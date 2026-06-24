TZ: Více než 1 milion lidí bude v Praze o Silvestra bez stresu z odpalování pyrotechniky

Na
jednání zastupitelstva hl. m. Prahy 18. června byla schválena nová
vyhláška k pyrotechnice. Většina velkých městských částí využila
možnosti na svém území živelné použití pyrotechniky zakázat. Jedná se o
Prahu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Dolní Chabry, Dolní
Měcholupy, Horní Počernice, Křeslice, Libuš, Suchdol, Troja a Velká
Chuchle. Pyrotechniku nelze odpalovat ani na celém území Klánovic, kde
je přírodní park. Bohužel nejlidnatější městská část Praha 4 se přes
urgence na jejich vedení k zákazu nepřipojila.
Podle
Evy Tylové, místopředsedkyně STUŽ a zastupitelky hlavního města Prahy a
Prahy 12, která se prosazení zpřísnění vyhlášky věnovala: „K zákazu se
připojilo 22 z 57 městských částí, ale ty představují většinu obyvatel
Prahy. Úplným zákazem bude tedy nyní chráněno více než 1 milion lidí,
jejich zvířecích přátel a samozřejmě i divokých zvířat na tomto území.
Ti se již nebudou o Silvestra stresovat a dýchat vzduch znečištěný
spadem toxických látek z živelného odpalování pyrotechniky. Řada malých
městských částí se k zákazu zatím nepřipojila, protože to vzhledem
k nízké četnosti odpalování na jejich území nevnímají jako problém."
K zpřísnění
došlo i na ostatním území hl. m. Prahy, kde je možné odpalovat
pyrotechniku pouze od 17 h na Silvestra do 2 h na Nový rok. Lidé se tedy
mohou během dne rekreovat, či procházet se svými zvířecími přáteli,
aniž by museli mít obavu, že jim někdo za zády odpálí petardu.
Samozřejmě
platí nadále, že nelze odpalovat pyrotechniku kolem vodních toků, kolem
a v zvláště chráněných území, v přírodních parcích a v památkové zóně,
jako to bylo i ve vyhlášce před její aktualizací. Také kolem domů
seniorů, domovů pro handicapované, hospodářských chovů (to jsou i
včelstva) podle novely zákona o pyrotechnice platné od 1. prosince 2025.
Společnost
pro trvale udržitelný život se v loňském roce věnovala prosazování
novelizace zákona. Mimo jiné uspořádala panelovou diskusi s odborníky,
ze které škodlivost odpalování pyrotechniky jasně prokázala. Podle Evy
Tylové, která panelovou diskuzi moderovala: „Novela zákona o
pyrotechnice jasně určila, že pyrotechnika má negativní důsledky pro
lidi, zvířata i životní prostředí, a proto ji lze bez dalšího
zdůvodňování zakázat na celém území obce či městské části. Jsem ráda, že
této možnosti řada městských částí využila."
Informace k textům a akcím k problematice pyrotechniky jsou dispozici na webových stránkách organizátora: www.stuz.cz.
Kontakt: Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, e-mail: jiri.dlouhy@czp.cuni.cz
STUŽ
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která
vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí
Československa Josefa Vavrouška.
Základním
cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému
vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň
ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou
Diskuse