Izrael...
19. 6. 2026
Už žádné výmluvy!!! Apokalyptické scény v Haroufu v jižním Libanonu. Izrael uprostřed noci shodil bomby na obytné budovy. Celé rodiny jsou nyní pohřbeny pod troskami.
Izrael zabil v jižním Libanonu více než tucet lidí poté, co Hizballáh v noci zabil 4 izraelské vojáky. Hizballáh obviňuje izraelské vojáky, že se pokoušejí obsadit další území – Izrael obviňuje Hizballáh z porušování příměří. Libanon – opět – představuje hlavní kamenem úrazu v jednáních mezi USA a Íránem. A co je zásadní, děje se to v době, kdy Trump a Vance stále hlasitěji dávají najevo svou netrpělivost s postojem Izraele. Izrael pokračuje v bombardování Libanonu navzdory včerejším prohlášením Trumpa a Vance.
No more excuses!!! https://t.co/YwnCK4hxal— Martina Navratilova (@Martina) June 19, 2026
Četné vesnice v plamenech po izraelských útocích na jižní Libanon.
Israel has killed over a dozen people in southern Lebanon, after Hezbollah killed 4 Israeli soldiers overnight— Secunder Kermani (@SecKermani) June 19, 2026
Hezbollah accuses Israeli soldiers of trying to take more territory - Israel accuses Hezbollah of violating the ceasefire
Lebanon - now again - a major sticking… https://t.co/HzdDm7n3ZK
Multiple smoking villages after Israeli attacks on southern Lebanon.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 19, 2026
— in pictures https://t.co/uNEEsVs0oR pic.twitter.com/lFx8uI0DVB
Libanon uvádí, že při izraelských útocích zahynulo 18 lidí, zatímco Izrael tvrdí, že Hizballáh zabil čtyři vojáky
Izraelský ministr prohlásil, že „celý Libanon musí shořet“, poté co byli zabiti čtyři vojáci.
Lebanon says Israeli strikes kill 18 as Israel says four soldiers killed by Hezbollah https://t.co/NLBX7rJdxm— BBC News (World) (@BBCWorld) June 19, 2026
BREAKING Israeli minister says 'all of Lebanon must burn' after four soldiers killed pic.twitter.com/fplD4Q2Ue6— AFP News Agency (@AFP) June 19, 2026
Izraelské nálety v Libanonu podle místní agentury zabily 16 lidí https://t.co/i8dVRmXAWx pic.twitter.com/Jjf4fsBkTH— ceskenoviny_cz (@ceskenoviny_cz) June 19, 2026
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