Italská premiérka Meloniová uvedla, že ji „ohromila“ Trumpova tvrzení, že ho „prosila“ o společnou fotografii

19. 6. 2026

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Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušil svou plánovanou cestu do USA v reakci na Trumpovy „vymyšlené“ výroky

„Ani já, ani Itálie nikdy neprosíme,“ reagovala Meloniová na Trumpovy „vymyšlené“ výroky ohledně summitu G7

Česká republika nesplní cíl 2 % HDP na výdaje na obranu, potvrdil premiér Babiš, píše 

Italský ministr obrany Guido Crosetto reagoval na  kuriózní krizi ve vztazích Itálie s USA.

Nedokážu si představit, že by @GiorgiaMeloni někoho prosila o společnou fotku, ani pod hrozbou,“ uvedl na X.

Dodal, že výroky jako ten Trumpův „neprospívají nikomu: ani USA, ani Itálii,“ ani transatlantické alianci.


„Ani já, ani Itálie nikdy neprosíme,“ reagovala Meloniová na Trumpovy „vymyšlené“ výroky ohledně summitu G7

V Itálii se rodí nové transatlantické drama poté, co americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro italskou televizní stanici prohlásil, že premiérka Giorgia Meloni ho na okraji summitu G7 počátkem tohoto týdne „prosila“ o společnou fotografii.

V rozhovoru pro televizní stanici La7 Trump údajně řekl:

Prosila mě, abych se s ní vyfotil! Tak moc se se mnou chtěla vyfotit. Normálně bych to neudělal, ale bylo mi jí líto.“

Nezvykle Meloni okamžitě zareagovala na sociálních sítích, kde zveřejnila krátké video a uvedla, že „ani já, ani Itálie nikdy nikoho o nic neprosíme“.

Italská premiérka uvedla, že ji „ohromila“ „zcela vymyšlená“ tvrzení Donalda Trumpa.

Nevím, proč se prezident Spojených států chová takto vůči svým spojencům: není to poprvé. Mohu jen říci, že je zklamáním, že neprojevuje stejnou rozhodnost vůči nepřátelům Západu a Spojených států, k jejichž vůdcům se naopak chová s mnohem větší shovívavostí.“

V reakci na to zrušil svou plánovanou cestu do USA také italský ministr zahraničí Antonio Tajani.

Vážná a urážlivá slova prezidenta Trumpa vůči premiérce Giorgii Meloniové urážejí celou Itálii. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zrušit svou návštěvu Spojených států naplánovanou na 21. a 22. června,“ uvedl na X.

Česká republika nesplní cíl 2 % HDP na výdaje na obranu, potvrdil premiér Babiš

Mezitím, navzdory veškeré pozornosti věnované nutnosti zvýšit výdaje na obranu a rostoucím varováním ze strany USA, Česká republika opět nesplní svůj 2% cíl, potvrdil premiér země Andrej Babiš.

Agentura Reuters uvedla, že Babišova vláda snížila původní plán výdajů na obranu pro tento rok na přibližně 1,7–1,8 % HDP, ale Babiš ‌dosud tvrdil, že hledá způsoby, jak tento ‌cíl splnit. Nyní už tomu tak není, uvedl.

„Naše vláda nesplní ani 2 % HDP na obranu,“ uvedl Babiš v příspěvku na Facebooku. „Nejprve musíme dát do pořádku veřejné finance.“


Zdroj v angličtině ZDE 

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Obsah vydání | 19. 6. 2026