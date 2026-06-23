Podporuji veřejnoprávní média, aby o všem neinformovala jako o Gaze
23. 6. 2026 / Radek Kubala
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Včera jsem nosil černou potichu, dneska už víc nahlas jediným způsobem, který dokážu, píše Radek Kubala. Symbolicky v den, kdy vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že Izrael se cílením na děti dopouští genocidy.
Zejména k ČT mám spoustu výhrad. Například přílišné zakotvení v městských pravicově liberálních hodnotách, které z této instituce často dýchá. A samozřejmě neskutečný způsob, jakým informuje o genocidě v Gaze a má lví podíl na tom, že jsme jeden z posledních států, který bezvýhradně podporuje Izrael, ať udělá cokoliv (už i Trump je schopen Netanjahuovi nadávat) s úplně zcestnou veřejnou debatou k celé věci (člověku je až hanba když si přečte jak se o tom informuje ve světě).
Ale jak říká Jakub Patočka, jestli ovládne vláda veřejnoprávní média, tak budou referovat o všem stejně jako o Gaze. A škrty v rozpočtu neodnese Szántó a Borek, ale lidi co tam jsou na nižších pozicích. A připomněl bych, že někteří co pracují ve veřejnoprávních médiích podepsali dopis na podporu svých zabíjených kolegů a kolegyň v Gaze,
V těch institucích pracuje plno lidí, jejichž práce si vážím. Namátkou Klára Filipová, Ondřej Spera Mazura, Jan Kaliba (jeho práci obzvlášť sleduju rád), Lukáš Matoška, Dušan Radovanovič, Jan Boček atd. Právě oni budou nejvíc biti na současné situaci.
Podporovat se dá i s výhradou.
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