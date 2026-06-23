Prezident a jeho poradci mohou začít objevovat, že Babiš se změnil
23. 6. 2026 / Boris Cvek
V žádné roli. Vláda rozhodla, že s prezidentem nepočítá na summitu NATO v Ankaře v žádné roli. Bylo to jasné dávno, ale úpěnlivé naděje trvaly do poslední chvíle. Prezidentův poradce Petr Kolář viděl problém v „zamindrákovaném trolíkovi“ Macinkovi, zatímco premiér a prezident podle něj mají dlouhodobě dobré vztahy. Podobně jako Pavel Bém může začít zjišťovat, že Babiš se změnil.
Ano, už dávno se změnil. Sází na trumpismus a orbánismus (ANO bývalo před rokem 2024 v ALDE, čili liberální, progresivní, federalistické frakci Evropského parlamentu!). Není to přesvědčení, je to čtení reality. Vidí mizerné schopnosti tzv. demokratů, vidí vývoj v Evropě. Orbán sice prohrál v Maďarsku, ale nějaká forma orbánismu tam téměř jistě zůstane.
Polský prezident z krajní pravice, která v Polsku dlouhodobě sílí, se stává veřejným nepřítelem Ukrajiny. Kdo by to čekal, že? No, zase to není nic překvapivého. Německo, Francie, Británie se potácejí nad propastí. Mluví se často o změně režimu v Íránu a Rusku, ale probíhá to tady v Evropě ta změna režimu.
Babišovi a celé jeho vládě konflikt s prezidentem ohromně vyhovuje. Zakryje skutečně důležitá témata, polarizuje společnost a připraví cestu k prezidentským volbám. O daně, situaci těžce postižených, stav školství, zdravotnictví, hrozící kolaps péče o lidi, kteří vyžadují celodenní péči, ani o hospice, které živoří z roku na rok, se nikdy v ČR nebude vést spor typu veřejnoprávní média nebo prezidentova cesta na summit.
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