo na první linii této "tiché fronty". V této chvíli bychom měli také navrhnout, aby stát v budoucnu podporoval podobné materiály, včetně subjektů, na něž se Rusko zaměřuje. Bylo by prospěšné, kdyby "Tichá fronta" pokračovala a rozšířila se o další témata, například hrozby pro kritickou infrastrukturu, zařízení související se státním komunikačním systémem a hrozbu náboru agentů k získání dat o polské armádě nebo spojeneckých silách.
Měli bychom zdůraznit, že materiál se zabývá "mechanismy náboru sabotérů, aktivity prováděné proti Polsku a jejich důsledky. (…) Tvůrci použili materiály polských tajných služeb, které ukazují, jak tento typ činnosti vypadá na území Polské republiky a v sousedních zemích" (popis materiálu). Toho bylo dosaženo odhalením detailů konkrétního případu zahrnující podstrčení čtyř balíčků obsahujících hořlavý materiál, které měly způsobit teroristické škody v letecké dopravě.
Rusko už dávno překročilo své pravomoci
Na úvod je třeba zdůraznit, že Rusko již dávno zvýšilo úroveň špionáže na úroveň známou ze studené války v celé Evropě. Nicméně moskevské úřady také daly zelenou k současnému rozšíření tajných operací, včetně sabotáže a odvádění pozornosti, atentátů a kybernetických operací, přičemž přijaly zvýšená rizika spojená s těmito operacemi, jak jasně ukazuje případ ve filmu. Jednoduše řečeno, hořlavé látky a civilní letectví nám bohužel připomínají temné časy z minulých let, kdy svět bojoval s hrozbami ze strany al-Kájdy a Daeše (tzv. Islámského státu), nemluvě o opakování i starších případů.
Proto se zvýšená prevence stává nutností a to vyžaduje víc než jen spolupráci mezi službami a občany. Je třeba poznamenat, že podobné nástroje ve formě profesionálních materiálů byly využívány tajnými službami a policií v různých částech světa, zejména při boji proti teroristickým hrozbám (prevence terorismu). Například v roce 2013 natočila kontrarozvědka FBI dokument s názvem "Tah pěšcem", který zobrazoval fiktivní příběh o náboru Glenna Duffieho Shrivera čínskou rozvědkou. Má zdůraznit, že slouží jako varovný a informační nástroj pro ostatní, kteří by se mohli ocitnout v podobné situaci jako titulní postava, která byla pěšákem ve hře zpravodajské služby, jež ho nakonec přemohla.
Polský dokument "Tichá fronta" také předává poselství, že zapojení se do hry se zahraničními zpravodajskými službami za účelem získání materiálních výhod (rychlých peněz) je jistá cesta k konečné katastrofě. Důležité je, že tvůrci se nezaměřili na makroměřítko, zobrazující konvenční činy operačních důstojníků a zápasy státních zpravodajských služeb, ale spíše na jednotlivce – vykonavatele na samém dně operačních procesů nepřátelských zpravodajských služeb.
Psychologická stránka náboru
Tyto pověstné figurky ve hře (opět odkazující na materiály FBI) jsou varováním i lekcí, na co si dát pozor. Film zkoumá psychologické aspekty náboru a provozu tohoto typu agentury a zároveň zdůrazňuje ukazatele, že daná osoba byla zapletena do vysoce nebezpečných procesů, pro které je jediným rozumným řešením nahlásit to kontrarozvědce. Zahraničními zpravodajskými službami jsou pěšáci využíváni na plný potenciál a nahrazováni.
Není žádným tajemstvím, že klíčovým faktorem (například v rámci schématu MICE—peníze, ideologie, kompromat/nátlak a ego) jsou finance. Film jasně zdůrazňuje různé fáze závislosti na nových platbách za stále nové formy činnosti, dokud není rekrut plně pod kontrolou. Zdá se to klasické, ale zde vidíme připomínku důležitosti těchto metod pro nové generace. Je také důležité poznamenat, že agent je vyčerpáván na maximum, nakonec se nestará o svou budoucnost v žádné fázi svého provozu a přijímá svou ztrátu.
Nejdůležitější je, že tvůrci naštěstí sdělení příliš nekomplikují; naopak, předávají je co nejširšímu publiku. Jedná se o standard 21. století, který je v současnosti pozorován v informační a kognitivní oblasti. Obsahuje dynamický příběh, použití odborných hlasů (přímo z ABW a státního zastupitelství) a důraz na praktické aspekty případu, jasně a bez zbytečného senzacechtivosti. Stojí za zmínku, že televize získala podporu ABW. Díky této synergii může film využívat vizuální a narativní nástroje, ale v širším kontextu prevence a profesionality.
Je důležité zdůraznit, že nejde jen o senzacechtivost nebo silné emoce, ale o pochopení hrozeb. Všimněte si, že film končí důležitým poselstvím pro ty, kteří se mohou v životě setkat s podobnými formami zahraniční zpravodajské činnosti, což ukazuje, že nejde o fikci ani vzdálený svět zpravodajských her, ale o svět s mnoha kontakty s obyčejnými lidmi. Platí to zejména u rizikových skupin (jako je ukrajinská menšina), na které Rusové v současnosti intenzivně cílí, čekají jak na příležitosti k náboru, tak na zneužívání různých typů jednotlivců nabízejících své služby.
Řešení rizikových skupin
Takto cílené oslovování potenciálních nepřátelských agentů nebo vlastních zdrojů dnes není nic nového a je to dokonce běžné. Všimněte si, že byl například použit v materiálech CIA zaměřených na Rusy a Číňany. Musíme si proto uvědomit, že kontrarozvědné agentury by při identifikaci rizikových skupin měly také využívat tento typ transparentní komunikace a zároveň se snažit oslovit osoby mluvící jiným jazykem, například prostřednictvím veřejně dostupného, široce vysílaného obsahu. Může podkopat, nebo se pokusit podkopat, určitý operační komfort ruské strany a jejích spojeneckých služeb, jak v případě nových komunikačních prostředků, tak ve stále dominantním televizním a rozhlasovém vysílání. Lze jen doufat, že "Tichá fronta" nezůstane bez povšimnutí v sociální a mediální diskusi v Polsku i jinde.
Musíme také uznat, že tvůrci materiálu komunikují s jednotlivci, kteří mohou být pozorovateli a svědky anomálií ve svém okolí. Není to jen varování pro ty, kteří narazí na ruské nebo běloruské služby, ale také pro ty, jejichž informace mohou být cenné pro polskou kontrarozvědku. Materiál "Tichá fronta" je v tomto kontextu také cenný. Obrazně řečeno, když představíme určité signály, nebo dokonce jejich katalog, je možné je v našem okolí zaznamenat. A není nic účinnějšího než i malý signál, který může vést kontrarozvědku k úspěšným operacím v budoucnu.
Opět je důležité si uvědomit, že toto je součást dlouhodobé prevence, která by měla spoléhat na moderní formy komunikace a dialogu se společností. Například britské služby vyvinuly takové nástroje pro prevenci terorismu a dosáhly významných výsledků ve svých aktivitách, často ve spolupráci s kanály, podcasty a programy produkovanými BBC. V Polsku lze podobné přístupy pozorovat i v boji proti teroristickým hrozbám, zejména v zajímavém a důležitém projektu ABW nazvaném 4U!. Proto může prevence kontrarozvědky, včetně boje proti sabotáži a subverzi, z těchto zkušeností čerpat ponaučení.
Nové technologie a stará pravidla
Všimněte si, že pachatelé celé konspirace jsou zakódováni v nových komunikačních formátech – šifrovaných zprávách a aplikacích (podporovaných staromódními metodami HUMINT). To je cenné, protože to zdůrazňuje důležitost tohoto typu technologie pro rychlý nábor, provádění i masové (a zároveň poněkud jednorázové) dálkové špionáže. Je také jasné, že důsledky pro zahraniční zpravodajské důstojníky jsou zmírněny, zatímco riziko padá na agenty v terénu. To je dokonale zachyceno na konci videa, které ukazuje probíhající soudní řízení.
Určitá odbočka je nutná, vzhledem k důležitosti telefonů a chytrých telefonů v celém případě. Musíme pochopit, že schopnosti naší země v oblasti SIGINT jsou zásadní a investice do této oblasti pro kontrarozvědku jsou přímo zásadní. Jednoduše řečeno, spolupráce s moderními řešeními, která policistům umožňují přístup k prvkům nepřátelské zpravodajské komunikace, může zachránit nejen majetek, ale doslova životy a zdraví.
Informace, že dvě ze šesti použitých náloží byly určeny k testování, je také třeba brát s opatrností. Naznačuje jednoduchý vzorec: Rusové budou své taktiky upravovat ještě více než teroristé z počátku 20. století. Je to možné díky institucionálním zdrojům a zpravodajským službám ruského státu, stejně jako rozsáhlému využívání agentů zobrazených v materiálu. Rozsah hrozeb pozorovaných například pouze na Ukrajině zahrnuje i naše vlastní země, zejména Polsko a baltské státy.
"Tichá fronta" se tak stává ukázkou výzev, kterým čelí polská kontrarozvědka vedená Agenturou vnitřní bezpečnosti (ABW) a zdůrazňuje potřebu posílit služby (z hlediska personálu, financí, vybavení a právních zdrojů), což ukazuje, že pravděpodobně čelíme letům podobných bojů proti protivníkovi, který je odhodlán prolomit všechny bariéry.
Oznámení preventivní protiofenzívy?
Navíc je důležité zdůraznit další klíčové poselství materiálu: nepřítele lze porazit. To se týká schopnosti spolupracovat se spojenci (z EU/NATO), což je významná síla pro každou zemi. Stojí za zmínku, že případ zobrazený v materiálu "Tichá fronta" měl regionální vazby, sahající až na Pyrenejský poloostrov. Logistika je jak jednoduchá z hlediska nástrojů a prostředků k dosažení cíle, tak složitá z hlediska území. Navíc druhá strana dělá chyby; není mistrem vícerozměrných šachů, jak je často zobrazováno v západní propagandě (například během studené války).
Jednoduše řečeno, naše kontrarozvědka není bezbranná. Dalším prvkem jsou lidské chyby, které sami agenti získaní Rusy dělají a budou dělat i dál. Ani ta nejlepší šifrovaná komunikace a dobře propracované taktiky nezaručují, že pachatel nezkolabuje pod psychickým tlakem. Shrnuto, "Tichá fronta" je především cenným přírůstkem do procesu budování odolnosti státu vzhledem k současnému rozsahu hrozeb. Je v souladu s novými modely veřejných informací, ale zároveň slouží jako spojovací článek v prevenci a kontrarozvědce.
Jeho účinnost by mohla být posílena dalšími materiály tohoto typu v kombinaci se širší debatou na sociálních a mediálních platformách. Můžeme však být rádi, že zejména Agentura vnitřní bezpečnosti (ABW) se rozhodla učinit tak významný krok v rozšíření svého portfolia strategické komunikace. Je potřeba širší hlas největší polské služby, odpovědné za kontrarozvědku a protiteroristické operace ve veřejné sféře, podle vzoru mnoha západních složek.
Nicméně je patrná určitá protiofenzíva, jak jsme zmínili na začátku – nejnovější zpráva, aktivita na sociálních sítích a dokonce i nová webová stránka. A opět bychom rádi viděli další epizody polské televize, tentokrát zaměřené na jiná témata. Platí to zvlášť vzhledem ke dvěma hlavním výzvám, kterým dnes čelíme: sabotáži a podvratné činnosti, stejně jako radikalizaci mládeže. V obou případech preventivní opatření vyžadují rozmanitou škálu kanálů (nová média, stará média) a pečlivě vytvořený, hodnotný obsah.
Zdroj v angličtině: ZDE
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