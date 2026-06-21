Ubohost polského prezidenta. Timothy Snyder varuje před nebezpečím "války vzpomínek" oproti skutečné válce
21. 6. 2026
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Hanebný čin polského prezidenta, píše Roman Šeremeta. Polský prezident Karol Nawrocki zbavil Volodymyra Zelenského Řádu Bílého orla – nejvyššího polského státního vyznamenání – poté, co byla jedna z jednotek ukrajinských speciálních sil pojmenována po hrdinech UPA. Zelenskyj obdržel toto vyznamenání od bývalého prezidenta Andrzeje Dudy v dubnu 2023 jako uznání za jeho přínos k posílení polsko-ukrajinských vztahů. Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha toto rozhodnutí odsoudil:
„Litujeme, že ve Varšavě zvítězily emoce a vedly polské politiky k přijetí neopodstatněných, impulzivních a neuctivých kroků namířených nejen proti prezidentu Zelenskému, ale především proti ukrajinskému státu. Rozhodnutí zbavit prezidenta Ukrajiny Řádu Bílého orla je strategickou chybou, z níž bude těžit pouze Moskva.“
Sybiha rovněž oznámil, že se vzdává svého vlastního polského státního vyznamenání, Velitelského kříže s hvězdou Řádu za zásluhy Polské republiky.
Nawrocki neurazil pouze prezidenta Zelenského. Urazil ukrajinský lid, který již pět let vede brutální válku proti Rusku a tím pomáhá bránit celou Evropu – včetně Polska. Historie posoudí, kdo skutečně posílil polsko-ukrajinské přátelství a kdo jej oslabil kvůli krátkodobému politickému zisku.
K tomu:
Nejsem historik a mohu se mýlit, ale pokud vím, Polsko nikdy neodebralo Řád Bílého orla těmto osobám: Kateřině II., která Polsko vyvraždila a zotročila; Hitlerovu ministru zahraničí von Ribbentropovi (architektovi smlouvy mezi Stalinem a Hitlerem o rozdělení Polska); italskému fašistickému diktátorovi Mussolinimu; maďarskému fašistickému vůdci Horthymu. Ale Zelenskému.
Roman Šeremeta:
Světově uznávaný historik Timothy Snyder v nedávném rozhovoru pro časopis Newsweek Polska vyslovil varování, které by polští představitelé měli vzít vážně.
„Válka o paměť je pro polské politiky mnohem pohodlnější než skutečná válka,“ uvedl Snyder.
„Mohou říkat: máme pravdu, jsme nevinní, znám historii. Je však třeba vycházet z toho, co se děje teď, a ne z paměti. Pokud to přeskočíte, začínáte lží.“
K polemice ohledně ukrajinského uctění UPA Snyder varoval před posuzováním takových rozhodnutí bez kontextu: „Posuzovat Zelenského rozhodnutí pojmenovat jednotku po UPA bez kontextu téměř čtyř a půl let trvající války by byla chyba. Jedná se o nejdelší válku tohoto století, delší než první světová válka. Vyvolává emoce, které je pro Západ těžké pochopit.“
Také poznamenal, že Ukrajinci a Poláci si pamatují různé kapitoly téže historie: „Ukrajinci vnímají UPA hlavně skrze její třetí fázi, boj proti Rudé armádě po roce 1945. Poláci si pamatují první fázi: rok 1943, kdy UPA zabila desítky tisíc Poláků na Volyni. Chybou je zapomenout na zbytek historie.“
A jeho nejostřejší varování by mělo znepokojovat každého: „Na bojišti Rusko prohraje. Ve Varšavě a Kyjevě však Rusko vyhraje válku o paměť.“
Odebrání nejvyššího polského vyznamenání prezidentu Zelenskému nebylo moudrým činem. Byla to emocionální reakce, která upřednostnila historickou křivdu před současnou realitou. Ukrajina vede nejdelší válku tohoto století a bezpečnost Polska závisí na jejím přežití. Proměnit spojence v protivníka kvůli nevyřešené historii neslouží ani pravdě, ani spravedlnosti – slouží to pouze Moskvě. To je ta past, kterou Snyder pojmenoval.
Válku o paměť nelze vyhrát. Lze ji pouze zneužít – a existuje jedna mocnost, která čeká, aby ji zneužila.
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