TZ: Devět měsíců schovávání. Protest za kuřata Obránců zvířat vyzval Albert ke splnění slibu
19. 6. 2026
Sliby se mají plnit, obzvlášť ty veřejné. Právě to hlasitě připomněli Obránci zvířat a další lidé bojující za zlepšení životních podmínek kuřat, která Albert v tuzemsku prodává.
„Devět měsíců a jedenáct dní uběhlo od momentu, kdy Albert veřejně slíbil, že místo všemožných žalob je připraven s Obránci zvířat věcně a konstruktivně jednat. Tento slib ale stále nedodržel a jakémukoli setkání se aktivně vyhýbá. Namísto toho jen investuje do tendenčních placených článků, ve kterých předstírá zájem o lepší podmínky kuřat, i když ve skutečnosti není ochoten ani splnit svůj slib a usednout k jednacímu stolu,“ uvádí předseda organizace OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.
Slib, o tom, že Obránci zvířat mají k jednání dveře otevřené, společnost Albert do veřejného prostoru vypustila na začátku září loňského roku ve vlastní tiskové zprávě.
100 hodin mlčení a naleštěná bída
Čtvrteční protest byl jedním z hlavních bodů celotýdenního happeningu spolku v bezprostřední blízkosti pražské centrály společnosti Albert. Přímo pod okny tamních kanceláří si Obránci zvířat v pondělí ráno rozestavěli vlastní improvizovanou kancelář, kde až do pátečního večera ve dne v noci pracují na přesvědčení Albertu ke splnění svého slibu. Z ozvučeného pódia vyzývají manažery společnosti každou hodinu.
„Máme tady připravený jednací stůl přímo před okny Alberta, abychom mu splnění veřejného příslibu co nejvíc usnadnili. Jsme tu připraveni každou minutu každého dne na zahájení rozhovorů. Tak jako jsme na ně připraveni už několik let od chvíle, kdy vyšla najevo pravda o hrůzách chovů Albertových kuřat. Z Albertu slyšíme ale jen ticho, na které nejvíc doplácejí miliony kuřat každý rok,“ pokračuje Voršilka.
K jednacímu stolu chtějí Obránci zvířat vedení společnosti Albert usadit kvůli dvojímu přístupu ke standardům, které Albert vyžaduje od dodavatelů kuřat u nás a ve svém domovském Nizozemsku. Zatímco Nizozemci kupují v Albertu výhradně kuřata zdravějších plemen, která mají též více prostoru k pohybu a denní světlo, Čechům Albert prodává stále především takzvaná rychlokuřata, jejichž kosti trpí náporem extrémně rychlého růstu svaloviny.
Podle Obránců zvířat má přitom Albert v Česku dostatečné hospodářské výsledky a prostředky na to, aby i pro české zákazníky garantoval lepší minimální standard.
„Pro Albert jsou dnes Češi zjevně zákazníci druhé kategorie. Albert v Česku pohádkově vydělává a má všechny předpoklady, možnosti i prostředky k tomu, aby zajistil kuřatům lepší podmínky a českým zákazníkům přestal prodávat naleštěnou bídu. Nestačí z Nizozemska a Belgie převzít líbivé marketingové slogany a reklamy, musí přijít i ta skutečná změna,“ prohlašuje Voršilka.
Věcné a realistické jednání
Předseda spolku zároveň deklaruje, že Obránci zvířat chtějí s Albertem jednat věcně a v realistických hranicích.
„Jsme připraveni na konstruktivní a kompetentní jednání. Plně si uvědomujeme, že potřebná změna se nemůže udát ze dne na den. Stojíme ale o vážně míněný dialog o tom, jak postupně napravit skutečné příčiny špatných podmínek chovů a přiblížit se tak standardu, který Albert již léta vyžaduje doma v Nizozemsku,“ dodává Voršilka.
Obránci zvířat v pátek večer svou Otevřenou kancelář před centrálou Albertu sbalí. Na prostranství po nich ale zůstane monumentální socha zuboženého rychlokuřete.
„Socha je společným úsilím dobrovolníků, kteří na ní pracovali celý týden. Pod okny kanceláří zůstane jako memento krutosti chovů a mlčení vedení českého Albertu,“ zakončuje Voršilka.
Otevřená kancelář
Fotky z chovů dodávajících do Albertu
Výběr záběrů z chovů dodávajících do Alberta
Pavel Buršík, tiskový mluvčí OBRAZ – Obránci zvířat, pavel.bursik@obrancizvirat.cz
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