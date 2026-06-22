Děti potřebují bezpečí
22. 6. 2026
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Děti potřebují bezpečí
Dnes vás chceme na chvíli pozvat na jedno zvláštní místo.
Do zahrady ukryté za červenými vraty, kde byl slyšet smích dětí mezi stromy a kde měl svět na okamžik jiný rytmus.
Foto: Wikimedia Commons
Co mají společného děti v Liverpoolu před desítkami let a děti v Česku dnes?
Nenecháváme je do toho spadnout už od roku 1936.
Ve 30. letech minulého století zde Armáda spásy otevřela domov pro děti, které neměly kde vyrůstat v bezpečí. Nebyl to jen dům – byl to prostor, kde se odehrávaly tiché, ale zásadní proměny.
Děti sem přicházely z nejistoty a odcházely s něčím, co si nesly celý život: s pocitem, že někam patří. Učily se znovu důvěřovat, znovu si hrát a znovu věřit, že jejich příběh může pokračovat jinak. Možná si toto místo připomenete i díky slavné písni Johna Lennona Strawberry Fields Forever.
Můžete si ji poslechnout zde.
V jejich vzpomínkách se často neobjevují velké události. Spíše obyčejné chvíle, klid zahrady, společné hry, hlas někoho, kdo je oslovil jménem.
„Nebyl to jen dům. Byl to domov."
A právě v tom je příběh Strawberry Field tak silný. Není jen historií jednoho místa. Připomíná něco, co Armáda spásy dělá po generace – stojí po boku lidí, kteří to v životě nemají jednoduché, a vytváří pro ně prostor, kde mohou znovu začít.
Už více než 150 let, v různých zemích i dobách, pomáhá Armáda spásy lidem v těžkých situacích. A děti mezi nimi vždy měly své důležité místo. Strawberry Field byl jedním z mnoha konkrétních příkladů – místem, kde se pomoc proměnila v každodenní péči, vztahy a bezpečí.
Od té doby se svět proměnil. Změnila se města, technologie i způsob života. Nezměnilo se ale to nejdůležitější: co potřebují děti.
Každé dítě potřebuje cítit bezpečí. Potřebuje vědět, že někam patří. Potřebuje být viděno a slyšeno. Potřebuje povzbuzení místo strachu a jistotu, že je milováno.
A právě proto je práce Armády spásy aktuální i dnes – tady v České republice. Díky naší kampani Nenechme je do toho spadnout se setkáváme s dětmi a rodinami, které procházejí složitým obdobím. Pomáháme tam, kde je potřeba vrátit do života stabilitu, důvěru a naději. Nabízíme bezpečný prostor, podporu i čas. Věříme, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.
To, co se kdysi odehrávalo za červenými vraty v Liverpoolu, tak pokračuje dál – v jiných městech, v jiných příbězích, v životech dnešních dětí a vlastně nejen dětí, ale celých rodin a mladých lidí.
A právě díky vám vše může pokračovat.
Děkujeme, že pomáháte vytvářet místa, kde mohou děti znovu najít jistotu, klid a naději.
Místa, která nejsou jen službou.
Ale domovem.
Oslavme Den otců příběhem
(ilustrační foto)
V neděli 21.6. jsme si připomněli Den otců a proto dnes přinášíme příběh tatínkovský. Martin je otcem dvou malých dětí, o které zůstal pečovat sám po odchodu partnerky. Situaci mu navíc komplikuje sluchové postižení, které ztěžuje komunikaci s úřady i běžné každodenní vyřizování záležitostí. V důsledku péče o malé děti přišel o zaměstnání a rodina se ocitla v nejisté finanční situaci.
Po odchodu matky zůstal na otce také dluh za energie. Armáda spásy rodinu podpořila z fondu sociální pomoci a pomohla stabilizovat základní životní podmínky. Současně byla nastavena pravidelná spolupráce zaměřená na hospodaření, plánování výdajů a řešení úředních záležitostí.
Sociální pracovnice ve spolupráci s tlumočnicí podporuje Martina při jednání s institucemi i při nastavování každodenního režimu péče o děti. Postupně se podařilo situaci rodiny stabilizovat a vytvořit bezpečnější zázemí.
„V této situaci je důležité, aby otec nezůstal na všechno sám. Díky propojení podpory, tlumočení a finanční pomoci se podařilo rodinu stabilizovat a nastavit další kroky směrem k samostatnosti," říká vedoucí přímé práce Miluše Sedláková.
V současné době Martin aktivně hledá nové zaměstnání, které by bylo slučitelné s péčí o děti. Spolupráce nadále pokračuje tak, aby rodina mohla dlouhodobě fungovat stabilně a soběstačně.
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