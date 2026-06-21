Češi si prostě chtějí udělat radost nějakými domy v Kalábrii
21. 6. 2026 / Boris Cvek
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Čechy to láká. Píšou to na Seznamu. Co Čech, to touha po nemovitosti v zahraničí. Dobrá investice i na bydlení (myslím pan Juriga z pražského arcibiskupství dobře zainvestoval, dobrý to Čech). Zájem roste od pandemie. Když ty peníze nejsou ve státní kase, tak co taky s nimi, že?
PAQ Research zjistil, že za posledních pět let si třetina občanů ČR finančně pohoršila. Ale nějaký ten barák na Riviéře by nakonec švihnout měli. Kdo nemá barák v zahraničí, nejlépe v nějaké pořádné destinaci, není Čech.
A taky je to plán B. Prý je dobré nemít veškerý majetek navázaný na vývoj v jedné zemi. Velmi oblíbená je prý Kalábrie. Prostě udělat si radost. A kdo ví, co bude. Až to tu sežere Putin, protože peníze nejsou na nic, v náručí 'Ndranghety nastanou světlé zítřky.
Zdroj: Udělat si radost a mít plán B. Češi objevili zahraniční nemovitosti - Seznam Zprávy
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