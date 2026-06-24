Kvůli plánům Kremlu na výrazné zvýšení výdajů na válku ruské vládní dluhopisy kolabují
24. 6. 2026
Index RGBI, který sleduje kotace federálních úvěrových dluhopisů, v pondělí klesl o 1,59 %, což je rekord od konce září 2022. Propad, který začal v pátek (o 0,8 %), se na začátku nového týdne zdvojnásobil. Výsledkem bylo, že index klesl na nejnižší úroveň od února a výnosy dlouhých OFZ dosáhly rekordních 15,5 % ročně za rok – tolik bude muset vláda zaplatit za půjčky na rozpočet na 10–15 let.
Příčinami poklesu trhu jsou rizika zvýšených rozpočtových výdajů, obavy z trvale vysoké inflace a také tvrdá politika Centrální banky, uvádí Valeria Popova, hlavní analytička IC Rikom-Trust. Na pátečním zasedání Centrální banka snížila klíčovou sazbu pouze o 0,25 procentního bodu na 14,25 % a také varovala, že přehodnotí tempo jejího snižování kvůli palivové krizi a "rozpočtovým rizikům". Podle Bloombergu vláda plánuje letos zvýšit vojenské výdaje o 4–5 bilionů rublů, což je téměř 40 % původního plánu. Ministerstvo financí má v úmyslu financovat další výdaje na armádu prostřednictvím zabavení civilních vkladů a dalším navýšením dluhu ve výši 2–3 bilionů rublů.
"Situace se zhoršila poté, co snížení klíčové sazby nesplnilo očekávání trhu a komentáře Ruské banky nevzbudily důvěru v blížící se uvolnění politiky," poznamenává Popova.
Cena války se na dluhovém trhu stává viditelnou, poznamenává Jekatěrina Vlasova, ekonomka z Bloomberg Economics pro Rusko: ačkoliv centrální banka snížila klíčovou sazbu z rekordních 21 %, výnosy státních dluhopisů zůstávají kolem 15 % – dvakrát vyšší než v letech 2017–19. Tento ukazatel se od začátku války zdvojnásobil a dosáhl 32 bilionů rublů. Do konce desetiletí bude Rusko podle Bloomberg Economics věnovat 15 % HDP na obsluhu dluhu.
Zpočátku do rozpočtu na rok 2026 Ministerstvo financí zahrnovalo půjčky ve výši 4,4 bilionu rublů a snížení rozpočtového deficitu z 5,8 na 3,8 bilionu. Nicméně ke konci května "díra" ve federální pokladně překročila roční plán a ukázala se být dvakrát větší než o rok dříve – 6 bilionů rublů.
Rozpočtové riziko "se již realizuje," uvedla guvernérka centrální banky Elvira Nabjullina na tiskové konferenci v pátek. O několik dní dříve Státní duma přijala zákon, který vládě umožňuje zvýšit výdaje a veřejný dluh nad limity stanovené rozpočtovým zákonem. "Proinflační rizika do budoucna se výrazně zvýšila, rozpočtová politika v příštích třech letech bude více stimulující, než jak bylo stanoveno v naší základní prognóze," uvedla Nabjullina.
Zdroj v ruštině: ZDE
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