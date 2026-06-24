Kvůli neschopnosti vyrábět více zbraní "bude Rusko muset znova mobilizovat"
24. 6. 2026
Podle tří západních zdrojů ve zpravodajských službách vojenská výroba Ruské federace stagnuje, s výjimkou bezpilotních systémů a zbraní dlouhého doletu, kam jsou směřovány hlavní zdroje. Současně rekordně nízká nezaměstnanost ztěžuje přilákání kvalifikovaných odborníků do high-tech projektů.
"Bez investic není možné zvýšit výrobu zbraní a to potrvá roky," uvedl jeden ze zdrojů. Ukrajina naopak rychle vyvíjí bezpilotní systémy středního a dlouhého doletu, které již snížily význam ruské převahy v počtu vojáků a aktivně brání nepříteli v postupu na frontě. Na tomto pozadí označil jeden ze zdrojů, který se podílel na neoficiálních kontaktech ohledně Ukrajiny, zvýšení míry mobilizace za "jedinou cestu ven" pro Kreml. Podle něj ruská armáda zaostává a buď se snaží najít opožděné odpovědi na inovativní rozhodnutí Ozbrojených sil Ukrajiny, nebo "je vůbec nenajde".
Přesto prezident Vladimir Putin zůstává přesvědčen, že Rusko je schopno dosáhnout svých cílů a "vítězství" nad Ukrajinou je podle něj jen otázkou času. Putin tráví významnou část svého času mikromanagementem bojových operací a pravidelně, někdy dvakrát denně, dostává zprávy od náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova.
Podle analytiků finského projektu OSINT Skupina Černý pták od února do května ruské jednotky obsadily 164 km² území Ukrajiny oproti 1 151 km² ve stejném období loňského roku. Drony Ozbrojených sil Ukrajiny zasahovaly logistiku, letiště, vojenské konvoje a rafinerie, postupně snížily výhodu Putinovy armády ve zdrojích. "Problém Ruska je, že současné taktiky neposkytují nástroje pro velké úspěchy a nové nástroje nelze najít," řekl Emil Kastehelmi, spoluzakladatel Black Bird.
"Rusko bude hledat různé způsoby, jak ovlivnit situaci na Ukrajině, ale s výjimkou jaderných zbraní si nemyslím, že bude schopno skutečně změnit průběh bojů v nadcházejících měsících, pokud neoznámí další mobilizaci," řekl Konrad Muzyka, ředitel polské analytické skupiny Rochan Consulting. Od prosince 2025 je tempo doplňování ruské armády udržováno pod úrovně ztrát na frontě, uvedl londýnský Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS). Navíc roste rozpočtový deficit, což komplikuje úkol přitahovat smluvní vojáky štědrými bonusy. Představitelé v Evropě nevylučují, že Kreml by mohl po zářijových volbách do Státní dumy oznámit novou mobilizaci, pokud by na frontě přetrvávaly vysoké ztráty.
Zdroj v angličtině: ZDE
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