Sbírka šílenců
24. 6. 2026
Více než deset let byli lidé, kteří nejpřesněji říkali pravdu ohledně Donalda Trumpa, označováni za hysteriky, alarmisty, potrhlíky a (můj osobní favorit) za "šílence".
Varování byla údajně přehnaná.
Nebezpečí bylo přehnané.
Fašismus byl smyšlený.
Korupce byla běžná politika.
Kriminalita byla prostě Trumpův styl.
Pak přišlo povstání, odsouzení a ponížení Spojených států před světem.
Nezapomínejme na zničené aliance, zničenou ekonomiku, rozbité instituce, zničení historického Washingtonu ve službě diktátorské marnivosti a válku, která neskončila triumfem, ale ponížením.
Lidé, kteří před tím vším varovali, nebyli šílenci. Dávali pozor.
To šílenství patřilo jinam.
Patřilo televizním propagandistům, kteří proměnili žurnalistiku v infomercial pro autoritáře.
Patřila republikánským politikům, kteří se vzdávali své důstojnosti, jeden potlesk za druhým.
Patřila mediálním kariéristům, kteří si sami věřili, že objektivita vyžaduje předstírat, že nepoznávají žháře držícího kanystr benzínu a zapálenou zápalku.
Existuje i další kategorie.
Spadají sem geniální lidé, kteří se nějakým způsobem stali blázny. Ross Douthat z The New York Times je příkladem.
Existuje zvláštní typ vytvořený elitními institucemi — člověk zjevné inteligence, který je natolik izolovaný abstrakcí, že se realita sama stává jen dalším zajímavým argumentem k projednání.
Dům hoří.
Republika je v nebezpečí.
Ústava je pod útokem.
Otázka, před níž země stojí, je spíše morální než politická.
Přesto se tito pozorovatelé nějak vznášejí nad bojem a zacházejí s určujícím konfliktem doby, jako by šlo o postgraduální seminář, kde je chytrost mylně považována za moudrost.
Mezi skepticismem a odtažitostí je zásadní rozdíl.
Je ještě větší rozdíl mezi intelektuální pokorou a morální vyhýbavostí.
Historie se nezajímá o to, jak elegantně někdo popsal kolaps, zatímco odmítal zvolit si stranu.
Historie si pamatuje, zda se postavili za to podstatné — nebo zda odvrátili zrak.
Jon Ossoff pochopil něco, co příliš mnoho republikánů nikdy nepochopilo. Trumpismus je cvičením v sebeponižování. Ossoff označil Donalda Trumpa za "národní ostudu". Popisoval Trumpa, Stephena Millera a JD Vance jako "malé muže", kteří nikdy nepochopili, že velikost Ameriky pramení z jejích ideálů, nikoli z krve nebo etnicity. Popisoval politiku postavenou na podřízenosti, nikoli na charakteru.
Sebeponížení.
To je měna trumpismu — ne přesvědčení, vlastenectví ani odvaha.
Jen podřízenost.
V průběhu let jsem opakovaně hovořil o tom, že Tulsi Gabbard nebyla způsobilá dohlížet na zpravodajské služby Spojených států.
Nejen proto, že cestovala do Sýrie, aby se setkala s Bašárem al-Asadem.
Nejen kvůli jejímu hroznému úsudku.
To byly varovné signály.
Bylo v tom něco hlubšího.
Argumentoval jsem, že její dlouhodobé spojení se Science of Identity Foundation a jejím vůdcem Chrisem Butlerem vyvolává hluboké otázky ohledně její nezávislosti, úsudku a vhodnosti pro jednu z nejcitlivějších pozic v oblasti národní bezpečnosti v americké vládě.
Mnoho lidí reagovalo, jako by kladení těchto otázek bylo nějak nepřijatelné.
Všimněte si, co se stalo.
Pobouření nesměřovalo k možnosti umístit někoho s těmito nevyřešenými otázkami na vrchol americké zpravodajské komunity. Byla zaměřena na ty, kteří kladli otázky.
Tato inverze vám řekne téměř vše, co potřebujete vědět o morálním kolapsu naší politické kultury.
Nyní přichází mimořádné vyšetřování The Washington Post, které zkoumá důvěrné zprávy a dokumenty týkající se vztahu Gabbard s Butlerem – který je v titulku novin popsán jako "její guru" – a vlivu, který on a jeho okruh údajně měli na její politický vývoj a kariéru.
Přečtěte si to pozorně.
Pak si položte několik jednoduchých otázek:
Jak to mohlo uniknout významné kontrole během potvrzovacího procesu?
Jak to, že Kongres neodhalil to, co odhalil investigativní reportér?
Jak FBI a zpravodajská komunita dospěly k závěru, že je vše uspokojivé?
Jak ji Senát potvrdil k výkonu dohledu nad americkými zpravodajskými agenturami po útocích z 11. září, po dvou desetiletích tvrdých lekcí o infiltraci, zahraničním vlivu, extremistické ideologii a kompromitovaném úsudku?
Jak?
Každý Američan, který si pamatuje, jak sledoval osobní letadla pronikat věžemi Světového obchodního centra, by měl pocítit mrazení.
Ředitel národní zpravodajské služby není čestný titul.
Není to odměna.
Není to reality show.
Je to jedna z nejvážnějších povinností, které svobodný lid svěřuje.
Donald Trump tomu nerozumí.
Nerozumí prezidentství.
Nerozumí ústavě.
Nechápe, že jmenování jsou akty správy, nikoli osobní loajality.
To vyvolává větší otázky:
Jak mohl Senát Spojených států potvrdit Tulsi Gabbard?
Jak by mohl potvrdit Petea Hegsetha?
Jak mohl potvrdit Roberta F. Kennedyho Jr.?
Jak mohl potvrdit Kashe Patela?
Odpověď je stejně depresivní jako zřejmá, protože odvaha je vzácná.
Integrita je drahá a sebeúcta je předmětem jednání.
118. Kongres nebude vzpomínán kvůli obhajobě republiky. Budou si ho pamatovat kvůli tomu, že toleroval její úpadek.
Jak se Amerika blíží ke svým 250. narozeninám, tento Kongres se zapsal jako nejponíženější, nejpodřízenější a morálně nejvíce vyčerpaný Kongres v historii Spojených států.
Donald Trump postavil nefunkční, kazící se bazén. Možná je to vhodné.
Je to ideální místo, kde se tento Kongres sejde ke společné fotografii — ne proto, že by odrážela velikost, ale protože přesně odráží to, čím se stal.
Zdroj v angličtině: ZDE
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