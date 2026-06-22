Mimořádná zpráva: výzva za omezení prodeje energy drinků pro osoby mladší 16 let
22. 6. 2026
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Rád bych Vás ještě před koncem školního roku upozornil na velmi zajímavou akci think tanku Ministr zdraví, který ve spolupráci s dětským ombudsmanem, Unií rodičů, Asociací ředitelů ZŠ ČR a Národní sítí zdravých měst vydal výzvu za omezení prodeje energy drinků pro osoby mladší 16 let.
K výzvě se můžete připojit skrze tento formulář, ať už jako zástupci instituce či jako jednotlivci, možno i obojí.
V
programu Skutečně zdravá škola vedeme děti k tomu, že základem života
je skutečné jídlo a čistá voda, se kterými energetické nápoje plné
kofeinu a skrytých cukrů nemají nic společného. Plně proto podporujeme
zákaz jejich prodeje dětem do 16 let, protože ochrana zdraví a psychické
pohody mladé generace musí mít vždy přednost před komerčními zájmy.
Data, stejně jako zkušenosti z naší profese, mluví jasně: Pravidelná konzumace energetických nápojů představuje prokazatelné riziko pro zdraví dětí, přispívá k rozvoji obezity, poruchám spánku a rozvoji úzkostných stavů – přesto si dnes děti běžně kupují kofeinové dávky odpovídajících dvěma šálkům espressa jako by šlo o obyčejnou limonádu.
Je proto třeba reagovat na absenci ochranných prvků v systému a cílem této VÝZVY je nastavit jasné legislativní mantinely tam, kam přímý vliv škol a rodin kvůli plošnému marketingu nedosáhne.
Několik dat na závěr:
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70 000 českých dětí: Téměř 20 % školáků ve věku 11 až 15 let konzumuje energetické nápoje opakovaně několikrát týdně.
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Akutní zdravotní dopady: Nadměrný příjem kofeinu u dětí vyvolává silný třes, tachykardii, poruchy spánku a prokazatelně narušuje schopnost pozornosti při výuce.
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Korelace s dalším rizikem: Analýzy studie HBSC potvrzují, že zvýšená spotřeba energetických nápojů přímo souvisí s vyšší mírou užívání tabáku a alkoholu u nezletilých.
Skutečně zdravá škola výzvu podpořila a dáváme ke zvážení i podporu od každého z Vás.
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