Případ Prokop
19. 6. 2026 / Bohumil Kartous
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Víte, to je jako s kyslíkovou maskou v letadle, rodič ji nejprve nasadí sobě a pak teprve dítěti. Politik prostě musí nejprve dostatečně zaopatřit sebe, poté pomáhat voličům,
Ale teď vážně, to je jen očekávaný důsledek úspěchu politického businessu velkouzenáře. Tento projekt přitahuje podobné “přičinlivé” joudy, jako je tuhle pan Prokop, víc než vosy kelímek s malinovkou.
Maně vzpomínám, jak stál v tom parkovacím pruhu v Podolí a s upřímným rozčilením ochránce práv Pražanů tvrdil, že se tam nedá parkovat.
To je v kostce úroveň tohoto politického letadla, v němž pokud se dostanete dostatečně vysoko, získáte v Praze dům (a několik dalších nemovitostí).
Nutno dodat, že pražská pobočka masokombinátu soustředí učenlivé jedince, kteří dostali na magoši dobrou školu. Nejen od ODS. A vlastně nejen ta pražská.
Jen by mě teda zajímalo, co si o majetkových poměrech soudružky Mrázové, súdružky Bartha a soudruha Prokopa myslí takový průměrný volič Ano. Už je líp?
Anyway, až se Babiš jednoho svého joudy zbaví, mohla by ho Tykač akvírovat do svého už tak mozky nasyceného kolegia Solvo. Mohl by být expertem na řešení bytové krize.
V tomto inkluzívním prostředí může své sny naplnit kdokoliv, kdo zrovna nemá do čeho píchnout, jak jsem pochopil. Ostatně se zeťákem paní zakladatelky se dobře zná z magoše a vztahy mají zřejmě dobré, tuhle se přátelsky potlapkávali na jedné akci.
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