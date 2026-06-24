TZ: Více než 1 milion lidí bude v Praze o Silvestra bez stresu z odpalování pyrotechniky

24. 6. 2026

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Zastupitelé hl. m. Prahy 18. června schválili novelu vyhlášky k pyrotechnice, která zpřísňuje podmínky využívání zábavní pyrotechniky. 22 městských částí využilo možnosti zakázat používání pyrotechniky úplně. Více než 1 milion lidí a jejich zvířecích přátel tak bude na Silvestra ochráněno před stresem a znečištěním toxickými látkami.


Na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy 18. června byla schválena nová vyhláška k pyrotechnice. Většina velkých městských částí využila možnosti na svém území živelné použití pyrotechniky zakázat. Jedná se o Prahu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Horní Počernice, Křeslice, Libuš, Suchdol, Troja a Velká Chuchle. Pyrotechniku nelze odpalovat ani na celém území Klánovic, kde je přírodní park. Bohužel nejlidnatější městská část Praha 4 se přes urgence na jejich vedení k zákazu nepřipojila.

Podle Evy Tylové, místopředsedkyně STUŽ a zastupitelky hlavního města Prahy a Prahy 12, která se prosazení zpřísnění vyhlášky věnovala: „K zákazu se připojilo 22 z 57 městských částí, ale ty představují většinu obyvatel Prahy. Úplným zákazem bude tedy nyní chráněno více než 1 milion lidí, jejich zvířecích přátel a samozřejmě i divokých zvířat na tomto území. Ti se již nebudou o Silvestra stresovat a dýchat vzduch znečištěný spadem toxických látek z živelného odpalování pyrotechniky. Řada malých městských částí se k zákazu zatím nepřipojila, protože to vzhledem k nízké četnosti odpalování na jejich území nevnímají jako problém."

K zpřísnění došlo i na ostatním území hl. m. Prahy, kde je možné odpalovat pyrotechniku pouze od 17 h na Silvestra do 2 h na Nový rok. Lidé se tedy mohou během dne rekreovat, či procházet se svými zvířecími přáteli, aniž by museli mít obavu, že jim někdo za zády odpálí petardu.

Samozřejmě platí nadále, že nelze odpalovat pyrotechniku kolem vodních toků, kolem a v zvláště chráněných území, v přírodních parcích a v památkové zóně, jako to bylo i ve vyhlášce před její aktualizací. Také kolem domů seniorů, domovů pro handicapované, hospodářských chovů (to jsou i včelstva) podle novely zákona o pyrotechnice platné od 1. prosince 2025.

Společnost pro trvale udržitelný život se v loňském roce věnovala prosazování novelizace zákona. Mimo jiné uspořádala panelovou diskusi s odborníky, ze které škodlivost odpalování pyrotechniky jasně prokázala. Podle Evy Tylové, která panelovou diskuzi moderovala: „Novela zákona o pyrotechnice jasně určila, že pyrotechnika má negativní důsledky pro lidi, zvířata i životní prostředí, a proto ji lze bez dalšího zdůvodňování zakázat na celém území obce či městské části. Jsem ráda, že této možnosti řada městských částí využila."


Informace k textům a akcím k problematice pyrotechniky jsou dispozici na webových stránkách organizátora: www.stuz.cz.
Kontakt: Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, e-mail: jiri.dlouhy@czp.cuni.cz

STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.     
Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou

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Obsah vydání | 24. 6. 2026