Izrael při útoku na Gazu zavraždil kameramana Al Jazeery
21. 6. 2026
Ahmed Wishah patří mezi nejméně 260 novinářů, které Izrael zavraždil od začátku války v Gaze v říjnu 2023
Televize Al Jazeera se sídlem v Kataru oznámila, že jeden z jejích novinářů byl v sobotu zabit při izraelském útoku v Gaze, čímž se zařadil mezi nejméně 260 palestinských novinářů, kteří byli Izraelem zabiti od začátku izraelské války v Gaze v říjnu 2023.
Ahmed Wishah, kameraman této sítě, byl zabit při útoku namířeném na dům v uprchlickém táboře Bureij ve střední části Gazy, uvedla stanice na svých webových stránkách.
Al Jazeera uvedla, že „důrazně odsuzuje tento ohavný zločin“, a dodala: „Jedná se o nové a flagrantní porušení všech mezinárodních zákonů a norem a odráží to pokračující systematickou politiku zaměřenou na novináře a umlčování hlasu pravdy.“
Ahmedův bratr Mohammed byl zabit 8. dubna letošního roku při izraelském ostřelování, když cestoval ve svém vozidle, uvedly tehdy palestinské orgány civilní obrany.
Po Ahmedově smrti izraelská armáda potvrdila, že útok provedla, ale tvrdila, že Wishah byl „terorista z Hamásu“.
„IDF (Izraelské obranné síly) potvrzují, že provedly útok na Ahmeda Wishaha, který byl teroristou z Hamásu,“ sdělil agentuře AFP mluvčí armády. Oni vždycky novináře zabijí a pak zpětně prohlásí, že to byl "terorista".
Mluvčí okamžitě nepředložil důkazy na podporu tvrzení armády ohledně Wishaha, ale uvedl, že „bude vydáno prohlášení s dalšími podrobnostmi“.
Podle Výboru na ochranu novinářů bylo od začátku izraelské války v Gaze v říjnu 2023 zabito nejméně 260 novinářů.
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