Izrael...

19. 6. 2026

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Už žádné výmluvy!!! Apokalyptické scény v Haroufu v jižním Libanonu. Izrael uprostřed noci shodil bomby na obytné budovy. Celé rodiny jsou nyní pohřbeny pod troskami.

Izrael zabil v jižním Libanonu více než tucet lidí poté, co Hizballáh v noci zabil 4 izraelské vojáky. Hizballáh obviňuje izraelské vojáky, že se pokoušejí obsadit další území – Izrael obviňuje Hizballáh z porušování příměří. Libanon – opět – představuje hlavní kamenem úrazu v jednáních mezi USA a Íránem. A co je zásadní, děje se to v době, kdy Trump a Vance stále hlasitěji dávají najevo svou netrpělivost s postojem Izraele. Izrael pokračuje v bombardování Libanonu navzdory včerejším prohlášením Trumpa a Vance. Četné vesnice v plamenech po izraelských útocích na jižní Libanon.

Libanon uvádí, že při izraelských útocích zahynulo 18 lidí, zatímco Izrael tvrdí, že Hizballáh zabil čtyři vojáky

Izraelský ministr prohlásil, že „celý Libanon musí shořet“, poté co byli zabiti čtyři vojáci.

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Obsah vydání | 19. 6. 2026