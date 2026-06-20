Přicházejí vlna za vlnou děsivých informací z Blízkého východu. Kdy to bude v ČT?
20. 6. 2026
At least five killed in IDF strikes on S. Lebanon overnight despite cease-fire https://t.co/rgjwIeocTe— Haaretz.com (@haaretzcom) June 20, 2026
The Israeli defense minister outlines plans for permanent occupation and ethnic cleansing of southern Lebanon. https://t.co/6jjqVPCyM4— Kenneth Roth (@KenRoth) June 20, 2026
„Při výpovědi před výborem britského parlamentu se profesor Nizam Mamode rozplakal, když vzpomínal, jak z bříšek dětí „vytahoval“ malé kulky. Nejmladšímu z nich byly pouhé tři roky... „Právě na takovéto drony, vyrobené zbrojovkou Elbit Systems, se aktivisté z dnes již zakázané britské skupiny Palestine Action vrhli s kladivy během nočního zátahu na jednu z továren této izraelské firmy ve Velké Británii v srpnu 2024.“
Mona Khalil se po celá desetiletí věnovala ochraně hnízdišť ohrožených karet obrovských a karet zelených na jižním pobřeží Libanonu. Izrael její dům bombardoval na začátku června. Na následky zranění zemřela 19. června.
"Testifying before a committee at the British parliament, Professor Nizam Mamode broke down as he recalled that he had "fished" small bullets out of children's abdomens. The youngest was just three years old...— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 19, 2026
"It was drones like these, drones built by arms manufacturer Elbit…
🇱🇧: Mona Khalil spent decades working to protect nesting sites of endangered loggerhead and green sea turtles on Lebanon’s southern coast.— AJ+ (@ajplus) June 19, 2026
Israel bombed her home in early June. She died from her injuries on June 19. pic.twitter.com/JYRt3sTvXi
Izrael již zabil v Libanonu přes 4 000 lidí a více než 12 000 jich zranil
Počet obětí přesáhl 4 000 po sérii masakrů v oblasti Nabatieh, při nichž zahynulo 65 civilistů, přičemž asi tucet dalších je stále pohřešováno a dalších přibližně 100 bylo zraněno.
🚨BREAKING: Israel Has Now Killed Over 4,000 People In Lebanon, Injuring 12,000+ More— MintPress News (@MintPressNews) June 19, 2026
The death toll has exceeded 4,000 after a series of massacres in the Nabatieh area, killing 65 civilians with around a dozen others still missing and injuring around 100 more. pic.twitter.com/di8YKMwhp3
V Gaze bylo zabito nejméně pět Palestinců poté, co v noci izraelské údery zasáhly obytnou čtvrť v obléhané enklávě. Mezi zabitými byl otec a jeho dvě dcery.
At least five Palestinians have been killed in Gaza after overnight Israeli strikes hit a residential area in the besieged enclave. Among those killed were a father and his two daughters https://t.co/HsmfMDezon pic.twitter.com/ct99J5kMHK— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026
Při izraelském leteckém útoku na obytný dům v Gaze byli podle zpráv v sobotu brzy ráno zabiti tři Palestinci, včetně dvou dětí, a jejich otec
An Israeli air strike on a residential building in Gaza reportedly killed three Palestinians, including two children, along with their father early on Saturday pic.twitter.com/yifXf9HBjW— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 20, 2026
Dnes brzy ráno zahynuli nejméně čtyři Libanonci při smrtícím izraelském leteckém útoku na obytný dům ve městě Barich v okrese Tyre v jižním Libanonu.
At least four Lebanese were killed early this morning in a deadly Israeli airstrike on a residential building in the town of Barich in the Tyre district of southern Lebanon. pic.twitter.com/SMDm91aj9H— Quds News Network (@QudsNen) June 20, 2026
"Ovládáme 60–70 % pásma Gazy, ničíme veškerou jeho infrastrukturu, každý ví, co to znamená. Gaza zůstane v troskách a její obyvatelé budou muset odejít, protože tam v příštích desetiletích nebude nic, v čem by se dalo žít."
Bezalel Smotrich, „izraelský“ ministr financí, hrdě hovoří o etnickém čištění a systematickém ničení, které páchají v Gaze, a ujišťuje, že cílem je učinit ji neobyvatelnou, aby odtud Palestinci museli uprchnout. V alespoň trochu normálním světě by ministr, který by se takhle chlubil takovou zvěrstvem, musel být okamžitě zatčen za zločiny proti lidskosti.
"Controlamos entre el 60%-70% de la Franja de Gaza, estamos destruyendo toda su estructura, todo el mundo sabe lo que esto significa. Gaza se quedará en ruinas y los habitantes tendrán que migrar porque alli no habrá nada donde vivir en las próximas décadas".— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 19, 2026
Bezalel Smotrich,… pic.twitter.com/EbTkVByuiI
„Pro palestinské děti se toto takzvané příměří stalo krutou a smrtící iluzí.“
Mluvčí UNICEFu James Elder v pátek uvedl, že v Gaze je od vyhlášení příměří v říjnu 2025 „v průměru každý den zabito jedno dítě“.
“For Palestinian children this so-called ceasefire has become a cruel and a deadly illusion.”— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 20, 2026
Unicef spokesperson James Elder said on Friday that "a child is killed, on average, every single day" in Gaza since a ceasefire was announced in October 2025 pic.twitter.com/uBsnygDo6j
Rateb, dítě zraněné při izraelském leteckém útoku, při kterém zahynula také jeho matka a bratr a byl zničen jeho dům, byl evakuován do stanu, kde však začal čelit každodenním těžkostem, protože mu byla amputována noha. Jelikož neměl přístup k řádné protéze, vyrobil si provizorní nohu z kanalizačních trubek, kousků plastu a popruhů.
Rateb, a child injured in an Israeli airstrike that also killed his mother and brother and destroyed his home, was displaced to a tent, but started to endure daily hardship as his leg is amputated.— Quds News Network (@QudsNen) June 20, 2026
Unable to access a proper prosthetic limb, he used sewage pipes, plastic pieces,… pic.twitter.com/qEPKM5VrAT
Při izraelských útocích na Libanon bylo zabito několik lidí, a to navzdory příměří.
Several reported killed in Israeli strikes on Lebanon despite ceasefire https://t.co/8Azn582EON— BBC News (World) (@BBCWorld) June 20, 2026
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