Krize na Blízkém východě: Americký představitel oznámil, že bylo dohodnuto příměří mezi Izraelem a Hizballáhem, Trump ostře kritizuje odpůrce dohody s Íránem
19. 6. 2026
Americký představitel sdělil agentuře Reuters, že příměří mezi Izraelem a Hizbolláhem již vstoupilo v platnost
Při izraelských útocích v Libanonu zahynulo nejméně 21 lidí, uvádějí místní zdravotnické úřady
Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že budou pokračovat ve své misi v Libanonu „dokud nedostanou jiný rozkaz“
Hizballáh uvádí, že v Libanonu platí příměří
Izrael a Hizballáh se dohodly na příměří – Reuters
Agentura Reuters vydala zprávu, že Izrael a Hizballáh se dohodly na příměří s platností od dnešních 16:00 místního času, jak uvedl vysoký americký úředník.
Zpravodajská agentura uvedla následující:
„Hizballáh a Izrael se dohodli na příměří,“ uvedl úředník v neoficiálním prohlášení a dodal, že vyjednavači ze strany USA a Kataru dohodu vypracovali s pomocí Íránu.
„Máme informace, že po dnešní ranní přestřelce nyní mezi Izraelem a Hizballáhem platí příměří.“
Barack Obama uvedl, že po 15 týdnech války s Íránem jsou USA nyní „na tom hůře“ než před začátkem konfliktu v únoru.
„Vedli jsme válku, utratili jsme miliardy a miliardy dolarů a vystavili jsme naše ozbrojené síly obrovské zátěži. Zemřelo mnoho lidí. A zdá se, že jsme zpátky tam, kde jsme byli před začátkem války, možná jen v o něco horší situaci,“ řekl bývalý americký prezident v rozhovoru pro NBC News, který byl odvysílán v pátek.
Obama, který s médiem hovořil před dnešním otevřením Obamova prezidentského centra v Chicagu, se vyjádřil k memorandu o porozumění mezi USA a Íránem, které Donald Trump podepsal v Paříži na začátku tohoto týdne.
„Jsem velmi rád, že došlo k příměří,“ řekl Obama. „A doufám, že vydrží.“
Obama kritizoval důvody tohoto konfliktu a zpochybnil rozhodnutí první Trumpovy administrativy vypovědět dohodu s Íránem z roku 2015, kterou vyjednala Obamova administrativa. Tato dohoda, známá jako Společný komplexní akční plán (JCPOA), omezovala Írán v získávání nebo vývoji jaderných zbraní výměnou za zrušení mezinárodních ekonomických sankcí.
Obama uvedl, že v rámci JCPOA „se Írán zavázal nevyvíjet jaderné zbraně“, poznamenal však, že Trump poté „z dohody vystoupil, což vedlo k tomu, že Írán rozvinul větší jaderný potenciál“.
Prohlášení bývalého prezidenta přišlo v době, kdy Bílý dům oznámil, že JD Vance odložil plánovanou cestu do Švýcarska, kde měl vést nové kolo jednání s Islámskou republikou zaměřené na jadernou otázku.
Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že není „žádná naléhavost“ setkat se s americkými vyjednavači ve Švýcarsku, jelikož memorandum o porozumění k ukončení války na Blízkém východě již bylo podepsáno elektronicky.
„Vzhledem k tomu, že k podpisu textu memoranda o porozumění došlo digitálně 18. června, není nutné uvedené setkání ve Švýcarsku urychleně pořádat, avšak plánujeme setkání uspořádat v nejbližších dnech,“ uvedl mluvčí ministerstva Esmaeil Baqaei.
Při izraelských útocích v Libanonu zahynulo nejméně 21 lidí, uvádějí místní zdravotnické úřady
Izraelské letecké údery v jižním a východním Libanonu dnes zabily nejméně 21 lidí, uvádějí libanonští zdravotničtí představitelé.
Izraelské obranné síly (IDF) rovněž oznámily, že v Libanonu zahynuli čtyři jejich vojáci, když se přes noc vyostřilo násilí mezi izraelskou armádou a Hizballáhem.
Izraelské údery v jižním Libanonu zabily 18 lidí a 33 jich zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví podle státní agentury National News Agency. Další tři lidé zahynuli a šest bylo zraněno při útocích ve východní oblasti Baalbek, která byla od začátku obnoveného konfliktu v březnu z velké části ušetřena.
IDF uvedla, že údery byly reakcí na „opakovaná porušení příměří ze strany Hizballáhu“.
IDF uvádí, že bude pokračovat ve své misi v Libanonu „dokud nedostane jiné rozkazy“
Effie Defrin, mluvčí izraelské armády, uvedl, že IDF zůstane v jižním Libanonu a „bude pokračovat ve své misi, dokud nedostane jiné rozkazy“, aby chránila civilisty v severním Izraeli.
K údajnému příměří se během tiskové konference vyjádřil slovy: „Náš cíl a naše mise jsou zcela jasné. Cokoli, co se týká jakýchkoli dohod, je záležitostí vlády.
„Dokud nedostaneme jiné rozkazy, budeme jednat v souladu s rozkazy náčelníka generálního štábu.“
V příspěvku na sociálních sítích IDF uvedla, že od půlnoci provedla v Libanonu více než 150 úderů.
Hizballáh potvrzuje, že v Libanonu platí příměří
Hizballáh dodržuje příměří s Izraelem, které mělo vstoupit v platnost dnes od 16:00, sdělily agentuře Reuters dva zdroje z této Íránem podporované skupiny.
Zpravodajská agentura citovala slova těchto zdrojů: „Jakmile jsme se o příměří dozvěděli, začali jsme ho z naší strany dodržovat.“
Několik dalších médií, včetně AP, AFP a Times of Israel, citovalo zdroje potvrzující příměří v Libanonu, o které údajně zprostředkovaly Katar, Írán a USA.
Trump se v příspěvcích na Truth Social ostře ohradil proti kritikům dohody s Íránem
Donald Trump opět obhájil svou dohodu s Íránem v sérii příspěvků na Truth Social a ostře se ohradil proti kritikům, kteří se domnívají, že memorandum o porozumění podepsané ve středu je k Teheránu shovívavější než jaderná dohoda Baracka Obamy z roku 2015.
Trump napsal:
„Válka Írán oslabila! Už nemá letectvo, námořnictvo, protiletadlovou výzbroj, radary ani prakticky nic jiného, a přesto ti ‚Dumokraté‘ tvrdí, že Íránu se teď daří lépe než před čtyřmi měsíci. Dokážete si představit, že by jim to prošlo??? Jak hloupí někteří lidé mohou být???“
Dodal:
„My jsme se nesetkali ze zoufalství, to Írán. SKONČÍLI! Vydržíme těch 60 dní. Nedostanou žádné peníze, ani deset centů!“
Zdroj v angličtině ZDE
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