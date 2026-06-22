Čtyři měsíce po strašlivém bombovém útoku na íránskou školu narůstají obavy, že Trump a Hegseth pravdu zamlčí
22. 6. 2026
Podle zpráv bylo dokončeno utajené vyšetřování útoku, při kterém zahynulo nejméně 175 lidí. Uvidí jeho závěry někdy světlo světa?
Útok na dívčí základní školu v íránském městě Minab byl jedním z nejkrvavějších bombardování civilistů americkou armádou za poslední desetiletí. Ale i po téměř čtyřech měsících Pentagon nepředložil žádné odpovědi na to, proč armáda první den války vystřelila řízenou střelu Tomahawk na školu, čímž zabila nejméně 175 lidí, převážně dětí.
Někteří kritici pochybují, že Pentagon vůbec někdy odpoví, nebo že výsledky utají pod záštitou utajení, aby před veřejností skryl nejhorší chyby.
V době, kdy USA podepisují nejisté memorandum o porozumění ohledně příměří s Íránem, se tajné vyšetřování útoku stalo také testovacím případem pro nový přístup samozvaného ministra války Petea Hegsetha k tomu, co nazývá „vedením války“. Jak řekl na začátku března, téměř dva týdny po útoku: „Naše pravidla nasazení jsou odvážná, přesná a navržená tak, aby uvolnila americkou sílu, nikoli ji svazovala.“
Krátce po útoku Donald Trump naznačil, že jej provedl Írán. Když vyšlo najevo, že při útoku byla použita raketa Tomahawk americké výroby, naznačil, že Írán má také přístup k těmto řízeným střelám. Nemá.
Když minulý týden oslavoval dohodu o příměří, která má otevřít Hormuzský průliv, Trump naznačil, že je připraven útok odepsat jako omyl. „Je to tak podivná otázka, na kterou se v tuto chvíli ptát, protože mluvíte o něčem, co se stalo už dávno,“ řekl Trump, když byl dotázán na vyšetřování během tiskové konference na zasedání G7 ve francouzském Évian-les-Bains. „Ale nikdo to neudělal úmyslně. “
Právě na začátku toho, co Trump začal nazývat „malým výletem“ do Íránu, došlo k po sobě jdoucím, neboli „double tap“ útokům na školní budovu, při nichž zahynuly hlavně děti mladší 12 let. Úředníci anonymně sdělili médiím, že se mělo za to, že se na místě nacházela základna Islámské revoluční gardy (IRGC).
Mohammadreza Ahmadi Tifakani při bombardování školy přišel o dvě děti. Jeho sedmiletá dcera Hanieh zahynula spolu se všemi svými spolužačkami v dívčí části školy, když dopadla první raketa. Podle svědků její desetiletý bratr Sobhan přežil první výbuch a běžel zpět hledat svou sestru. Zahynul při druhém výbuchu.
„Osobně jsem šel do márnice a oba jsem identifikoval,“ řekl Tifakani krátce po útoku. „Sobhanovi chybělo oko a polovina obličeje byla pryč. Měl zlomené nohy. Hanieh měla zlomenou lebku, ale obličej měla neporušený. Sobhana jsem poznal na první pohled, i když byl těžce zraněný.“
Trump minulý týden prohlásil: „Chyby se stávají. Válka je ošklivá.“
Několik bývalých úředníků Pentagonu a národní bezpečnosti vyjádřilo pochybnosti, zda americká vláda převezme odpovědnost za smrt školáků v Minabu nebo zda vůbec zveřejní úplnou zprávu o útoku.
„ „Je velmi vzácné, že by při vojenské operaci nedošlo k nějakým incidentům, kdy byl omylem zasažen nesprávný cíl a civilisté byli zraněni nebo zabiti, ale v takových případech existuje systém pro vyšetřování, posouzení odpovědnosti a převzetí odpovědnosti,“ uvedl jeden z bývalých vysokých úředníků Pentagonu.
„I bez úřadu pro zmírňování škod na civilním obyvatelstvu existuje pro tyto případy velmi jasný postup a velmi pochybuji, že Hegsethův Pentagon ho dodrží,“ dodal bývalý úředník.
V rámci Hegsethova „anti-woke“ tažení v Pentagonu armáda zrušila nebo omezila jednotky určené k přezkoumávání incidentů s civilními oběťmi a obecně naznačila, že rozhodnutí učiněná v boji „bojovníky“ nebudou podléhat tak důkladné kontrole. Omezení civilního dohledu v Pentagonu pod Hegsethovým vedením může usnadnit vyhýbání se odpovědnosti za tento incident.
Tento incident je srovnatelný s některými z nejhorších incidentů s hromadnými oběťmi z minulých válek USA, včetně leteckého úderu v Mosulu v roce 2017, při kterém zahynulo nejméně 105 a možná více než 200 civilistů, letecký útok na nemocnici v Kundúzu z roku 2015, při kterém zahynulo 42 lidí, a bombardování protileteckého krytu v Amiríji z roku 1991, při kterém zahynulo více než 400 iráckých civilistů, kteří se tam ukrývali během operace Pouštní bouře.
Trump minulý týden uvedl, že vyšetřování pokračuje. Centrální velitelství USA na dotaz ohledně vyšetřování neposkytlo žádné nové informace. „V tuto chvíli nemáme žádné nové informace,“ napsal představitel ministerstva obrany.
Zprávy v médiích však naznačují, že vyšetřování již bylo uzavřeno. Předběžné výsledky uvádějí, že k útoku došlo proto, že USA použily sedm let staré údaje o cílech, které neindikovaly, že budova vedle základny Íránských revolučních gard (IRGC) byla ve skutečnosti dívčí škola. New York Times minulý týden informoval, že alespoň jeden analytik před několika lety upozornil kolegu, že USA zřejmě míří na objekt, který je nyní školou v Minabu. Údaje o cíli však nebyly aktualizovány a vojenské úřady i nadále potvrzovaly, že se jedná o legitimní cíl pro bombardování.
Tifakani tehdy uvedl, že nemá velkou naději na to, že by USA nebo svět přijaly odpovědnost. Na otázku, jaký vzkaz má pro právní instituce či vyšetřovatele zabývající se tímto bombardováním, odpověděl: „Všechno to sami vidí. Viděli jsme, co se stalo v Gaze a v Palestině. Nyní stejná tragédie postihla i naše vlastní děti. Ať jim řekneme cokoli, nic to nezmění.“
Kongresová vyšetřování tohoto incidentu byla rovněž zablokována. „Americký úder v Minabu je jednou z nejstrašnějších epizod celé nelegální Trumpovy války v Íránu,“ uvedla Yassamin Ansari, íránsko-americká kongresmanka zastupující třetí volební okrsek v Arizoně. Uvedla, že napsala Trumpově administrativě, aby požadovala odpovědi ohledně tohoto útoku, a „dostala jen minimální nebo žádnou odezvu“.
„Donald Trump skrývá pravdu před americkým lidem a Kongresem a svalí vinu na ministra Hegsetha, protože nechce, aby veřejnost znala skutečné hrůzy toho, co rozpoutal na íránský lid, aniž by tím cokoli získal,“ řekla Ansari. „Budu i nadále dělat vše, co je v mých silách, abych získala odpovědi pro rodiny těchto dívek.“
Wes Bryant, bývalý expert na cílení speciálních operací amerického letectva a bývalý šéf oddělení pro hodnocení škod na civilním obyvatelstvu v Pentagonu, uvedl, že jeho několika zbývajícím kolegům, kteří v Pentagonu dohlížejí na snižování škod na civilním obyvatelstvu, bylo znemožněno nahlédnout do předběžných výsledků vyšetřování.
„Věřím, že Hegseth i Trump udělají vše, co je v jejich silách, aby toto vyšetřování potlačili,“ řekl. „Takže i kdyby tam ta zpráva skutečně někde ležela, ven se už nedostane, ledaže by se našel, víte, nějaký odvážný informátor.“ Dodal: „Počet lidí, kteří tu zprávu uvidí, bude velmi malý.“
Uvedl, že útoky v Íránu, při nichž zahynuly tisíce civilistů, jsou známkou rostoucího „celkového utrpení“, které jsou USA ochotny akceptovat jako součást kultury, která poukazuje na „čistou nedbalost a bezohlednost, ale také na úpadek kultury na nejvyšších úrovních vojenského velení“.
Na počátku svého působení ve funkci ministra obrany se Hegseth zasadil o zrušení nebo výrazné omezení civilního dohledu nad opatřeními Pentagonu k zmírňování civilních škod a reakcí na ně, a zpráva zveřejněná v květnu generálním inspektorem ministerstva dospěla k závěru, že americká armáda již nedisponuje lidmi, nástroji ani infrastrukturou potřebnými k dodržování dvou federálních zákonů, které jí ukládají povinnost udržovat funkční politiku v oblasti civilních obětí a provozovat centrum excelence pro ochranu civilistů.
V září Hegseth veřejně prohlásil, že v rámci „anti-woke“ restrukturalizace Pentagonu zrušil „hloupá pravidla nasazení“ pro americkou armádu. V březnu, několik týdnů po útoku na školu, když americká kampaň proti Íránu pokračovala v plném proudu, se chlubil: „Bojovníci mají maximální pravomoci udělené osobně prezidentem a mnou samotným.“
Pozorovatelé uvedli, že tyto výroky a uzavření klíčových úřadů omezily civilní dohled nad Pentagonem, přičemž jeden bývalý úředník prohlásil, že USA „vyhodily do koše celou strategii zmírňování civilních škod“.
Niku Jafarnia, zastupující náměstek ředitele organizace Human Rights Watch ve Washingtonu, uvedl: „Sám Hegseth veřejně vyjádřil značnou skepsi ohledně rozsahu opatření, která jsme dříve v armádě měli k zmírnění tohoto druhu bezohledných chyb a incidentů s masivním civilním utrpením.
Veřejně vyjádřil pochybnosti o smyslu omezení pro bojovníky a přijal opatření, která systematicky oslabila některá z těchto ochranných opatření, která mají zajistit dodržování zákona.“
S odkazem na Hegsethovy dřívější veřejné výroky o „rozvázání rukou našim bojovníkům“ a ignorování „hloupých pravidel nasazení“ dodala: „Myslím, že jsme důsledky toho viděli hned první den války.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse