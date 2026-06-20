Kdyby se toto video promítalo před fotbalovými zápasy nynějšího mistrovství světa...?
20. 6. 2026
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Přeloženo z turečtiny:
Kdyby toto 33sekundové video promítali na obřích obrazovkách na každém stadionu, kde se hraje mistrovství světa, už by žádný stát jménem Izrael neexistoval.
Dünya Kupası'nın oynandığı her statta şu 33 saniyelik videoyu dev ekranda gösterseler, İsrail diye bir devlet kalmaz ortada. pic.twitter.com/ydv84VspQd— Kumandan (@KumandanRte) June 18, 2026
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