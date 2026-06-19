Trestná činnost Ukrajinců, Tejci, nevzrostla, ale poklesla!
19. 6. 2026
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Inara Dudash:
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce, aby policie mohla u podezřelých zveřejňovat národnost. Argumentuje „transparentností” a čísly o ukrajinských vězních. Řekněme si ale celý kontext.
Pan ministr řekl, že od roku 2022 vzrostl počet trestných činů spáchaných Ukrajinci o 120 %. Co už ale opomněl, je fakt, že ve stejné době se počet Ukrajinců v Česku zvýšil z přibližně 196 tisíc na více než 612 tisíc, tedy o 212 %. V přepočtu na jednoho obyvatele to znamená, že trestná činnost Ukrajinců nevzrostla, ale naopak klesla přibližně o 29 %.
A další kontext? Ze 492 uváděných osob je pouze 156 pravomocně odsouzených. Zbylých 335 je ve vazbě a do vynesení rozsudku se na ně vztahuje presumpce neviny. Navíc jsou Ukrajinci v kriminalitě cizinců až na sedmém místě. Všechna tato data jsou už dnes veřejně dostupná v policejních statistikách. Transparentnost tedy existuje. Co často chybí, je poctivá práce s daty.
Když někdo české národnosti vykrade obchod, málokdy čteme titulek „Čech vykradl obchod”. Když způsobí dopravní nehodu, neobjeví se nadpis „Čech naboural”. U slova „Ukrajinec” to ale často funguje jinak. Národnost se stává titulkem, klikem, zdrojem emocí a sdílení. A právě tady vzniká problém. Národnost přestává být informací a stává se nálepkou.
Společnost je už dnes napjatá a vystrašená, a to i díky rétorice politiků. Stát by ale měl napětí tlumit, ne vytvářet další nástroje, které ho mohou prohlubovat. A hlavně představitele státu by měli komunikovat poctivě.
Kdo spáchá trestný čin, má nést odpovědnost bez ohledu na pas, národnost nebo původ.
Zákon prý platí pro všechny stejně. Jenže dopad stejný není, a tak neutrální nástroj v rukou nerovného prostředí nerovnost neodstraní – přiživí ji. To není spravedlnost ani transparentnost. Je to hra s emocemi a politika strachu. Pomyslel vůbec pan ministr na důsledky?
Zdroje k číslům v příspěvku:
Statistika vězeňské služby (měsíční přehled, květen 2026): https://www.vs.gov.cz/.../sta.../msh/msh-2026/msh05-2026.pdf
Počet cizinců v ČR (ČSÚ): https://csu.gov.cz/pocet-cizincu-demograficke-udalosti
Mimochodem, pan ministr ve videu mluví o 496 osobách. Oficiální statistika vězeňské služby jich uvádí 492. Rozdíl není velký, ale i to o něčem vypovídá. Pokud chceme po policii „transparentnost”, měli bychom začít u přesné práce s vlastními čísly.
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