Kdo je Andy Burnham, "král severu" a hlavní kandidát na nástupce Starmera ve funkci premiéra
24. 6. 2026
Andy Burnham je politický insider, který se stal outsiderem a usiluje o to, aby se stal dalším britským premiérem.
Šestapadesátiletý politik se prezentuje jako přátelský severský obyčejný člověk, který dává přednost tričkům před oblekem a kravatou a ve volném čase hraje fotbal nebo si během soubojů dýdžejů pouští hudbu z 90. let.
Je také zkušeným politikem, jehož kariéra zavedla od vysokých vládních funkcí přes starostování Velkému Manchesteru až po post premiéra.
Očekává se, že Burnham vyzve premiéra Keira Starmera poté, co získal křeslo v parlamentu v mimořádných volbách, které označil za "zlomový bod" britské politiky.
Burnham se narodil a vyrůstal v oblasti severozápadní Anglie mezi Liverpoolem a Manchesterem jako syn inženýra britských telekomunikací a recepční. Jako teenager vstoupil do Labouristické strany, studoval na Cambridgeské univerzitě a poprvé byl zvolen do parlamentu v roce 2001.
Byl zákonodárcem patnáct let, postupoval v hierarchii pod premiérem Tonym Blairem a působil v kabinetu premiéra Gordona Browna v letech 2007 až 2010.
Dvakrát kandidoval do vedení Labouristické strany, v letech 2010 a 2015, ale pokaždé výrazně prohrál, než opustil Westminster, aby kandidoval na starostu Manchesteru.
Během svého působení si vysloužil přezdívku "král severu", což je odkaz inspirovaný "Hrou o trůny" jak podporou rodného regionu, tak sotva skrývanými politickými ambicemi.
Přezdívku získal během pandemie COVIDu-19, kdy kritizoval konzervativního premiéra Borise Johnsona kvůli tomu, co nazval "londýnocentrickým" přístupem ke krizi.
Městská regenerace, sociální spravedlnost
Burnham vede region Velkého Manchesteru od roku 2017 a dohlíží na rychlou regeneraci města, kde vznikla průmyslová revoluce. Centrum města zažívá boom, mrakodrapy kvetou na prázdných postindustriálních pozemcích.
Mnoho obyvatel ho chválí za to, že se zasazuje o město. Vzal pod veřejnou kontrolu systém veřejné dopravy, nazval jej Bee Network a zlepšil jeho služby.
Získal také uznání za podporu kampaně za spravedlnost pro oběti katastrofy v Hillsborough, kdy bylo v roce 1989 při tlačenici na zápase v Sheffieldu zabito 97 fanoušků liverpoolského fotbalu. Roky obhajoby vedené rodinami obětí odhalily chyby a protiprávní jednání policie – která zpočátku šířila falešný příběh obviňující opilé fanoušky – a vynutily od vlády omluvu.
Burnham je vnímán jako politicky nalevo od Starmera – což je přínos mezi členy Labouristické strany – a je uznáván jako jeden z nejlepších komunikátorů strany. Poněkud ztuhlý veřejný řečník z jeho dřívějších pokusů o vedení byl nahrazen uvolněnou postavou v džínách a košilích s rozepnutým límcem.
Jeho tři vítězství ve volbách starosty a rozhodné vítězství ve čtvrtečních volbách v Makerfieldu, kde drtivě porazil kandidáta protiimigrační strany Reform UK, upevnily jeho status vítěze. Mnozí ve straně doufají, že dokáže zvrátit prudký pokles popularity Labouristické strany od doby, kdy Starmer před dvěma lety zvítězil ve volbách.
Nabízení 'manchesterismu' na celostátní úrovni
Burnham slibuje, že na celostátní úrovni zopakuje svůj charakteristický styl "manchesterismu" – politiku, která, jak rád říká, klade lidi a poměry před stranu a soustředí se na místa, která centrální vlády v Londýně ignorují.
"To, co jsme vybudovali ve Velkém Manchesteru, musí být celonárodní," řekl Burnham během kampaně. "Vím, co znamená obrátit situace k lepšímu."
Ale zůstává otázkou, zda může mít celonárodní ohlas, řeíká Tim Bale, profesor politologie na Queen Mary, University of London.
"Nazývat ho králem severu v jistém smyslu vyvolává otázku, zda může být také králem jihu, králem východu a králem západu," pochybuje Bale. " Nicméně se zdá, že má ten typ X faktoru, který vede lidi k tomu, aby si o něm mysleli, že není obyčejný politik, ale někdo, kdo umí komunikovat s normálními lidmi, někdo, kdo mluví lidsky."
V povolebním projevu Burnham příznivcům načrtl své priority: lepší odborné vzdělávání a pracovní místa pro mladé lidi, nižší účty za energie a jízdné na železnici a "konec s ekonomikou prokapávání, která se do takových míst vůbec nepromítala".
Kritici tvrdí, že Burnhamova politika je vágní a nedokáže řešit obtížné otázky, jako je například odkud přijdou peníze na jeho závazky. A poznamenávají, že řídit zemi se 70 miliony obyvatel je úplně jiné než řídit městský region s 3 miliony.
Přesto má Burnham nyní hybnost, která by ho mohla posunout do 10 Downing Street.
"Andy Burnham je pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi," říká Bale. "I když, upřímně, moc to neznamená."
Zdroj v angličtině: ZDE
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