Televize nemá potvrzovat předsudky, jejichž obětí je národ, ale informovat o faktech
24. 6. 2026 / Jan Čulík
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Úkolem profesionálního média není se identifikovat s předsudky velké či malé části národa, ale, proboha, přinášet ve vysílání fakta!
Fabiano Golgo v brilantním analytickém článku jako antropolog zkoumá, co je špatného, nebo nedokonalého na vysílání veřejnoprávní České televize, která falešnými informacemi vytvořila v Česku velmi zvláštní situaci, že Češi jako snad jediný národ na světě horlivě podporují izraelské válečné zločiny v Gaze, v Libanonu a na Západním břehu Jordánu.
Fabiano Golgo jako antropolog rozbírá historii vztahu Čechů k židům a dovozuje, že hlavně asi v důsledku antikomunismu (komunistický režim byl proti Izraeli) a brutálnímu rasismu ("všichni Arabové a Palestinci jsou svoloč", jak se dočítáme od Čechů na sociálních sítích) je drtivá většinqa společnosti na straně Izraele a jeho válečných zločinů a Česká televize to jen kopíruje.
Fabiano Golgo pak uvažuje, zda je správné, že ČT takto kopíruje nálady většiny společnosti a uvažuje o tom, že by ČT měla přinášet i postoje té české menšiny, která je proti izraelským válečným zločinům kritická.
Argumentuji, že tahle argumentace je zcestná.
Úkolem profesionálního média není se identifikovat s předsudky velké či malé části národa, ale, proboha, přinášet ve vysílání fakta! Bez ohledu na předsudky vládnoucí ve společnosti.
Kromě toho má samozřejmě médium právo, dokonce povinnost, reagovat na předsudky ve společnosti, ale VŽDYCKY jenom ostře kritickými, věcnými otázkami.
Zásadní princip, který je nutno dodržovat, že KAŽDÉ skupině obyvatelstva musí televize dávat věcné, kritické otázky z opačné strany názorového spektra.
Ne, proboha, jak to dělá ČT, společenské předsudky potvrzovat a prohlubovat. Celý národ pak žije ve virtuální realitě. A to je nebezpečné.
Netýká se to samozřejmě jen lhaní České televize o Gaze, ale i jejího liberálně pravicového antikomunismu. Vzhledem k tomu, že všechno je zkoumáno objektivem antikomunismu, vlastně se v ČR nedají řešit žádné problémy, protože se hned řekne: No, to ne! To dělali komunisti. A ta posledlost komunismem po téměř čtyřiceti letech (kdy si ho v zemi už skoro nikdo nepamatuje, takže mladší generace znají jen tu černobílou propagandu), znamená, že se v zemi neřeší nic.
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