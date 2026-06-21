Česká televize neinformuje o množství protirasistických demonstrací v Británii

21. 6. 2026

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Jirka Staněk: 

Tohle jsem v českých médiích zatím nezaznamenal. Chápajících komentářů k pogromům na druhou stranu bylo všude spoustu.

Miroslava Nedvědová
Přesně tak - dnes jsem synovi ukazovala různá videa antifašistických a antirasistických demonstrací v UK, včetně té super party s Fat Boy Slimem - ač má televizi a sleduje ČT, vůbec to nevěděl.

Channel 4 News: Belfast: protirasistické demonstrace po násilných nepokojích v celém Severním Irsku 

Belfast: anti-racism rallies after violent unrest across Northern Ireland

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Obsah vydání | 22. 6. 2026