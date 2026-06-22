Proč je Británie v takové krizi?
22. 6. 2026
Po šesti premiérech nejsme stále o nic blíž k vyřešení zásadních problémů této země, píše britský autor
Zdá se, že stojíme na prahu příchodu dalšího nového premiéra.
Člověk by si myslel, že po uplynulém desetiletí, kdy jsme zažili jejich neustálou rotaci, už bychom si na to měli být zvyklí. Že by to působilo jako další kolo politické hry na židle, na kterou jsme si už tak zvykli.
Od Camerona k Mayové, od Mayové k Johnsonovi, od Johnsona k Trussové, od Trussové k Sunakovi, od Sunaka ke Starmerovi. Šest různých lídrů za deset let, což nám dává v průměru nového obyvatele premiérského úřadu zhruba každých dvacet měsíců, což podle mých výpočtů znamená, že premiér vydrží sotva déle než moje nejlepší kalhoty z M&S.
To, přátelé, není normální. Spíš to vypadá na něco, co by se mělo dít v Itálii, než tady u nás, kde jsme byli svědky toho, jak premiéři zůstávají ve funkci dobře přes deset let.
A přesto se v této situaci ocitáme.
Novináři obléhají Downing Street. Poslanci předstírají, že rozhodně nešíří pomluvy jeden o druhém, zatímco se jim nějak daří používat přesně stejné fráze. Političtí korespondenti opět stojí před premiérským úřadem a vypadají, jako by už několik týdnů uvízli v situaci s rukojmími. My ostatní neustále aktualizujeme své telefony a čekáme, zda Keir Starmer přežije, odstoupí, nebo se pustí do jakéhosi gladiátorského souboje s Andym Burnhamem o držení klíčů od domu, který je pro národ čím dál tím více prokletý.
Zatímco jsem se v posledních dnech v klidu rozplýval ve svém bytě, přistihl jsem se, jak přemýšlím o načasování toho všeho, protože zítra, pokud vám to náhodou uniklo, uplyne deset let od referenda o brexitu.
Teď ale nepanikařte, tohle nebude další článek o brexitu.
Těch už je dost. Než tento týden skončí, každé britské noviny vydají přibližně sedmnáct úvah vysvětlujících, proč brexit zemi zničil, zachránil, nebyl skutečným brexitem, byl přílišným brexitem nebo nějakým způsobem obojím zároveň. Už deset let se hádáme o brexitu s takovým nasazením, jaké se obvykle vyhražuje pro plnohodnotné vendety a spory o dědictví.
Mě ale zajímá něco úplně jiného, protože čím déle sleduji současný chaos kolem Starmera, Burnhama a labouristů, tím více mi to připomíná atmosféru, která panovala před brexitem.
Ne jde o politiku jako takovou, ale spíše o ten pocit. Pocit, že něco hlubšího nefunguje. Jednou z nejpodivnějších věcí na moderním Spojeném království totiž je, jak nestabilní se stalo, a přitom o sobě stále mluví, jako by bylo stabilní.
Kdybych popsal zemi, která za deset let vystřídala šest premiérů, zažila největší ústavní otřes za několik generací, prošla lety politické paralýzy, prošla několika hospodářskými krizemi, byla svědkem zhroucení důvěry v instituce a nyní zřejmě uvažuje o dalším boji o vedení, přestože vládu zvolila teprve před necelými dvěma lety, většina lidí by předpokládala, že mluvím o místě, které prochází vážnými otřesy.
Místo toho to však popisujeme jako normální demokratickou politiku. To ale opravdu, opravdu není, a říkám to jako někdo, kdo vyrostl v Jižní Africe.
Jihoafričané jsou obecně zvyklí na politická dramata. Produkujeme jich dost na to, aby několik scenáristů Netflixu mělo práci na plný úvazek. Spojené království naopak mívalo pověst země, která je uklidňujícím způsobem nudná. Vlády se samozřejmě měnily, ale instituce přetrvávaly. Premiéři přicházeli a odcházeli, ale obvykle po letech, nikoli po měsících. Státní aparát působil pomalu, byrokraticky a občas frustrujícím dojmem, ale v zásadě byl pevný.
Když jsem se sem poprvé přestěhoval, měl jsem tento dojem stále velmi pevně zakořeněný v mysli. Nyní jsem však čím dál více přesvědčen, že to, co dnes vidíme, nezačalo až s brexitem.
Brexit byl prostě okamžikem, kdy už nebylo možné tyto trhliny ignorovat, protože sahají desítky let do minulosti a pravděpodobně začaly během ekonomické transformace v 80. letech.
Spojené království z tohoto období v mnoha ohledech vyšlo bohatší, ale také se zásadně změnilo. Stará průmyslová ekonomika byla postupně rozebírána, finanční sektor získával stále větší převahu, státní majetek byl rozprodáván a rozsáhlé části země prožívaly ekonomickou transformaci, jejíž přínosy se často zdály materializovat někde úplně jinde. Pokud jste náhodou pracovali v londýnské City, vypadala situace poměrně růžově. Pokud jste žili v bývalém hornickém městě, loděnicové komunitě nebo výrobním centru, výhled byl poněkud méně optimistický.
Aby bylo jasno, nejde zde o zjednodušující tvrzení, že před Thatcherovou bylo všechno úžasné a po ní všechno hrozné – taková analýza je asi stejně užitečná jako háčkovaný kondom. Británie v 70. letech skutečně čelila vážným ekonomickým problémům. Inflace bujela, produktivita zaostávala za konkurencí a mnoho znárodněných odvětví vyžadovalo zásadní reformy. Nečinnost nebyla realistickou možností.
Problém spočívá v tom, že to, co začalo jako ekonomická reforma, se postupně ztvrdlo v ideologii. Trhy již nebyly považovány za nástroj, ale za řešení. Privatizace se stala nejen politikou, ale i filozofií. Stále více se zdálo, že platí předpoklad: pokud se něco dá prodat, outsourcovat, deregulovat nebo vystavit tržním silám, pravděpodobně by se to mělo udělat.
Některé části země se této nové realitě přizpůsobily pozoruhodně dobře. Londýn se stal jedním z největších světových finančních center. Prosperovaly profesionální služby. Hodnota nemovitostí prudce vzrostla. Celá odvětví se rozšiřovala pozoruhodným tempem. Británie vytvořila obrovské množství bohatství.
Problémem bylo, že prosperita ne vždy následovala po bohatství.
Místa, která se přizpůsobila, prosperovala. Místa, která se nepřizpůsobila, byla ponechána svému osudu. Komunity vybudované kolem průmyslových odvětví, která živila celé generace, se ocitly v situaci, kdy hledaly nový ekonomický smysl, a v mnoha případech se tento smysl nikdy plně nenaplnil. Místo toho následovalo pomalé hromadění nespokojenosti, která po léta tiše doutnala pod povrchem. Nebylo to natolik dramatické, aby to ovládlo titulky novin, ale bylo to dostatečně vytrvalé na to, aby to formovalo pohled lidí na politiku, vládu a budoucnost.
Po určitou dobu však byl růst dostatečný na to, aby zakryl mnohé z těchto napětí. Když se ke konci devadesátých let dostala k moci strana New Labour, masivně investovala do veřejných služeb. Školy se skutečně zlepšily. Nemocnice prošly modernizací. Dětská chudoba poklesla. Jednalo se o skutečné úspěchy a bylo by intelektuálně nečestné předstírat opak.
Přesto i během těchto let Spojené království nadále vkládalo mimořádnou důvěru do financí, nemovitostí a spotřeby jako jediných motorů budoucí prosperity. Základní ekonomický model zůstal z velké části nezměněn. Vycházelo se z předpokladu, že pokračující růst vygeneruje dostatek bohatství k vyrovnání hlubších strukturálních nerovnováh v zemi.
Na chvíli to vypadalo jako naprosto rozumná sázka.
Pak přišel rok 2008 a všem dal co nejdůrazněji najevo, že stavět tak velkou část národního hospodářství na finančních službách ve skutečnosti nebyl ten geniální tah, za který to mnozí považovali.
Když se ohlížím zpět z místa, kde se nyní nacházím v roce 2026, čím dál tím více si myslím, že to byl skutečný zlomový bod, okamžik, který uvrhl svět do chaosu, který prožíváme v uplynulém desetiletí. Ne proto, že by to okamžitě změnilo politiku, ale proto, že to zcela otřáslo důvěrou. Miliony lidí sledovaly, jak vlády zachraňují finanční instituce, zatímco jim zároveň bylo řečeno, že najednou nejsou k dispozici žádné peníze na mnoho věcí, které ovlivňovaly jejich každodenní život.
Výsledkem byla úsporná opatření.
Většina lidí se s úspornými opatřeními nesetkala prostřednictvím dokumentů ministerstva financí, ale prostřednictvím pomalého chátrání a zhoršování stavu světa kolem nich.
Knihovna zavřela. Autobusová linka zmizela. Městská rada se potýkala s problémy. Centrum pro mládež zmizelo. Čekací listina se prodlužovala. Místní plavecký bazén zkrátil otevírací dobu. Výmoly se přestaly opravovat tak rychle. Z hlavní ulice zmizel další obchod, a pak ještě jeden. Školy začaly posílat stále zoufalejší žádosti o kapesníky, lepicí tyčinky a základní školní potřeby, zatímco sociální služby byly natolik přetížené, že byly prakticky na pokraji kolapsu.
Žádná z těchto změn sama o sobě nepůsobila jako historická událost. Nikdo nestál na ulici a neprohlašoval, že civilizace skončila, protože autobus číslo 47 nyní jezdil každých čtyřicet minut místo každých dvaceti. Avšak dohromady, rozhodnutí za rozhodnutím, škrt za škrtem, vytvořily něco mnohem významnějšího, než by kdy mohl způsobit jakýkoli jednotlivý škrt.
Vytvořily atmosféru.
Vytvořily rostoucí, sžíravý pocit, že věci už nefungují tak dobře, jak kdysi. Že veřejné služby trvale fungují jen jednu krutou zimu od kolapsu. Že každá interakce se státem znamená delší čekání, méně možností a nižší očekávání. Že Spojené království se s každým uplynulým rokem nějak stává o něco ošuntělejším, přestože jim jeden ministr financí za druhým neustále tvrdí, že oživení je na cestě a že prosperita je hned za rohem – slibují.
Pro mnoho lidí, zejména v komunitách, které již překonaly desetiletí hospodářského úpadku, se zdálo, že poselství z Westminsteru stále více tvrdí, že se věci zlepšují, zatímco realita za jejich dveřmi naznačovala opak.
Tento rozpor mezi tím, co se lidem říkalo, a tím, co prožívali, se ukázal jako politicky výbušný, protože se ukázalo, že pokud dostatečně dlouho trváte na tom, že je vše v pořádku, zatímco někomu teče střecha na hlavu, nakonec vás přestanou poslouchat a začnou naslouchat komukoli, kdo jim nabídne žebřík – i kdyby ten žebřík prodával Nigel Farage.
V době, kdy se konalo referendum o brexitu, již miliony voličů dospěly k závěru, že něco není v pořádku. Možná se neshodli na tom, co přesně je špatně, ale věděli, že jsou nespokojeni. Věděli, že jsou frustrováni. Věděli, že ztratili důvěru v politickou třídu, která se zdála být stále více odtržená od jejich životních zkušeností.
Brexit poskytl těmto frustracím terč. Problémem je, že poskytl také obětního beránka.
Evropa se stala vysvětlením problémů, jejichž kořeny ležely mnohem blíže domovu. Imigrace se stala vysvětlením problémů, které se vyvíjely po celá desetiletí. Referendum proměnilo široký a oprávněný pocit nespokojenosti ve velmi konkrétní politický projekt, který nikdy nebyl skutečně schopen vyřešit základní problémy.
S odstupem času je jednou z nejpodivnějších věcí na brexitu to, jak málo toho ve skutečnosti vyřešil. Slibovalo se, že odchod z Evropské unie vyřeší napětí v zemi. Místo toho však odhalil, jak málo z těchto napětí mělo s Evropou vůbec společného.
Theresa Mayová je nedokázala vyřešit. Boris Johnson je nedokázal vyřešit, přestože získal největší konzervativní většinu za poslední desetiletí. Liz Trussová je nějakým způsobem dokázala za méně než padesát dní podstatně zhoršit, což je svým způsobem úspěch. Rishi Sunak většinou působil jako muž, který se náhodou ocitl uprostřed cizí krize a byl příliš zdvořilý na to, aby odešel.
Nyní leží ty samé napětí na stole Keira Starmera.
Různé vlády. Různé strany. Různá hesla. Různé sliby, že konečně napraví to, co bylo rozbité.
Stejné základní frustrace.
A právě v tom pro mě spočívá tak zřejmá souvislost s dnešním dramatem.
O deset let později Spojené království stále nevyřešilo žádnou z příčin, které tu nespokojenost původně vyvolaly.
Bydlení zůstává absurdně drahé. Regionální nerovnosti zůstávají markantní. Veřejné služby jsou i nadále pod mimořádným tlakem. Důvěra v politiku zůstává zoufale nízká. Hospodářský růst se stále jeví jako odtržený od každodenního života. Komunity mimo Londýn se stále cítí přehlíženy vládami všech politických barev.
Co se změnilo, je politický projev těchto frustrací. V roce 2016 to byl brexit. O pár let později to byl Boris Johnson. Dnes by to klidně mohl být Andy Burnham. V roce 2029 by to mohla být strana Reform.
Jména se mění, ale základní hledání zůstává stejné. Voliči nadále hledají někoho, kdo je dokáže přesvědčit, že úpadek není nevyhnutelný a že nejlepší dny této země nejsou navždy uvězněny v nostalgické montáži, kterou komentuje Jeremy Clarkson.
Proto mi současná situace připadá tak fascinující.
Většina komentářů pojednává o potenciální výzvě pro Starmera jako o příběhu o osobnostech, frakcích a vnitřní politice Labouristické strany. Něco z toho je nepochybně pravda. Westminster miluje nic víc než redukovat strukturální problémy na mezilidská dramata. Je mnohem snazší diskutovat o tom, kdo komu poslal SMS, než se ptát, proč se voliči zdají být trvale neklidní.
Ale právě ten neklid je jádrem příběhu. Byl jím před brexitem, byl jím během brexitu a zůstává jím i nyní.
Hlubší otázkou, před kterou dnes Spojené království stojí, není to, zda Starmer tuto krizi přežije, ani zda se Burnham nakonec dostane do čísla 10. Jde o to, zda už nějaká vláda přišla na to, jak řešit podmínky, které již téměř čtyřicet let neustále podkopávají důvěru veřejnosti.
Dokud se tak nestane, mám podezření, že nestabilita bude pokračovat. Ne proto, že by voliči byli iracionální. Ne proto, že by se Británie nějak stala výjimečně nefunkční. Ale proto, že nelze očekávat, že lidé budou donekonečna bránit systém, o kterém mají stále větší pocit, že jim nic nepřináší.
Brexit byl jedním z projevů této frustrace. Dalším projevem byla mimořádná fluktuace premiérů, která na to navázala. Ať už se mezi Starmerem a Burnhamem stane cokoli, bude to téměř jistě další kapitola přesně stejného příběhu.
A proto, deset let po referendu, přemýšlím méně o samotném brexitu a více o Spojeném království, které ho způsobilo, protože pokud budeme i nadále považovat brexit za příčinu namísto symptomu, strávíme další desetiletí hádáním se o nesprávné věci, zatímco trhliny pod našima nohama se budou dále rozšiřovat.
Šest premiérů za deset let není normální. To se stává, když se nikdy nevyřeší základní příčiny. A dokud se tak nestane, budeme v tomto cyklu uvíznuti.
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