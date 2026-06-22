Děti, proč chce Babiš rozrodit české ženy?
22. 6. 2026
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Jiří Hlavenka
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Vládní
komediograf připravil další dějství. Odněkud shůry se jako obvykle
zjevil Andrej Babiš a sdělil všem, že máme problém s porodností a že se
toho rozhodl chopit osobně. Poťouchlé myšlenky jak to chce sám provést
(funkce Národního Inseminátora a podobně), které by jistě napadly
Pepíčka, dáme stranou a pověnujeme se tomu seriózněji.
Jako obvykle objevil to, co se ví už dekády.
Není to poprvé a určitě ne naposledy, kdy Babiš nejspíš s velkým údivem “objevil” věc, která je všem a všude známá dekády. Postupný pokles porodnosti (počet dětí na ženu) klesá všude na světě dlouho, totéž platí i u nás. Byl sice trošku zamaskován silnou věkovou kohortou tzv. dětí Husákových dětí (druhá generace), kdy celkový počet nově narozených byl vysoký, ale to bylo dáno velkým počtem matek i otců v plodných letech - jakmile tato vlna odezněla, klesající fertilita se projevuje s ještě brutálnějším efektem (násobí se zužující odeznění silné generace s klesjícím počtem dětí na ženu).
Budiž. Lépe pozdě než nikdy, i když bohužel platí, že jestli s tím chtěly české vlády (a připomínám, devět z posledních 13 let tu vládne Babiš) něco dělat, dávno mohly. Nedělaly nic. A i kdyby se teď roztrhl pytel s moudrými opatřeními, jak české ženy rozrodit, efekt bude přinejmenším velmi zpožděný (pokud vůbec jaký). Tohle nestoupne ze roku na rok a velmi málo početné kohorty (pod 80 000 dětí v ročníku, rekord byl 120 000 v roce 2010) tu jsou a potáhnou se pyramidou života až nahoru.
Proč se to objevilo až teď? A odkud?
Vše ukazuje na to, že impuls k tomu dala Ivana Tykač, která nejspíš přes Tünde Bartha posunula téma k Babišovi. Tykač před nedávnem zveřejnila jakýsi manifest, který je tak bizarní, že vyvolal nelíčený údiv takříkajíc across the board. Čučí z něj jak ponožky ze sandálů to, že ideál společnosti dle Tykač je jakási polofeudální společnost s ženou v roli stepfordské paničky; nazývat to konzervativním přístupem je urážka konzervatismu. Zkrácená školní docházka, pak šup do pracovního či rodinného procesu. Vyšší vzdělání má být prý “flexibilní”, což si vykládám tak, že pro ženy bude flexibilně určena nejspíš nějaká ta rodinka, šití-vaření-úklid-péče o manžela-dítě, pravidelná návštěva kostela velmi vhodná. Makat do 72 let a uskromnit se. Spousta věcí je zatím mezi řádky, ale je úplně jasné, kde je inspirace (americký klerikální technofašismus) a budou postupně přitvrzovat a sledovat, co veřejnost snese. Mezi lidi, kteří “nemají nárok” pak jedním vrzem šupneme LGBTQIA+, coby příjemný bonus navíc.
Pro Babiše je to fajn představa, protože (podobně jako z Orbánova Maďarska) z takového státu frnknou pryč elity, které nedejbože by i chtěly jít do politiky a konkurovat mu, takže spolu s dalšími oligarchy si tuhle zemi hezky zabetonuje. (Ano, panu Orbánovi se tedy přihodilo ve volbách cosi prekérního, protože byl nedůsledný, moc měkký a nedotáhl to do konce. Tohle tu česká oligarchie nebude tolerovat).
Babišovi se to navíc velmi rýmuje s jeho voličstvem, což jsou dominantně senioři, kteří slzavě vzpomínají ty “staré dobré časy”, kdy se žena hnula od plotny jen tehdy, aby obstarala dítě, a neměla pak čas na nějaké vylomeniny typu emancipace, zatímco muži hlídali plot, aby odsud nikdo nezdrhl. (Samozřejmě rychle opraví ten důchod v 72 letech, to je politováníhodný překlep).
Bylo by to zábavné, kdyby to nebylo myšleno vážně. Marketingové postupy jsou totiž už vymyšlené. Bude se strašit vymíráním českého národa, což je věc, na kterou slyší nejspíš každý, i ne-příznivci Babiše. Postupy jsou s využitím sociálních sítí dobře vyzkoušené: když se hodně straší, tak se vystraší. Když se hodně špiní, tak se ušpiní. Když se vytrvale ukazuje na někoho jako na viníka, tak, jak i když se ukáže, že je nevinný, “špatný pocit zůstal”, jak praví známý židovský vtip. S každým dnem - zdokonalování algoritmů a zvládání AI nástrojů - je tato marketingová mašinérie silnější a účinnější. Andrej Babiš se bude taky konečně chtít odprezentovat jako mesiáš, zachránce českého národa před propadlištěm dějin a být v čítánkách vedle T. G. Masaryka a Václava Havla.
“Víte, chápu že jsou to nepopulární kroky, ale přece nenecháte vymřít český národ? Nechcete přece, aby nás Čechy, tady nahradili nějací tmaví z jihu, že? To by byla naprostá katastrofa; a oni už se na to chystají, už se tam srocují. Nedá se svítit, musíme se uskromnit, chceme-li jako národ přežít”. MAGA v Americe tlačí do hlav totéž.
Řekněme to naprosto na rovinu a přímo: poslední, o co Babišovi jde, je nějaká porodnost. To ho absolutně osobně nezajímá. Se svou politickou intuicí ale pochopil, že toto může být velmi užitečný fundament, na kterém si může držet svoji politickou popularitu, i když se opětovně ukáže, že je chaot stojící v čele nejtragičtější vlády v dějinách. No a co! Hlavně že nás nenechá vymřít!
A co tedy udělat něco doopravdy?
Teď se třeba podívejme, co by nebylo špatné udělat, jestli chceme věci pomoci, ale…. jaksi se to v návrzích Tykač-Tünde nedočteme.
Co třeba pravidelně valorizovat rodičovský příspěvek a přídavky na děti? Kdysi se pravidelně valorizoval podle průměrné mzdy, pak vlády “moudře” rozhodly o skokové úpravě jednou za čas (takže se osm let nepohnul ani o korunu), teď jsou jednorázová zvýšení podle toho, jak se vláda vyspí. Jistě velmi dobré pro předvídatelnost financování nákladů na rodinu, že.
Co třeba při zvyšování příspěvku aspoň držet krok s růstem mzdy, ať už se to valorizuje vzorečkem nebo jednorázově? Mezi lety 2012 a 2025 se rodičovský příspěvek zvýšil o 59%, zatímco průměrná mzda o 96%. Též velmi prorodinné!
Co třeba zabezpečit dostatek míst v předškolních zařízeních - tak, aby se pečující rodič mohl rozumně brzy vrátit k přerušené práci a kariéře? Opatření, které je naprosto v moci státu, tedy státní správy a samosprávy. Jak toto poslední dekádu selhává zejména ve velkých městech, vidíme.
Co třeba schválit Istanbulskou úmluvu bojující proti domácímu násilí? Zdánlivá “drobnost”, že: aby žena, která se rozhodne budovat společnou domácnost, byla lépe chráněna. Ale to ne, tohle my zamítneme (stalo se před pár dny, vláda Andreje Babiše zrušila usnesení předchozí vlády Petra Fialy). OK, tak ženy zůstanou ve větší míře single.
Co třeba se OPRAVDU opřít do dostupného bydlení, které je vlastně dnes největší překážkou důstojného života mladých lidí a zejména rodin? Single člověk to ještě se spolubydlou nějakou dobu překlepe, ale pro rodinu je vlastní hnízdečko nezbytné. (Ale kdepak, to by se královně pražských nájemných bytů madam Tykač nelíbilo, tohle v jejím a tedy i Babišově návrhu nenajdeme).
Co zlepšit podporu pěstounství a adopcí, zavést ji samozřejmě i pro stejnopohlavní páry?
Co třeba cíleně budovat veřejný (městský, obecní) prostor, který je přátelský dětem?
Jistě lze vypočítat mnoho dalšího. Všimněte si - všechno jsou to kroky, které jsou vlastně přirozené, logické a prostě jen férové, a pomáhají “lidem” (to jsou ti, kterými se pořád Babiš zaklíná). Není to žádné zběsilé inženýrství dle Tykač-Tünde, které se snaží až urážlivým způsobem natlačit ženy do role rodících mašin.
A není to vlastně ani drahé. Jen se nic takového nestane, protože to do konceptu momentálně vládnoucí české mutace MAGA nezapadá. Oni chtějí něco úplně jiného.
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