O posunech České republiky k fašismu
21. 6. 2026
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JČ: Petr Pithart se nedávno dožadoval, aby čeští intelektuálové byli více slyšet. Tohle asi nepředpokládal:
Dan Přibáň:
Tyto dva komentáře "pěkně" vystihují symbiózu mezi českými liberály a českými rasisty a xenofoby. Už dva a půl roku si společně notují v diskusích o izraelské genocidě v Gaze.
Jeden i druhý dává za pravdu panu Foltýnovi a jeho podpoře válečných zločinů a genocidy.
Jazyk, který byl před pár lety doménou extremistů, je stále běžnější mezi lidmi, které za extremisty nepovažujeme. Martin Dvořák, který tvrdil, že "základem genetické výbavy Palestinců je nenávist" je toho "krásným" důkazem.
Pan Dvořák s klidem dál kandiduje do senátu s podporou zelených, což jen podtrhuje, kam až se Overtonovo okno posunulo.
Jiří Wenzl
Je zajimavé toto propojení lůzy disponující pouze primitívní nenávistí s intelektuály - vzdělanci ohledně historie a práva. Co tak dát přání lůzy právní základ?
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