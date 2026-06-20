Přicházejí vlna za vlnou děsivých informací z Blízkého východu. Kdy to bude v ČT?

20. 6. 2026

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Na sociálních sítích v Česku vyvolal podstatnou kritiku rozhovor "reportéra" Szanto s plukovníkem Otakarem Foltýnem, kteří navzdory všem děsivým faktům obhajovali izraelské válečné zločiny, respektive tvrdili, že Izrael válečné zločiny nepáchá. Česká televize naprosto selhává, tři roky o činech Izraele lže. Proto se snažíme přinášet objektivní informace ze zahraničí. Kdosi na sociálních sítích napsal: Právem kritizujeme propagandu médií v Rusku, ale podívejme se, vždyť to máme tady v ČR stejné!

Tyto lži (proč, proboha?) jsou děsivé v kontextu vln dalších a dalších hrůzných informací z Blízkého východu (JČ): 

Při nočních útocích izraelské armády na jižní Libanon zahynulo navzdory příměří nejméně pět lidí





Izraelský ministr obrany představil plány na trvalou okupaci a etnické čistky v jižním Libanonu:

„Zničili jsme celou první řadu vesnic v jižním Libanonu, všechny domy byly zničeny. Obyvatelé je už nikdy neuvidí stát.“ V otevřeném přiznání systematického etnického čištění se izraelský ministr obrany Israel Katz v pátek chlubil, že izraelská armáda zcela vyhladila celou první řadu libanonských pohraničních vesnic. Katz tuto masovou destrukci prezentoval jako trvalou „bezpečnostní zónu“ a výslovně prohlásil, že 200 000 vysídlených libanonských obyvatel „se nevrátí“.

https://x.com/KenRoth/status/2068227252601454644?s=20




 „Při výpovědi před výborem britského parlamentu se profesor Nizam Mamode rozplakal, když vzpomínal, jak z bříšek dětí „vytahoval“ malé kulky. Nejmladšímu z nich byly pouhé tři roky... „Právě na takovéto drony, vyrobené zbrojovkou Elbit Systems, se aktivisté z dnes již zakázané britské skupiny Palestine Action vrhli s kladivy během nočního zátahu na jednu z továren této izraelské firmy ve Velké Británii v srpnu 2024.“

Mona Khalil se po celá desetiletí věnovala ochraně hnízdišť ohrožených karet obrovských a karet zelených na jižním pobřeží Libanonu. Izrael její dům bombardoval na začátku června. Na následky zranění zemřela 19. června.

Izrael již zabil v Libanonu přes 4 000 lidí a více než 12 000 jich zranil

Počet obětí přesáhl 4 000 po sérii masakrů v oblasti Nabatieh, při nichž zahynulo 65 civilistů, přičemž asi tucet dalších je stále pohřešováno a dalších přibližně 100 bylo zraněno.

V Gaze bylo zabito nejméně pět Palestinců poté, co v noci izraelské údery zasáhly obytnou čtvrť v obléhané enklávě. Mezi zabitými byl otec a jeho dvě dcery.


Při izraelském leteckém útoku na obytný dům v Gaze byli podle zpráv v sobotu brzy ráno zabiti tři Palestinci, včetně dvou dětí, a jejich otec

Dnes brzy ráno zahynuli nejméně čtyři Libanonci při smrtícím izraelském leteckém útoku na obytný dům ve městě Barich v okrese Tyre v jižním Libanonu.


"Ovládáme 60–70 % pásma Gazy, ničíme veškerou jeho infrastrukturu, každý ví, co to znamená. Gaza zůstane v troskách a její obyvatelé budou muset odejít, protože tam v příštích desetiletích nebude nic, v čem by se dalo žít." 

Bezalel Smotrich, „izraelský“ ministr financí, hrdě hovoří o etnickém čištění a systematickém ničení, které páchají v Gaze, a ujišťuje, že cílem je učinit ji neobyvatelnou, aby odtud Palestinci museli uprchnout. V alespoň trochu normálním světě by ministr, který by se takhle chlubil takovou zvěrstvem, musel být okamžitě zatčen za zločiny proti lidskosti.

„Pro palestinské děti se toto takzvané příměří stalo krutou a smrtící iluzí.“

Mluvčí UNICEFu James Elder v pátek uvedl, že v Gaze je od vyhlášení příměří v říjnu 2025 „v průměru každý den zabito jedno dítě“.


Rateb, dítě zraněné při izraelském leteckém útoku, při kterém zahynula také jeho matka a bratr a byl zničen jeho dům, byl evakuován do stanu, kde však začal čelit každodenním těžkostem, protože mu byla amputována noha. Jelikož neměl přístup k řádné protéze, vyrobil si provizorní nohu z kanalizačních trubek, kousků plastu a popruhů.

Při izraelských útocích na Libanon bylo  zabito několik lidí, a to navzdory příměří.









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Obsah vydání | 19. 6. 2026