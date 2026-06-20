Channel 4 News: Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv, protože Izrael nedodržuje příměří
20. 6. 2026
Israeli airstrikes on Lebanon blamed for Iran’s closure of the strait of Hormuz amidst ceasefire deal with the US.— Channel 4 News (@Channel4News) June 20, 2026
Just as Vice President JD Vance was announcing that US negotiators Jared Kushner and Steve Witkoff were already in Switzerland for talks on Iran's nuclear… pic.twitter.com/9lIhv2iHKK
Reportér: Byl to chaotický začátek, plný nedorozumění a nyní i naprostého zmatku. Lodní doprava Hormuzským průlivem se údajně teprve znovu rozběhla, když se kapitáni na palubách asi 500 plavidel, která tam stále uvízla, dozvěděli, že Írán jej opět uzavřel.
V prohlášení odvysílaném v íránské televizi ústřední velitelství Khatam al-Ambir, nejvyšší íránské vojenské velení, obvinilo takzvané neustálé a pokračující porušování příměří sionistickým režimem v jižním Libanonu a to, co považuje za selhání Washingtonu při krocení Izraele.
Canarit, 60 km od hranic. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si dnešní izraelský útok na Hizballáh vyžádal nejméně 20 obětí. Izrael tvrdí, že šlo o reakci na to, že tato Íránem podporovaná skupina přes noc vystřelila 50 střel.
Jezero Lucerne ve Švýcarsku, kde se mají setkat íránští a američtí představitelé, aby doladili podrobnosti trvalé mírové dohody. Čtrnáctibodové memorandum o porozumění podepsané ve středu, které požadovalo ukončení bojů na všech frontách, je již pod tlakem, ačkoli inkoust na něm ještě ani nezaschl.
Americký viceprezident J.D. Vance potvrdil, že vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff jsou již ve Švýcarsku před zítřejšími plánovanými rozhovory. Dnes však bagatelizoval spekulace, že Írán se chystá uzavřít průliv, a místo toho se soustředil na časový harmonogram odminování.
Vance: Memorandum o porozumění počítá s 30denním obdobím, během kterého odminujeme průliv a obnovíme tamní lodní provoz. Ne, nevidíme žádné důkazy o tom, že by Íránci stále uzavířeli Hormuzský průliv. Odminování však bude nějakou dobu trvat.
Trump: Lodě proudí z Hormuzského průlivu tak, jak to vlastně nikdo nikdy předtím neviděl.
Reportér: Prezident Trump také dříve promluvil, aby oslavil to, v co mnozí ve světě doufali – návrat k předválečné normálnosti na Blízkém východě. Fakta však vyprávějí jiný příběh, jak tomu bývá tak často. Těch 50 lodí, které dnes průlivem propluly, představuje jen zlomek obvyklého provozu. Zatímco Švýcarsko poskytuje neutrální prostředí pro pokus o vyřešení Trumpovy války z vlastní vůle, jeho mimořádná hádka s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou – kvůli fotografii, o kterou ji podle jeho tvrzení minulý týden na summitu G7 sama prosila – se dále vyhrotila.
Meloniová: Nevím, proč se prezident Spojených států chová takto ke svým spojencům. Není to poprvé. Mohu jen říci, že je zklamáním, že neprojevuje stejné odhodlání vůči nepřátelům Západu a Spojených států, k jejichž vůdcům se chová s mnohem větší shovívavostí. Je tu jedna věc, kterou by si měl zapamatovat: ani já, ani Itálie nikdy neprosíme.
Poté, co Trump ještě přitvrdil, Maloniová dnes odpoledne zveřejnila na Instagramu: „Moje popularita vás nemusí zajímat. Doporučuji vám soustředit se na tu svou. Znovu rozhýbat lodní dopravu Hormuzským průlivem, ukončit válku, kterou Trump začal – to je dosud největší výzva jeho prezidentství.“
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