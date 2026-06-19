Trump se konečně přiznal, že je všemohoucí
19. 6. 2026 / Boris Cvek
Tak Trump je všemocný. Konečně se přiznal! Píše o tom ČT24 na základě zprávy serveru Axios. A memorandum dohodnuté s Íránem, které mělo být dnes (v pátek) podepsané ve Švýcarsku, je kapitulace Íránu. Ale Jeho Všemohoucí Ohromnost ve skutečnosti nechtěla, aby došlo k podepsání, tak se nepodepsalo nic.
Všemohoucnost: tak už to konečně otevřete, bastardi! A stalo se. Vlastně nestalo, protože došlo ke kapitulaci Íránu. Stále se „to“, tedy Hormuz, otvírá a Írán stále kapituluje, jedna kapitulace za druhou. Přece Všemohoucnost to tak chce. A svět žasne a tleská a oslavuje triumfy. A Írán tleská. A ropa zlevňuje a zdražuje. I chtěl a nastal zlatý věk. Cokoli Všemohoucí chce, to má.
A všeliké plemeno se jako dítky seběhlo k němu a vzdávalo mu díky, i hovada pozemská, i duchové nebeští, i tisíce sluncí a komet z oblohy, an pokynul a byla tisíciletá říše zaslíbená jeho semeni i semeni jeho semene i semeni semene jeho semene i semeni všelikých hovad pozemských a duchů nebeských.
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