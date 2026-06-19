Obrací se britská politika k lepšímu?
19. 6. 2026
Andy Burnham zvítězil v doplňkových volbách v Makerfieldu s obrovskou většinou a připravil si tak půdu pro souboj o vedení strany s Keirem Starmerem
Velmi populární labouristický primátor Manchesteru Andy Burnham zvítězil na celé čáře v doplňovacích volbách do Dolní sněmovny v městečku Makerfield. Má v úmyslu kandidovat na šéfa Labouristické strany a britského premiéra proti nevýraznému a nekompetentnímu Keiru Starmerovi. Na to musí být poslancem
Starosta Velkého Manchesteru prohlásil, že tento výsledek představuje pro labouristy „poslední šanci na změnu“, poté co suverénně porazil ultrapravicové strany Reform UK a Restore Britain
Andy Burnham nastolil potenciální souboj s Keirem Starmerem poté, co přesvědčivě zvítězil v doplňkových volbách v Makerfieldu, čímž si připravil cestu k návratu do Westminsteru a pravděpodobnému boji o vedení labouristů.
Odcházející starosta Greater Manchesteru slíbil změnu poté, co v pátek brzy ráno vyhrál doplňkové volby s 55 % hlasů a většinou téměř dvojnásobnou oproti svému předchůdci Joshovi Simonsovi.
Rozsah tohoto vítězství vyvolal mezi Burnhamovými spojenci spekulace, že by mohl nahradit Starmera v pozici premiéra během několika týdnů, ne-li dnů. Hodně bude záležet na tom, zda se Starmer rozhodne bojovat o udržení své pozice.
Ve svém vítězném projevu Burnham uvedl, že tento výsledek „může být zlomovým bodem“ a že lidé „hlasovali pro změnu, hlasovali pro větší pravomoci pro sever a pro všechna místa, na která Westminster zapomněl“.
Uvedl, že se jedná o „poslední šanci“ labouristů, a dodal: „Druhá šance už nebude, ale dnešní výsledek nám dává příležitost vybudovat novou politiku založenou na jednotě a naději a odvrátit se od cesty, která nás vede ke konfliktní politice, jakou vidíme ve Spojených státech.“
Významné osobnosti Labouristické strany nyní naléhají na premiéra, aby souhlasil s procesem buď předání moci, nebo s urychleným soubojem o vedení strany.
Harriet Harmanová, bývalá místopředsedkyně strany, kterou Starmer před několika týdny jmenoval svou poradkyní pro ženy a dívky, uvedla, že by si přála, aby Starmer, Burnham a všichni další potenciální uchazeči o vedení souhlasili s tím, že svou parlamentní podporu podrobí zkoušce, aniž by do toho zapojovali širší členskou základnu Labouristické strany.
Harmanová v pořadu Today na BBC Radio 4 řekla: „Mělo by se stát, že tito tři uchazeči – jimiž jsou samozřejmě Keir Starmer, který je premiérem, Andy Burnham, který je jeho vyzyvatelem, a Wes Streeting, který je rovněž vyzyvatelem – by měli být svoláni do jedné místnosti místopředsedkyní labouristické strany Lucy Powellovou a předsedkyní parlamentní frakce labouristů Jess Mordenovou, aby se dohodli na postupu, v jehož rámci si labourističtí poslanci vyberou, koho chtějí.“
Patrick Hurley, poslanec za labouristy, který dosud zůstal loajální vůči premiérovi, ho vyzval k odstoupení. „Vůle parlamentní frakce labouristů je zřejmá a myslím, že nyní opravdu potřebujeme, aby premiér nastínil proces předání moci,“ řekl v pátek ráno.
Ministryně kultury Lisa Nandy ve čtvrtek večer uvedla: „Jsem si jistá, že s premiérem proběhne rozhovor, ale dnes večer to nebude.“
Steve Reed, ministr pro místní samosprávu a blízký spojenec Starmera, však řekl, že ačkoli je z Burnhamova vítězství „potěšen“, labouristé by se nyní měli soustředit spíše na to, jak ho nahradit v funkci starosty Velkého Manchesteru, než na boj o vedení strany.
„Musíme se soustředit na to, abychom zajistili, že Reform nezíská [Velký Manchester],“ řekl Reed pro BBC Radio 5 Live. „Škody, které by tím způsobili celému severozápadu Anglie, by byly nevyčíslitelné.“
Zároveň poněkud kritizoval Harmanovou za její návrh na schůzi vedení strany, když v pořadu Today po vystoupení této labouristické členky Sněmovny lordů řekl: „Pokud někdo chce vznést výzvu, musí projít jasným procesem. Nemůžete jen tak měnit pravidla.“
Burnham dosáhl vítězství s převahou 9 231 hlasů nad kandidátem strany Reform UK Robertem Kenyonem – což je větší náskok, než jaký měl jeho předchůdce. Labouristé získali 55 % hlasů oproti 35 % strany Reform, zatímco krajně pravicová strana Restore Britain získala 7 %. Volební účast činila 59 %, což je o šest procentních bodů více než při parlamentních volbách, přičemž bylo odevzdáno 45 510 hlasů.
Burnham získal více hlasů než strany Reform a Restore dohromady, což ukazuje, že strana Nigela Farage by nezvítězila, ani kdyby sjednotila hlasy krajní pravice.
Farage uvedl, že je zklamán tímto „dramatickým a jednoznačným“ výsledkem, zatímco jeho zástupce Richard Tice v pátek prohlásil: „Od řady lidí v volebním obvodu jsme slyšeli, že aby se zajistilo, že se zbavíme Starmera, budou volit Burnhama, i když jsou stoupenci strany Reform.“
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