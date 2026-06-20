Kdyby se toto video promítalo před fotbalovými zápasy nynějšího mistrovství světa...?

20. 6. 2026

čas čtení < 1 minuta


Přeloženo z turečtiny: 

Kdyby toto 33sekundové video promítali na obřích obrazovkách na každém stadionu, kde se hraje mistrovství světa, už by žádný stát jménem Izrael neexistoval.



0
Vytisknout
327

Diskuse

Obsah vydání | 19. 6. 2026