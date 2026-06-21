Skotský běloch v Edinburku pobodal pět muslimů. Česká média to ignorují
21. 6. 2026
Muž obviněn v souvislosti s protimuslimskými útoky v Edinburghu
Skotská policie zadržela 36letého muže poté, co bylo zraněno pět lidí; do vyšetřování byli zapojeni vyšetřovatelé z protiteroristického útvaru
Skotská policie uvedla, že byl obviněn muž v souvislosti se sérií útoků, k nimž došlo v pátek večer v Edinburghu a které jsou vyšetřovány jako potenciální protimuslimské trestné činy z nenávisti.
K vyšetřování útoků, při nichž bylo zraněno pět lidí, byli přizváni protiterorističtí vyšetřovatelé.
V pátek byl zatčen 36letý běloch skotského původu. Policie v sobotu pozdě večer dodala: „36letý muž byl obviněn v souvislosti s řadou incidentů, k nimž došlo v Edinburghu v pátek 19. června 2026. Státnímu zástupci byla předložena zpráva a dotyčný se v patřičné době dostaví k soudu.“
Policie uvedla, že veřejnosti již nehrozí žádné další nebezpečí.
Policisté byli v pátek kolem 20:50 povoláni do městské čtvrti Sighthill, kde byli zraněni dva muži. Sanitkou byli převezeni do nemocnice Edinburgh Royal Infirmary.
Skotská asociace mešit uvedla, že dva věřící byli napadeni v parku poté, co opustili mešitu v Broomhouse.
Poté policie obdržela hlášení o incidentech v okolí obchodů na západě a severu města. Policie uvedla, že během této doby byli údajně napadeni další tři muži v oblasti Telford Road a Leith Walk.
Kolem 21:30 se policisté vybavení tasery střetli s podezřelým a ačkoli taser nebyl použit, muž byl zadržen.
Příspěvky na sociálních sítích zachycovaly muže bez trička, který se s dlouhou zbraní potuloval po ulici a bušil do dveří restaurace ve skotském hlavním městě.
Další video zřejmě zachycovalo téhož muže ležícího na zemi, jak křičí něco o „ochraně země“, zatímco ho drží policista.
Policie uvedla, že pět mužů – dva ve věku 22 let a další ve věku 24, 27 a 39 let – utrpělo různá zranění a tři z nich museli být ošetřeni v nemocnici, přičemž žádná ze zranění nebyla život ohrožující.
Premiér Keir Starmer zveřejnil na X následující příspěvek: „Absolutně otřesné. Nikdo by neměl čelit násilí na našich ulicích.
Podezřelý zřejmě jednal z nenávisti vůči muslimům. To nebudu tolerovat – bude čelit plné síle zákona.
„Mé myšlenky patří zraněným a děkuji policii a záchranným službám za jejich zásah.“
Omar Afzal, ředitel pro veřejné záležitosti Skotské asociace mešit, řekl deníku The Scotsman: „V muslimských komunitách po celém Skotsku dnes panuje hluboký šok, znepokojení a hněv.
„Tyto nejnovější útoky jsou hluboce znepokojující. Nevznikají však ve vzduchoprázdnu. Muslimské komunity již roky varují před důsledky normalizace protiislámské nenávisti ve veřejném diskurzu. Pokud se předsudkům nečelí, vytváří to prostředí, v němž se někteří jedinci cítí povzbuzeni k tomu, aby na základě této nenávisti jednali.“
Skotský premiér John Swinney uvedl, že je těmito incidenty „hluboce znepokojen“. „V naší zemi není místo pro násilí, rasismus ani netoleranci,“ dodal.
Nezisková organizace Muslim Engagement and Development, která bojuje proti islamofobii, vyzvala policii, aby „tuto situaci posuzovala tak, jak naznačují důkazy: jako islamofobní teror z extrémní pravice“.
Zástupkyně policejního náčelníka Catriona Patonová řekla: „Chci vyslat jasný vzkaz podpory všem našim komunitám, že v Skotsku, které je nejlepší, když držíme pohromadě, není místo pro rasismus ani nenávist založenou na víře.
„Policisté reagovali na četná hlášení o rychle se vyvíjející sérii událostí v Edinburghu, než zadrželi jednoho muže, přičemž naší prioritou byla veřejná bezpečnost.
„Probíhá rozsáhlé vyšetřování s cílem objasnit všechny okolnosti.
„Podporují nás protiteroristické policejní jednotky a pracujeme pod vedením Úřadu korunního prokurátora a prokuratury.“
Policie v pátek večer uzavřela ulici Leith Walk, když se incidenty odehrávaly.
Byl zřízen veřejný portál pro závažné incidenty, který má povzbudit veřejnost k předávání informací přímo policistům.
Zdroj v angličtině ZDE
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