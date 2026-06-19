Jonathan Pie: Trump, ten mírotvorce!
19. 6. 2026
čas čtení 5 minut
Více než 100 dní poté, co na Írán začaly padat americké a izraelské bomby, obě strany prohlašují vítězství, což je možná známkou toho, jak moc obě strany potřebovaly najít východisko.
Vracím slovo tobě, Sophie. Děkuji.
Je zajímavé, že Trump podepsal tuto dohodu ve Versailles, v místě, kde došlo k další slavné a ponižující totální kapitulaci.
Ale, jak jistě víte, Trump to samozřejmě bude prezentovat jako obrovský úspěch, protože má ve zvyku prohlašovat, že vyhrál, i když je zřejmé... že nevyhrál.
Tato válka však byla úspěchem stejným způsobem, jako bylo dobře vynaložené 14 milionů dolarů za to, aby se v odrazovém bazénu zamořeném řasami vznášely velké kusy modré barvy.
Pravdou je, že Spojené státy málokdy vypadaly slaběji a Írán málokdy vypadal silněji, protože si nyní uvědomil, že pokud někdo neudělá přesně to, co po něm chtějí, prostě uzavřou Hormuzský průliv a budou mít celý svět pod krkem.
Přešli jsme od prvního týdne – „Vyhraju, vítězství bude snazší než tehdy, když jsem unesl prezidenta Venezuely“ – k druhému týdnu – „Vyhrál jsem“ – k třetímu týdnu – „Proč mi nepomáháte vyhrát?“ – k čtvrtému týdnu – „K vítězství vaši pomoc nepotřebuju, ale pokud mi nepomůžete vyhrát, zničím NATO.“ 5. týden: „Jestli mě nenecháte vyhrát, vyhladím celou civilizaci.“
Je to docela výkon, dát íránskému režimu morální převahu, ale naštěstí Donald Trump iluzi o americké morálce rozbil už dávno.
6. týden: „Vyhráváme a abych to dokázal, tady je obrázek od umělé inteligence, na kterém jsem oblečený jako Ježíš.“ 7. týden: „Papež je ultraliberální čtenář Guardianu, který se cpe sójou.“ 8. týden: Už se začínám nudit. 9. až 14. týden: Teď už se nudím fakt hodně a musím postavit taneční sál a zorganizovat klecové zápasy na trávníku Bílého domu.
A o 4 měsíce později: vítězství! Mockrát děkuji. Kde je moje Nobelova cena za mír?
A kdyby ostagtní členové G7 mohli jen uklidit ten nepořádek a zaplatit účet, bylo by to skvělé.
Výsledek byl vždy nevyhnutelný, ale bylo zábavné to sledovat. Většina Trumpových příspěvků na Truth Social týkajících se tohoto konfliktu zněla méně jako slova vůdce svobodného světa a více jako slova čtrnáctiletého kluka, který je jediný ve třídě, kdo ještě nikoho neosahával.
Zvláštním vrcholem byla velikonoční neděle, kdy Trump na Truth Social napsal: „Otevřete Hormuz rovnou, vy šílení sráči!“, což jsou slova opravdového diplomata s naprostou kontrolou nad situací.
Poté strávil nějaký čas na velikonočním válení vajíček v Bílém domě, kde přednesl projev před skupinkou zmatených žáků základní školy o tom, jak uvažuje o zahájení třetí světové války v Íránu a o Joe Bidenově autopenu.
Ale tento konflikt neprobíhal úplně hladce. Trump se opravdu rozzlobil na Spojené království, Španělsko, Kanadu, Austrálii a Itálii. Vlastně na každý, kdo vznesl jakékoli námitky proti tomuto hrubému příkladu imperiální arogance, byl označen za zbabělce.
Bylo to, jako by měl pocit, že bychom mu všichni měli být vděční za to, že jeho nejnovější projev amerického expanzionismu nezahrnoval přeměnu Kanady na 51. stát ani kobercové bombardování ospalé vesničky Grónska.
Možná že pokud chcete, aby vaši spojenci byli dobrými spojenci, měli byste s námi začít zacházet jako se spojenci. Nešikanujte své spojence, neukládejte jim nelegální cla a nevměšujte se do jejich voleb tím, že otevřeně podporujete krajně pravicové strany po celé Evropě.
A to vše zatímco urážíte naše vůdce a vyhrožujete invazí na suverénní území spojenců, a pak po nás požadujete, abychom vám přišli na pomoc jen proto, že jste začali válku – jednak proto, že vám to řekl Benjamin Netanjahu, a jednak proto, abyste odvedli pozornost od skutečnosti, že se v Epsteinových spisech objevujete častěji, než je Ježíš zmíněn v Bibli.
Ale alespoň někdo z celé téhle záležitosti vyšel dobře. No, pro mě byla vrcholem celé té zasrané show sázka ve výši 2,1 miliardy dolarů uzavřená několik minut před prezidentskými prohlášeními o válce v Íránu. 2,1 miliardy dolarů v perfektně načasovaných směrových obchodech s ropou uzavřených během pěti prezidentských prohlášení v jediném měsíci, což je zcela bezprecedentní a dosud zcela nevyšetřené. 2,1 miliardy dolarů.
Za jakékoli jiné vlády by to byl skandál, jaký v moderní historii nemá obdoby. Místo toho jsme všichni, včetně mě, úplně oslněni tím, že Trump zveřejňuje obrázky vytvořené umělou inteligencí, na nichž je on sám jako Ježíš, James Bond nebo Mandalorian. Kdo ještě? Pilot z filmu Top Gun, svalnatý Jedi. Má rád cosplay. Víte, na tom není nic špatného. Většinu dní přece předstírá, že je prezidentem, ne? Za koho dalšího se ještě vydává?
292
Diskuse