Evropa trpí pod rekordní vlnou veder, teploty by měly dosáhnout 44 °C
22. 6. 2026
Opatření se týkají sportovních akcí i celostátního hudebního festivalu; od pondělí se v některých oblastech očekávají teploty až 42 °C
Úřady ve Francii vyhlásily pro více než třetinu území země rudý stupeň výstrahy před horkem, zrušily některé sportovní akce pod širým nebem a omezily konzumaci alkoholu na celostátní akci Fête de la Musique v souvislosti s brutální vlnou veder, při které se podle předpovědí teploty vyšplhají nad 40 °C.
Dalších 40 departementů bylo v oranžovém stupni pohotovosti 2. „V celé zemi se na delší dobu ustálí velmi vysoké teploty,“ uvedla národní meteorologická služba Météo-France. „Denní i noční teploty budou mimořádné.“
Uvedla, že teploty v západní a střední Francii pravděpodobně od pondělního odpoledne překročí 40 °C, přičemž v Bordeaux dosáhnou 43 °C, v Limoges 41 °C, v Toulouse a Tours 40 °C a v Paříži 39 °C, a budou dále stoupat až do konce týdne.
Podle Météo-France budou až minimálně do pátku i noční minima výrazně vyšší, než je pro toto roční období obvyklé, přičemž minimální teploty zaznamenané v noci z neděle na pondělí v několika městech již překonaly historické rekordy.
Francouzský národní index tepla, který představuje průměr denních a nočních maxim naměřených na 30 meteorologických stanicích po celé zemi, by měl podle předpovědi v pondělí nebo úterý dosáhnout své dosud nejvyšší hodnoty, uvedla meteorologická služba.
„Mnoho lidí bude trpět, protože lidské tělo trpí v důsledku dlouhodobého působení vysokých teplot,“ řekla v pondělí francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová při návštěvě pařížské nemocnice. Vyzvala občany, aby se zajímali o starší a zranitelné sousedy.
V jihozápadním regionu Gironde místní úřady uvedly, že nedělní úmrtí tří osob ve věku od 80 do 95 let bylo částečně způsobeno intenzivním horkem. Záchranné služby oznámily, že se při nehodách při koupání utopilo 10 lidí, včetně 13letého chlapce.
Francie v neděli uspořádala svůj každoroční pouliční hudební festival Fête de la Musique, ačkoli některé místní úřady jej zcela zrušily a jiné pořádaly pouze večerní akce. V mnoha oblastech byla zavedena omezení prodeje alkoholu.
V pondělí bylo po celé zemi uzavřeno více než 800 škol, zatímco dalších 1 800 přeplánovalo výuku tak, aby žáci mohli odejít dříve. Každý desátý regionální vlak v okolí Paříže byl zrušen kvůli obavám o stav kolejových vozidel a tratí.
Španělsko vyhlásilo od neděle do středy první oficiální vlnu veder v tomto roce, přičemž v některých oblastech se podle předpovědí mají teploty vyšplhat až na 44 °C. Veřejné promítání zápasu národní fotbalové reprezentace proti Saúdské Arábii v rámci mistrovství světa v Madridu bylo zrušeno.
Státní meteorologická služba Aemet v neděli varovala před „extrémně vysokými“ denními i nočními teplotami na tuto roční dobu. „Teploty začnou klesat ve čtvrtek, ale vedro bude i nadále intenzivní,“ dodala agentura.
V Německu organizátoři pozastavili finále tenisového turnaje Berlin Open a evakuovali všechny osoby z místa konání kvůli silným bouřkám, přičemž teploty v německém hlavním městě přes víkend překročily 30 °C.
Teploty v Belgii – které již v neděli překročily 30 °C – budou „nejvyšší, jaké kdy byly zaznamenány“, uvedl David Dehenauw, vedoucí předpovědí v meteorologickém ústavu IRM. Některé vlaky v dopravní špičce byly zrušeny, aby se omezilo riziko poruch.
Ve Velké Británii vydala národní meteorologická služba Met Office varování před „extrémním horkem“ pro většinu jižní Anglie a části Walesu od pondělí do čtvrtka, přičemž předpovídá teploty 38 °C. Současný rekord pro červnový den činí 35,6 °C a byl zaznamenán v roce 1976.
Vědci uvádějí, že s pokračujícím oteplováním Země se extrémní vlny veder, které byly v minulosti omezeny na vrchol léta, budou vyskytovat častěji, budou intenzivnější a budou trvat déle, a navíc se budou objevovat dříve i později v průběhu roku.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse