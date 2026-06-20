Omezí vláda nevládním organizacím, novinářům a akademikům bojujícím proti korupci přístup do evidence skutečných majitelů?

V pondělí 22. 6. má vláda projednat novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která stanoví postupy pro ověřování oprávněného zájmu o přístup do evidence. Ta dlouhodobě slouží úřadům, médiím ale i běžným občanům jako nástroj boje proti praní peněz, porušování protiruských sankcí či korupci. Ačkoliv byl v původním návrhu novely Ministerstva spravedlnosti přístup k částečnému výpisu výslovně umožněn osobám (novinářům, nevládním organizacím, akademikům), které osvědčí zájem na protikorupčním boji, po vypořádání připomínek tato pasáž zmizela, ačkoliv to žádné připomínkové místo nepožadovalo. Pokud vláda přístup do evidence uvedeným osobám nevrátí, vrazí nůž do zad snahám angažované veřejnosti bojovat proti nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky či střetem zájmů.
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