Vydán zatykač na bývalého eurokomisaře Avramopoulose v souvislosti s případem Katargate
24. 6. 2026
Skandál Katargate vypukl v prosinci 2022 — poté, co Avramopoulos opustil Komisi — když belgická policie zahájila sérii razií v nemovitostech a kancelářích v Bruselu, zatkla klíčové podezřelé a zabavila pytle s penězi v jednom z největších korupčních vyšetřování, jaké zasáhlo EU. Hlavní obvinění jsou, že podezřelí napojení na Evropský parlament přijali peníze nebo dary výměnou za plnění příkazů z Kataru, rekapituluje Nektarie Stamouli.
"Bývalý komisař je obviněn z účasti na zločinecké organizaci, přičemž úřady spojují případ s příjmy, které dostával od nevládní organizace, která je jádrem skandálu," řekl jeden z vysokých řeckých představitelů.
Belgické úřady předvolaly bývalého komisaře k výpovědi téměř před rokem, ale ten se neukázal, uvedl druhý vysoký řecký úředník.
Bývalý poslanec Evropského parlamentu Pier Antonio Panzeri, bývalá europoslankyně Eva Kaili a její manžel Francesco Giorgi byli zatčeni a čelí obviněním z korupce, praní špinavých peněz a účasti na kriminální organizaci v rámci vyšetřování Katargate. Byli propuštěni z vězení do doby soudu, ale v posledních několika letech došlo v případu k malému pokroku.
Avramopoulos — který je v současnosti poslancem řeckého parlamentu a v letech 2014 až 2019 působil jako komisař pro migraci — byl čestným členem správní rady nevládní organizace Fight Impunity, kterou založil Panzeri. Avramopoulos rezignoval na členství v organizaci hned poté, co skandál vypukl. Belgické úřady loni vyzvaly bývalého komisaře k výpovědi, ale on se neozval.
"Moje zapojení do Fight Impunity bylo od začátku zcela bez výkonných nebo manažerských povinností," uvedl bývalý komisař ve svém prohlášení při své rezignaci. Uvedl, že mu nevládní organizace mezi únorem 2021 a únorem 2022 vyplatila 73 000 €.
"Tento případ se mě nikdy netýkal," uvedl Avramopoulos ve svém prohlášení vydaném v pondělí. "Otázka, kterou se pokusili spojit s mým jménem, byla uzavřena před třemi lety s plnou institucionální transparentností a zpečetěna Evropskou komisí, na základě rozhodnutí podepsaného její prezidentkou Ursulou von der Leyen. Jakýkoli pokus belgických úřadů jej znovu otevřít a obvinit mé jméno s jakoukoli záležitostí týkající se Fight Impunity — ať už prostřednictvím nepodložených obvinění nebo zkreslení faktů — je svévolný, nepřijatelný, podezřelý a bude vyřazen všemi dostupnými právními prostředky."
Aby byl zatykač vykonán, musel by řecký parlament hlasovat o zrušení Avramopoulosovy imunity.
"Ačkoliv je to zcela bezdůvodná záležitost, jednoznačně prohlašuji, že žádnou parlamentní imunitu nepoužiji. Naopak, osobně se obrátím na řecký justiční systém a požádám o úplné vyšetření záležitosti a vydání rozhodnutí," dodal.
Zdroj v angličtině: ZDE
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