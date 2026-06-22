Steve Rosenberg z BBC z Moskvy: Ruský tisk: Západ nás chce rozdrtit, jako to chtěl Hitler
22. 6. 2026
A poslechněte si tento komentář v deníku Moskovskij komsomolec. 9. květen, Den vítězství, a 22. červen opět rezonují v srdcích našeho lidu, protože Západ se nás opět chystá rozdrtit se stejnou arogancí, jakou měl Hitler.
Jen pro připomenutí: v roce 2014 to bylo Rusko, které anektovalo Krym od Ukrajiny a vojensky zasáhlo na Donbasu, a v roce 2022 to bylo Rusko, které zahájilo masivní invazi na Ukrajinu.
Již nějakou dobu však sledujeme, jak ruské úřady ukazují prstem na Západ, vykreslují západní země a Ukrajinu jako agresory a Rusko pouze jako nevinnou oběť. Zde je další článek v Moskovském komsomolci se stejnou myšlenkou. Hitler útokem na naši zemi před 85 lety doufal především v to, že psychicky zlomí SSSR a rychle přesvědčí naši zemi o marnosti odporu. Stejný kalkul lze spatřit i v současném jednání Zelenského režimu. Snaží se zlomit morální páteř ruské společnosti.
Což nás přivádí k tématu ukrajinských útoků dronů na Krym a na mnoho částí Ruska. Je zřejmé, že to pro Moskvu představuje velkou obavu. Jak nám připomíná Nezavisimaja gazeta, minulý čtvrtek zaútočilo několik dronů na moskevskou ropnou rafinérii. Kommersant informuje o útoku na poloostrově Krym:
Krym byl napaden drony. Útoky byly provedeny mimo jiné na trajekt na Kerčském průlivu, ropný terminál a několik dalších zařízení energetické infrastruktury. Úřady uvedly, že čtyři lidé zahynuli a dalších 28 bylo zraněno.
Vraťme se k „Nezavisimo gazetě“, která uvádí, že na Krymu byl pozastaven prodej pohonných hmot veřejnosti i jejich vydávání na přídělové lístky. Palivo bude vydáváno pouze státním službám, které zajišťují životně důležité funkce a bezpečnost republiky.
Navíc se nyní na Krymu vyskytují problémy s elektřinou. Klíčovým poselstvím ruských novin i nadále zůstává: ano, problémy existují, přiznáváme to, ale Rusové by neměli propadat panice.
Tak to dnes zní v deníku Moskovskij komsomolec, který uvádí, že ukrajinské útoky dronů mají za cíl vyvolat mezi Rusy pocit krize a pocit naučené bezmocnosti. Naučená bezmocnost je přijetí porážky, ale pro takovou porážku neexistují žádné důvody. Nedávné údery Kyjeva nezměnily geopolitickou realitu. Rusko je stále jednou ze dvou hlavních jaderných velmocí. Rusko je stále ve všech ohledech silnější než Ukrajina. Zelenskyj se snaží vyrovnat poměry pomocí asymetrické války proti Moskvě. Nesmíme hrát podle pravidel, která se naši geopolitickí nepřátelé snaží vnutit naší zemi a jejímu lidu.
Pravidla by měla být naše, píše Komsomolskaja pravda: v Kyjevě se najednou domnívají, že pokud lidem na Krymu a v Sevastopolu znepříjemní život, budou moci vyjednávat z pozice síly. Nikdo však nebude jednat s teroristy a vyděrači. Zmaření turistické sezóny na Krymu neznamená, že zmaří i naši ofenzivu, která pokračuje – možná ne sprintem, ale postupně a nezvratně. A na to budeme mít vždy dostatek pohonných hmot.
Kommersant informuje, že společnost Light Aviation navrhla státní regulaci cen leteckého paliva. Kommersant se dozvěděl, že Sdružení provozovatelů letadel Antonov II navrhlo státní regulaci cen leteckého kerosinu a leteckého benzínu, aby se zabránilo rostoucím cenám v důsledku předpovídaného nedostatku paliva. Ostatní účastníci trhu tvrdí, že jejich zásoby benzínu vydrží ještě měsíc.
Lehká letadla již zahájila letové zkoušky s použitím automobilového benzínu nižší kvality. Odborníci se domnívají, že myšlenka regulace cen pravděpodobně povede pouze k nedostatku paliva. A nyní k ruskému vládnímu deníku „Rossijskaja gazeta“ a tomuto titulku: „Molotovovy koktejly pro drony“.
Deník píše, že továrna francouzské společnosti Delaire, která vyráběla drony pro Ukrajinu, byla na začátku tohoto měsíce napadena. S odvoláním na francouzský deník dále uvádí, že na podnik bylo hozeno několik zápalných lahví. A deník uvádí následující souvislosti. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo adresy evropských firem, které vyrábějí součástky pro ukrajinské drony, a poboček ukrajinských firem.
A na závěr se podíváme do rubriky vtipů v „Komsomolské pravdě“. Nejdříve vám ale musím říct, že ruský ekvivalent rčení „tráva je vždy zelenější na druhé straně“ se doslovně překládá jako „tam, kde nejsme, je život dobrý“. Dobře, a teď k tomu vtipu. Možná život není tak dobrý tam, kde nejsme. Možná tam, kde nejsme, žijí v neustálém strachu, že se tam objevíme. Vlastně to zní spíš jako výhrůžka než jako vtip.
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