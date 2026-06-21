Blízký východ: Trump vyhrožuje Íránu poté, co JD Vance ocenil „velký pokrok“ dosažený při jednáních ve Švýcarsku
21. 6. 2026
Americký prezident v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že „na Írán znovu udeříme velmi tvrdě“, pokud nezastaví své „proxies v Libanonu“
Donald Trump právě zveřejnil na své sociální síti Truth Social další výhrůžky vůči Íránu.
Napsal:
"Írán musí okamžitě zabránit svým vysoce placeným PROXIES v Libanonu v vyvolávání nepokojů. Pokud tak neučiní, znovu na Írán udeříme velmi tvrdě, stejně jako minulý týden, jen ještě tvrději!!! Prezident DONALD J. TRUMP"
Stalo se tak těsně poté, co americký viceprezident JD Vance ocenil „velký pokrok“ dosažený v posledních několika hodinách, když informoval o aktuálním vývoji mírových jednání mezi USA a Íránem, která se dnes konají ve Švýcarsku.
Trump měl na mysli hnutí Hizballáh, které se zapojilo do války na Blízkém východě útoky na Izrael. Střety mezi oběma stranami v posledních dnech ohrožovaly předběžnou mírovou dohodu mezi USA a Íránem.
Izraelské údery na jižní Libanon v sobotu zabily nejméně 16 lidí, uvedly místní úřady, a to navzdory zprávám o obnoveném příměří, jehož cílem bylo ukončit pokračující střety.
Libanonská agentura civilní obrany uvedla, že její pracovníci přepravili do nemocnice „16 mrtvých a 12 zraněných“, a dodala, že v okrese Nabatieh pracovali „od časných ranních hodin“.
Velitel izraelské armády v jižním Libanonu tvrdí, že Hizballáh je v „obtížné situaci“
Izraelský vojenský velitel v neděli při setkání s vojáky v jižním Libanonu uvedl, že Hizballáh utrpěl v boji s izraelskými silami těžkou ránu a nyní se nachází ve „velmi obtížné situaci“.
„Hizballáh utrpěl těžkou a významnou ránu a my jsme odhodláni zůstat připraveni pokračovat v operacích a zabránit jeho obnově,“ uvedl podle vojenského prohlášení generálporučík Eyal Zamir. „Hizballáh je ve velmi obtížné situaci.“
Pákistánský premiér Šehbáz Šaríf, který vystupuje jako klíčový zprostředkovatel mezi Washingtonem a Teheránem, poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho „vizionářské a velmi dynamické vedení, které vedlo k tomuto setkání“.
„Myslím, že zde budeme mít skvělé diskuse, které, doufejme, povedou k velmi produktivním výsledkům v budoucnu,“ citovali Šarífa.
JD Vance dnes na začátku toho, co nazval „historickými“ přímými rozhovory ve Švýcarsku, vyjádřil naději, že Washington a Teherán budou moci obnovit své vztahy.
„Jedná se o historické setkání,“ řekl Vance v letovisku Burgenstock a dodal, že cílem je „začít s čistým štítem, změnit naše vztahy s íránským lidem a podat mu ruku“.
JD Vance hovoří o „velkém pokroku“ dosaženém v posledních několika hodinách a informuje o aktuálním vývoji mírových jednání mezi USA a Íránem
Americký viceprezident JD Vance dnes ve Švýcarsku informoval o nejnovějším vývoji jednání mezi Íránem a USA a uvedl, že bylo dosaženo „velkého pokroku“.
Vance novinářům sdělil, že ačkoli „Írán byl dosud hnací silou regionální nestability“, vidí budoucnost, v níž všichni „budou moci spolupracovat na prosazování míru a prosperity“. Uvedl, že prezident Donald Trump je odhodlán dosáhnout úplného regionálního příměří, připustil však, že příměří jsou „trochu chaotická“.
Dodal, že technická jednání možná nevyřeší všechny neshody, ale „nám umožní poprvé v historii usednout k jednacímu stolu jako týmy“.
„Kromě posledních několika měsíců se íránské a americké vedení nikdy předtím nesetkalo na tak vysoké úrovni.“
Dodal, že američtí vyjednavači jsou ve Švýcarsku, aby „prostřednictvím diplomacie a spolupráce proměnili Blízký východ, kde Írán a země Perského zálivu vedou mezi sebou válku“.
Čtyři měsíce po strašlivém bombardování íránské školy rostou obavy, že Trump a Hegseth pravdu zamlčí
Podle zpráv bylo dokončeno utajené vyšetřování útoku, při kterém zahynulo nejméně 175 lidí. Uvidí jeho závěry někdy světlo světa?
Útok na dívčí základní školu v íránském městě Minab byl jedním z nejkrvavějších bombardování civilistů americkou armádou za poslední desetiletí. Ale i po téměř čtyřech měsících Pentagon nepředložil žádné odpovědi na to, proč armáda první den války vystřelila řízenou střelu Tomahawk na školu, čímž zabila nejméně 175 lidí, převážně dětí.
Někteří kritici pochybují, že to Pentagon vůbec někdy udělá, nebo že výsledky pohřbí pod utajením, aby před veřejností utajil nejhorší chyby.
V době, kdy USA podepisují nejisté memorandum o porozumění ohledně příměří s Íránem, se tajné vyšetřování tohoto útoku stalo také testovacím případem pro nový přístup samozvaného ministra války Petea Hegsetha k tomu, co nazývá „vedením války“. Jak řekl na začátku března, téměř dva týdny po útoku: „Naše pravidla nasazení jsou odvážná, přesná a navržená tak, aby uvolnila americkou sílu, nikoli ji svazovala.“
Krátce po útoku Donald Trump naznačil, že jej provedl Írán. Když vyšlo najevo, že při útoku byla použita raketa Tomahawk americké výroby, naznačil, že Írán má rovněž přístup k těmto řízeným střelám. Nemá.
Zástupci regionálních velmocí – Pákistánu, Turecka, Saúdské Arábie a Egypta – na nedělním setkání v Káhiře naléhali na rychlý pokrok v jednáních mezi USA a Íránem, zatímco ve Švýcarsku začala jednání mezi oběma zeměmi.
Ve společném prohlášení ministři vyzvali k „rychlému a úspěšnému uzavření“ jednání zaměřených na nalezení řešení dosud nevyřešených otázek, které bude „trvalé, ověřitelné a vzájemně přijatelné“, přičemž je třeba zohlednit regionální zájmy, zejména bezpečnost a stabilitu států Perského zálivu.
Saúdská Arábie, která byla během konfliktu zasažena íránskými útoky, se po několika týdnech války na Blízkém východě připojila k zprostředkovateli Pákistánu spolu s Tureckem a Egyptem, aby usnadnila jednání.
Technická porucha v řízení letového provozu, vyvolaná bezpečnostními opatřeními pro mírové rozhovory mezi USA a Íránem ve Švýcarsku, způsobila v neděli narušení provozu na curyšském letišti, uvedly letecké úřady s tím, že problém byl již vyřešen.
K poruše došlo po začlenění omezené zóny nad Buergenstockem, švýcarským horským letoviskem, kde se jednání konají, do radarových zobrazovacích systémů, uvedla švýcarská letecká dispečerská služba Skyguide.
O zóně se rozhodlo až na poslední chvíli, protože rozhodnutí o uskutečnění posledního kola jednání bylo podle prohlášení definitivně potvrzeno až v sobotu.
Provoz se od té doby vrátil do normálu, uvedla Skyguide a dodala: „Systémy fungují bez problémů a bezpečnost byla po celou dobu zajištěna.“
Do poledne bylo zrušeno 12 příletů a 14 odletů, sdělila agentuře Reuters mluvčí letiště. Doplnila, že zpožděno bylo nejméně 60 odletů. Americký viceprezident JD Vance dorazil v neděli do Buergenstocku na mírová jednání s Íránem, jak předpokládala předběžná mírová dohoda, avšak diplomatické úsilí zastínilo oznámení Íránu, že znovu zavedl blokádu Hormuzského průlivu.
Katarský zprostředkovatel potvrzuje, že jednání mezi USA a Íránem začala
Zprostředkovatel za Katar potvrdil, že jednání mezi USA a Íránem ve Švýcarsku začala, uvádí agentura AFP.
Jednání mezi Íránem a USA, jejichž cílem je rozvinout křehkou prozatímní dohodu o ukončení konfliktu, se potýkají s obtížemi, včetně íránského rozhodnutí ponechat Hormuzský průliv uzavřený na protest proti neschopnosti Donalda Trumpa donutit Izrael k ukončení bojů v Libanonu.
V prohlášení katarské ministerstvo zahraničí oznámilo „zahájení summitu u Lucernského jezera a první schůzky výboru na vysoké úrovni za účasti zástupců Spojených států amerických, Íránské islámské republiky a dvou zprostředkujících států, Katarského státu a Pákistánské islámské republiky“.
Americký viceprezident J. D. Vance, který vede americkou delegaci, dříve uvedl, že do programu jednání, který byl původně koncipován tak, aby se zaměřil na otevření průlivu, zrušení amerických sankcí na vývoz íránské ropy a uvolnění íránských aktiv držených v zahraničí, přidává i Libanon.
Íránskou delegaci vede předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, avšak přítomnost náměstka ministra pro ropu a guvernéra íránské centrální banky ukazuje, jak moc se Írán chtěl zaměřit na podmínky zrušení sankcí.
Zdroj v angličtině ZDE
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