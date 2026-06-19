Jednání mezi USA a Íránem ve Švýcarsku byla náhle zrušena, zatímco Izrael a Hizballáh si vyměňují útoky v Libanonu
19. 6. 2026
Tým J. D. Vance byl na letecké základně připraven odletět na summit v Bürgenstocku k jednání s Íránem, než byla cesta náhle zrušena
Jednání mezi USA a Íránem, která se měla konat v pátek ve Švýcarsku s cílem prosadit mírovou dohodu, byla zrušena poté, co Hizballáh zabil čtyři izraelské vojáky a Izrael provedl vlnu odvetných leteckých úderů v jižním Libanonu, při nichž zahynulo nejméně 18 lidí.
Jednání měla začít ve švýcarské vesnici Obbürgen dva dny po podepsání memoranda o porozumění (MOU), které otevřelo 60denní lhůtu pro vyjednání trvalé dohody o íránském jaderném programu a zároveň pro obnovení přepravy ropy Hormuzským průlivem.
Bílý dům uvedl, že USA se těší na „co nejrychlejší zahájení technických jednání“, a zároveň oznámil, že JD Vance, který vede jednání za Trumpovu administrativu, nyní na cestu neodcestuje.
„Logistika těchto jednání nikdy nebyla jednoduchá ani předvídatelná. V tuto chvíli viceprezident dnes večer neodcestuje,“ uvedl ve čtvrtek pozdě večer mluvčí Bílého domu.
Zrušení jednání přišlo v době, kdy si Izrael a Hizballáh vyměnily nejnásilnější údery od uzavření příměří.
Hizballáh ve čtvrtek pozdě večer zaútočil několika salvami raket na izraelské síly poblíž města Nabatieh v jižním Libanonu, a to po celodenním přerušovaném izraelském ostřelování. Izrael reagoval vlnou leteckých úderů na město a okolní obce, které podle něj představovaly cíle Hizballáhu; podle libanonského ministerstva zdravotnictví si tyto útoky vyžádaly nejméně 18 mrtvých a 33 zraněných.
Hizballáh uvedl, že útočil na izraelské síly, které se pokoušely postoupit k podhůří obklopujícímu Nabatieh – ohnisku napětí, kde od oznámení příměří mezi USA a Íránem docházelo k přerušovaným bojům. Před uzavřením příměří izraelské síly postupovaly směrem k tomuto městu v jižním Libanonu.
Zrušení pátečních jednání mezi Íránem a USA přišlo tak náhle, že se Vanceovi spolupracovníci a malá skupina novinářů již shromáždili na základně Joint Base Andrews nedaleko Washingtonu v očekávání této cesty. Desítky úředníků Bílého domu, členů přípravného týmu a zástupců médií již byly ve Švýcarsku, aby připravily Vanceův očekávaný příjezd.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí ve čtvrtek uvedl, že navzdory výhradám memorandum o porozumění schválil, zatímco Spojené státy oficiálně zrušily blokádu íránských přístavů.
Ještě před zrušením jednání však íránská polooficiální agentura Tasnim uvedla, že íránští vyjednavači potřebují vidět ze strany USA známky plnění prozatímní dohody, než bude možné zahájit další kola mírových rozhovorů, a že neexistuje žádné potvrzení, že by se jejich delegace do Ženevy vydala.
Zrušení jednání následovalo po zprávě arabské televizní stanice Al-Mayadeen, která je politicky spjata s íránem podporovanou libanonskou ozbrojenou skupinou Hizballáh, podle níž Teherán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu.
Izrael, který nebyl do mírových rozhovorů zapojen a distancoval se od dohody mezi USA a Íránem, pokračuje v bojových operacích v Libanonu a v pátek brzy ráno provedl nové letecké údery, přičemž obvinil Hizballáh z porušení příměří – obvinění, které tato ozbrojená skupina obrátila proti Izraeli.
Hizballáh v pátek uvedl, že jeho bojovníci zničili tři izraelské tanky na jihu země a že střety „pokračují“. Izrael nepotvrdil, že by jeho tanky byly zasaženy.
Hizballáh v březnu vtáhl Libanon do války na Blízkém východě útokem na Izrael, který podle něj byl odvetou za zabití nejvyššího íránského vůdce ze strany USA a Izraele. Následná izraelská invaze do jižního Libanonu a bombardovací kampaň si v Libanonu vyžádaly více než 3 900 obětí. Hizballáh zabil v Libanonu nejméně 32 izraelských vojáků a 3 izraelské civilisty.
Ve čtvrtek Izrael oznámil zřízení takzvané „bezpečnostní zóny“ v jižním Libanonu, která zahrnuje stovky čtverečních mil libanonského území. Libanonští představitelé požadují úplné stažení izraelských sil, což podle Íránu vyžaduje memorandum o porozumění, které uzavřel s USA.
Memorandum o porozumění požaduje „trvalé ukončení“ války v Libanonu a zajištění „územní celistvosti a suverenity“ této země. Americký prezident Donald Trump uvedl, že očekává úplné příměří na všech frontách.
Izrael dosud trvá na tom, že své jednotky z jižního Libanonu nestáhne, což vedlo k otevřené kritice ze strany Trumpa a Vance.
Ve čtvrtek Vance prohlásil, že Izrael musí respektovat mírový proces.
„Prezident je občas frustrován tím, že se zdá, že jsme na pokraji významného průlomu v dohodě, a pak najednou dojde k mohutnému výbuchu v civilním centru v Bejrútu a mnoho lidí, kteří nemají s Hizballáhem nic společného, přijde o život,“ řekl Vance novinářům a dodal, že takové činy jsou „nepřijatelné“.
V pátek varoval hlavní íránský vyjednavač Mohammad Ghalibaf před jakýmkoli porušením dohody slovy: „V případě nesprávného jednání, porušení smlouvy a nepřiměřené reakce druhé strany nepochybujeme, že nepříteli bude dána rozhodná odpověď.“
Diplomatické tahanice ohledně plánovaných jednání ještě zvyšují nejistotu ohledně toho, zda se podaří dosáhnout trvalého příměří v regionální válce, která si vyžádala nejméně 7 000 obětí, způsobila raketový nárůst cen energií a otřásla světovými trhy.
Chameneí ve čtvrtek prohlásil, že Trump podepsal dohodu „ze zoufalství“, a naznačil, že nadcházející jednání nebudou snadná.
„Pokud bude americká strana klást příliš vysoké požadavky, nepřijmeme to,“ uvedl v písemném prohlášení. Dohoda dává vyjednavačům 60 dní na dosažení shody ohledně statusu íránského jaderného programu, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení lhůty, a stanoví zřízení fondu na obnovu Íránu ve výši 300 miliard dolarů a dalších finančních pobídek.
Ve čtvrtek americké síly zrušily námořní blokádu íránských přístavů, která bránila lodím v plavbě do nebo z Islámské republiky, uvedla americká armáda s tím, že americké válečné lodě „zůstanou v této oblasti“.
V Hormuzském průlivu, strategickém úzkém místě pro přepravu energie, které Írán během konfliktu blokoval, je plavba stále omezená.
Zdroj v angličtině ZDE
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