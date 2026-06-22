Británie: Proč může být "manchesterismus" budoucího premiéra Burnhama ekonomicky i politicky užitečný
22. 6. 2026
Moderátorka: Vypadá to, že Andy Burnham se stane naším premiérem během tří až čtyř týdnů. Co o něm tedy víme? Poprvé se stal poslancem v době, kdy byl premiérem Tony Blair. Byl považován za představitele hnutí „New Labour“. Zastával řadu ministerských funkcí, naposledy byl ministrem zdravotnictví za vlády Gordona Browna. V této stínové funkci zůstal i za vlády Jeremyho Corbyna, ale v roce 2017 odstoupil, aby kandidoval na post starosty Velkého Manchesteru, který od té doby zastává a v němž se mu politicky daří. Co se týče jeho politického smýšlení, často odkazuje na to, co sám popisuje jako „manchesterismus“. Co to tedy znamená? Tady ve studiu je Matthew Lawrence, zakladatel a ředitel think tanku Common Wealth. Hovořil s Andym Burnhamem o hospodářské politice. Shodou okolností dnes také vydal zprávu s názvem „The Productive State, A Framework for Manchesterism“ (Produktivní stát, rámec pro manchesterismus). Matthew Lawrenci, dobré odpoledne.
Matthew Lawrence: Dobré odpoledne.
Moderátorka: Jak byste někomu popsal, co je to manchesterismus?
Matthew Lawrence: Manchesterismus má mnoho aspektů, je to trochu složitý pojem. Ale myslím, že jádrem je argument o navrácení základních služeb, o navrácení veřejné kontroly nad základními službami, jako je doprava, veřejné služby nebo bydlení, aby se zajistilo to, co lidé ve svém běžném životě postrádají. V současné době jsou bydlení, autobusová doprava, energie i péče příliš drahé, nedostupné a nestabilní. A má to strukturální příčinu. Mnoho z těchto klíčových základních služeb jsme outsourcovali, privatizovali a deregulovali, zatímco v jiných vyspělých ekonomikách, které jsou bohatší, dynamičtější a rovnostářštější než ta naše, existují silné reformy veřejného vlastnictví a veřejné kontroly. Manchesterismus je tedy myšlenka, jak tyto služby vrátit pod veřejnou kontrolu, aby byly cenově dostupné a aby se vybudovala infrastruktura, na níž mohou vzkvétat dynamické trhy a silné komunity.
Moderátorka: Pokud tomu dobře rozumím, příkladem z Manchesteru jsou samozřejmě autobusy, o kterých se často mluví. A pokud jsem to správně pochopila, myšlenka je taková, že pokud to řídí stát, lze nastavit jízdné na určitou úroveň, rozhodnout, kdo má nárok na bezplatnou dopravu, a ti lidé se pak mohou dostat do práce. Je to ten druh uvažování, který tím máte na mysli?
Matthew Lawrence: Přesně tak. Síť B je fantastickým příkladem z praxe. Dříve to byla deregulovaná, roztříštěná... síť, v níž bylo jízdné vysoké a služby špatné a nesouvislé. Byla vrácena pod veřejnou kontrolu a regulována jako integrovaná síť veřejné dopravy. A v oblasti Velkého Manchesteru došlo k poklesu jízdného v autobusech o 15 %, zvýšil se počet cestujících a rozšířila se nabídka služeb. A to není dobré jen pro životní náklady lidí a jejich schopnost pohybovat se po městě, ale také to přispívá k dynamičtějšímu trhu práce – více lidí se může dostat do práce. A právě to je důvodem, proč Manchester roste dvakrát rychleji než je celostátní průměr. Nemůže to být jen o autobusech.
Moderátorka: Právě k tomu jsem se chtěla dostat. Co bude dál? Až vyřešíte autobusy, co uděláte potom?
Matthew Lawrence: Myslím si tedy, že právě teď veřejnost zjevně volá po skutečných opatřeních proti krizi životních nákladů. Každý ví, že ty základní věci, na které se všichni spoléháme – ať už jde o bydlení, energii, dopravu nebo jídlo – jsou příliš drahé, příliš vzácné a příliš nestabilní. Na druhou stranu máme poměrně nafouklý, nákladný a regulativní stát. Argument zastánců „produktivního státu“ však zní, že cestou k nápravě je přiblížit se normální, bohaté a vyspělé ekonomice, v níž stát hraje roli při investování, vlastnictví a provozování základních služeb. Ne plošně, ne všude, ale v těch oblastech, kde trhy neplní své poslání vůči podnikům, komunitám a obyčejným lidem, protože nedostatečně investují nebo naopak příliš mnoho vybírají. Tento dokument tedy představuje pragmatický plán postupných kroků, který má promyslet, jak můžeme zajistit, aby byl život finančně dostupný, a to prostřednictvím investic do těchto základních prvků v potřebném rozsahu, tempu a pořadí.
Moderátorka: Pomozte nám pochopit větu „neměli bychom být v dluzích vůči dluhopisovým trhům“, což je samozřejmě něco, co řekl Andy Burnham a co zaznamenal Tom McTague ve svém profilu Andyho Burnhama. A byla to věta interpretovaná různými způsoby. Jak vy tuto větu chápete?
Matthew Lawrence: Myslím, že jde o to, že Spojené království čelí strukturálnímu problému, a to právě proto, že jsme nedokázali dostatečně investovat do základních oblastí, jako je energetika a bydlení. Jsme vystaveni posuzování dluhopisových trhů, protože máme vyšší inflaci než jiné vyspělé ekonomiky. A oni to promítají do ceny státního dluhu – stanovují ji vyšší, připočítávají k ní prémii.
Moderátorka: Existuje tedy nějaký plán, jak snížit náklady na půjčky, abychom se z toho dostali?
Matthew Lawrence: Nejde o popírání síly trhů, jde o to, že musíme být v silnější pozici, abychom se do takové situace nedostali. Jde o nápravu základních pilířů, abychom vybudovali dynamickou ekonomiku, která zvládne základní náklady, což se pak promítne do nižších cen státního dluhu a vrátí nás z pozice výjimky zpět k jakési normální ekonomice. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je mít plán na obnovu produktivního státu, který bude schopen investovat do těchto základů a vyřešit inflační tlaky. Pokud to nevyřešíme, budeme neustále vystaveni posuzování dluhopisových trhů, a to je problém. Místo toho, abychom tento problém ignorovali, potřebujeme strategický plán, postupný plán, disciplinovaný plán na nápravu těchto základů.
Moderátorka: Matthew Lawrence, moc vám děkuji. Ale tady se mnou ve studiu je také Polly Billingtonová, labouristická poslankyně za East Thanet a příznivkyně Andyho Burnhama. Dobré odpoledne. Dobrý den. Jste příznivkyně Andyho Burnhama. Podívejte, být premiérem je těžké pro kohokoli. Co si myslíte? Proč si myslíte, že Andy Burnham by to zvládl lépe než Keir Starmer?
Polly Billington: Myslím, že je tu několik důvodů. A to bez jakékoli neúcty ke Keirovi Starmerovi, který v posledních několika letech udělal spoustu významných věcí. Jedním z důvodů je, že jsem byla v terénu v Makerfieldu a s Andym jsem nějakou dobu spolupracovala. On může přinést schopnost navázat kontakt s britskými občany a také propojit hodnoty Labouristické strany s britskými hodnotami. To je opravdu důležité. Čelíme existenční hrozbě, a to nejen z důvodu vnitřních reforem, ale také ze strany Elona Muska a technologických magnátů zvenčí, stejně jako ze strany Ruska. Musíte budovat svou demokratickou odolnost. A vaše demokratická odolnost ve skutečnosti potřebuje někoho, kdo dokáže navázat tyto vazby, kdo se dokáže spojit s lidmi tam, kde se právě nacházejí, a dovést je tam, kde by měli být. Matthew právě hovořil o ekonomické odolnosti. To je také důležité a bude velmi důležité zajistit, abychom splnili to, co jsme slíbili v manifestu, a to i s ohledem na změněnou situaci. Ráda bych také řekla, že důležitou věcí, která na Andy Burnhamovi zaujme, je to, že pokud se skutečně stane premiérem, bude jedním z nejzkušenějších premiérů, jaké jsme měli za velmi dlouhou dobu. Poprvé se stal poslancem v roce 2001, kdy někteří z mých kolegů ještě chodili do základní školy. Byl ministrem. Působil jako ministr financí. Musel činit velká a obtížná rozhodnutí.
Moderátorka: Posledních, řekněme, devět let se však soustředil na oblast Greater Manchester. Jedná se o velmi rychlý přechod. Bude na to připraven? Víte, zejména při takovémto přechodu bude muset lidi rychle přesvědčit. Je připraven převzít vládu?
Polly Billington: No, to je jeden z důvodů, proč zdůrazňuji, že byl poslancem už v roce 2001 a že Whitehorn i Westminster dobře zná a má s nimi bohaté zkušenosti. Myslím, že na jeho politické dráze je důležité – a to je pro mě, jakožto zástupce malých měst v malé a znevýhodněné části jihovýchodního pobřeží Anglie, obzvláště důležité – to, že díky jeho zkušenostem z funkce starosty Greater Manchesteru lépe rozumí významu místní politiky a tomu, jak právě ekonomika založená na místním kontextu umožňuje získat podporu lidí a dosáhnout potřebného ekonomického růstu. Až příliš často jsme investovali do míst, která jsou naprosto jistá sázka – víte, že se vám podaří je rozvíjet, víte, že dosáhnete růstu, protože tam to vždycky rostlo už dříve – a právě proto nakonec dochází k koncentraci růstu v některých částech země, zatímco jiná místa jsou zcela opomíjena. Těším se na možnost, že Andy bude schopen provést významné vyvážení díky svým zkušenostem z funkce starosty Greater Manchesteru.
Myslím, že je důležité poukázat na to, že jak jste o tom právě hovořila s Mattem Lawrencem o tom, jak může stát aktivně podporovat odolnější ekonomiku, to je přesně tím, co musíme dělat. Protože místo toho, abychom mluvili o osobnostech – odpusťte mi to – měli bychom mluvit o výsledcích pro tuto zemi. A to, co potřebujeme, je odolnější ekonomika, odolnější situace, pokud jde o národní bezpečnost, a lepší a sebevědomější postavení ve světě. Keir Starmer v tomto směru odvedl důležitou přípravnou práci, ale musíme jít ještě dál a využít naději, kterou jsme viděli při těch doplňovacích volbách v Makerfieldu.
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