Channel 4 News: Izraelci zavraždili sedmnáctiletého chlapce. Kdy to bude v České televizi?
20. 6. 2026
On Lebanon’s southern border, villages lie just metres from Israeli positions along the ‘yellow line’.— Channel 4 News (@Channel4News) June 19, 2026
Despite diplomatic efforts, violence continues to shape everyday life, with residents describing restrictions, detentions, and widespread destruction in nearby communities.… pic.twitter.com/uP1TsCVnXx
Reportér: Izrael okupuje část jižního Libanonu. Přijeli jsme sem, abychom zjistili, jak vypadá život těch, kteří stále žijí podél frontové linie. Právě teď nad sebou slyším stíhačky. Ve skutečnosti jsme jen pár set metrů od místa, kde izraelské jednotky operují v takzvané žluté linii, která vymezuje oblast, kterou okupují. Toto je sunnitská muslimská vesnice. Většina tohoto regionu je šíitská, a právě odtud čerpá Hizballáh svou podporu. Šíitské vesnice podél libanonské hranice s Izraelem jsou nyní v podstatě zcela opuštěné. Byly zcela zničeny Izraelci, kteří podle vlastních slov výslovně následují model toho, co provedli v Gaze. Místním obyvatelům bylo řečeno, že nesmějí vycházet za tyto olivovníky, jinak je izraelské bezpilotní letouny varovaly, aby se vrátili zpět.
Na okraji obce bylo zabito několik obyvatel a izraelští vojáci provedli několik razií přímo uvnitř vesnice.
Toto je záznam zabití jednoho z nich. Zatímco izraelští vojáci zadržovali místního muže, přiběhl se na ten rozruch podívat sedmnáctiletý Mohammed. Byl na místě zabit. Mohammed měl letos maturovat. Jeho otec Ali je zdrcený a požaduje vysvětlení.
"Vyšel ven v pyžamu. Šel se podívat, co se děje. Pokud chcete někoho zatknout, měli byste na něj zavolat. Křičet: „Na zem, pomalu na zem!“ Kdyby to byl sabotér, zabijte ho. Kdybyste k tomu měli důvod. Kdyby byl součástí odporu, byla by to čest. Ale bylo to jen dítě a oni ho popravili."
Tady většina obyvatel zůstala a obec byla z velké části ušetřena útoků. Ale občas do vesnice vtrhnou izraelští vojáci, zadržují lidi a odvážejí je k výslechu.
"Namířili na nás zbraně, strkali do nás a přitlačili nás k zemi. Jakmile jsme leželi na zemi, začali nám brát naše věci. Zavolali někam. Řekli: „Půjdete na výslech.“ Přinesli provazy, svázali nám ruce za zády, zavázali nám oči, naložili nás do vozidla a odvezli pryč."
Jak se cítíte?
"Samozřejmě je to těžké, když jdete na vlastní půdu a najednou někdo přijde, aby vás zatkl, odvedl a zavázal vám oči. Vnímáme to jako urážku, jako ponížení, protože jsme nic špatného neudělali, víte."
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