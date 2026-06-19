Mírová dohoda s Íránem - Trump si nasazuje oslí korunu losera
19. 6. 2026
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Vít Kučík
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Mírová dohoda s Íránem - Trump si nasazuje oslí korunu losera a snad nejhoršího prezidenta novodobých dějin USA.
Naprosto
nelegálně z hlediska vnitřních amerických zákonů i z hlediska
mezinárodního práva započal útočnou válku, utratil desítky miliard
dolarů, aby na konci konfliktu dospěl k mnohem horšímu stavu věcí, než
byl před jeho zahájením. Jestli toto není popis dokonalého fiaska, co
jiného by jím mohlo být?
Irán je silnější a nebezpečnější než před válkou. Jeho balistický program a zásoby raket byly zničeny jen z 20-30% a rychle se zotavují. Schopnost vyrábět a vysílat drony je neporušena. Jaderné zásoby jsou nedotčeny a iránské vedení má exaktně potvrzeno, že nejsofistikovanější americké zbraně je neumí v dané hloubce zničit.
Navíc - iránský režim si ověřil účinnost blokace Hormuzského průlivu a legitimizoval si jeho zábor. Bude vybírat výpalné za průjezd (eufemisticky nazývané jako “ekologická daň” či “navigační služby”).
Navíc - jeho ‘islamistický režim s prvky vnitřní demokracie’ (=politologický termín) získal záminku se transformovat na zcela krvelačnou diktaturu, která si už na jakékoli ‘prvky vnitřní demokracie’ ani nehraje, a je zcela bezskrupulózní jak vůči vlastní populaci, tak vůči zahraničním sousedům.
Navíc - iránský režim zalije záplava nových peněz - jednak ze zmražených fondů a jednak z uvolnění embarg na vývoz ropy a plynu.
Navíc - nejenže není nijak dotčena iránská podpora jeho zahraničních proxies (Hizballáh, Jemen, ..), ale navíc jakýkoli izraelský útok na Libanon bude znamenat legalizaci záminky k uzavření Hormuzského průlivu, balistickým odvetám a vlastně jakýmkoli iránským akcím, které dosud nemohl činit vůbec, anebo jen skrytě. A že Izrael na Hizballáh zaútočí je jisté stejně, jako že moucha sedne na lejno nebo že pes zavrtí ocasem.
Trump tedy nedostal nic (kromě dočasného ztišení konfliktu), Írán získal vše. Revoluční gardy musí milovat den, kdy na ně zaútočil, neboť to byl den začátku jejich skutečné moci.
Proč to Trump vůbec dělal?
Patrně proto, že chtěl rychlou efektní bombardovací akcí udělat dojem na vlastní voliče, aby hledíce na blýskavý vojenský úspěch u podzimních voleb zapomněli na jeho fiaska v domácí politice: hospodářský zázrak se nekoná, kapitál a investice do domů nevrací, cla žádné enormní bohatství nenesou (navíc to domácí musí platit z vlastní kapsy) a “největší repatriace migrantů v dějinách” skončila terorem a střílením vlastních bílých Američanů za strany ICE. Nakonec i ‘blyštivý vojenský úspěch’ dopadl jako všechno předtím - naprostým fiaskem.
Potvrdilo se (co jsem psal na počátku konfliktu - já vím, je trapné říkat ‘já to říkal’), jakou bylo chybou vypovědět Obamovu smlouvu o kontrole iránského jaderného programu, kterou horko těžko dohodlo světové společenství, která sice neřešila vše, ale byla maximem možného. Trump ji v prvním funkčním období nebyl schopen nahradit ničím lepším, a v tom druhém situaci po všech stránkách výrazně zhoršil. Nyní spokojen není vůbec nikdo, dokonce ani Izrael ne. Tedy kromě Íránu. Jestli se spekulovalo, zda je podle svých vstřícných kroků Trump ruským agentem, není můžeme vesele spekulovat, zda je i agentem iránským.
Pozoruhodná je zabedněnost některých lidí v ČR (dokonce i některých z bezpečnostních či vojenských kruhů), kteří tonou v tribální mentalitě slepého fandění bez ohledu na fakta, co opakují mantru, že “Obamova smlouva byla na nic, že Trump měl jako jediný koule s tím něco dělat a že Evropa svou neochotou se přidat vydala důkaz o své slabosti a úpadku”. Ani jedno není pravda. Je ostudné na takové mantře trvat, když je v rozporu s evidentními skutečnostmi: systém mezinárodních inspekcí dostal iránský jaderný program pod větśí kontrolu, nežli máme dnes, Trump se svými “koulemi” v tom neučinil zhola nic pozitivního a Evropa tím, že k tomu fiasku nepřipojila, ukázala větší prozíravost, než USA, protože věděla, že tento typ problému se zkrátka primitivní vojenskou silou vyřešit nedá.
Trumpovu ‘mírovou dohodu s Íránem’ čeká jepičí život (pokud vůbec vstoupí kdy plně v platnost) a pak to stejně čeká na Evropu, aby si znovu sedla s Iránem k jednacímu stolu a vyjednala s tímto krvelačným režimem nějaký modus vivendi, který nebude ideální, ale bude maximem možného.
To je reálná politika a realistická diplomacie. V tom je Evropa dominantně silná. Silnější, než její (slovy George Friedmana) přesatlantický, testosteronem napumpovaný pubertální partner.
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