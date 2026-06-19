UNRWA po izraelských obviněních z napojení na Hamás propustila 70 zaměstnanců
19. 6. 2026
Sedmdesát zaměstnanců UNRWA (Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě) bylo propuštěno poté, co je Izrael a nevládní organizace UN Watch obvinili z vazeb na Hamás.
"Naše trvalá dokumentace hluboké infiltrace UNRWA Hamásem – včetně naší mapy UNRWA Terror Network, která identifikuje nejméně 400 pachatelů – spolu s inspektorem USAID – konečně donutila agenturu jednat," uvedl Hillel Neuer, výkonný ředitel UN Watch.
Začátkem minulého týdne USAID oznámila, že předala 101 současných nebo bývalých zaměstnanců UNRWA americkému ministerstvu zahraničí k pozastavení nebo vyloučení z licence kvůli jejich roli v masakru 7. října a/nebo spojení s Hamásem.
"Po léta UN Watch odhalovala, jak jsou učitelé, ředitelé škol a další zaměstnanci UNRWA propojeni s Hamásem, včetně teroristických šéfů vedoucích odbory zaměstnanců. Dnešní akce, i když vítaná, je jen malým začátkem," dodal Neuer.
Oficiální oznámení UNRWA uvádělo, že opatření byla přijata "za účelem zmírnění bezpečnostních a ochranných rizik pro uprchlíky, kterým agentura slouží".
Zdůraznil, že Izrael nepředložil žádné důkazy na podporu svých obvinění a že propuštění zaměstnanců nemělo být potvrzením těchto tvrzení.
V reakci na to UN Watch obvinila UNRWA, že se více zajímá o vlastní obranu než o skutečnou neutralitu.
Odbory UNRWA odmítají propuštění zaměstnanců
Odborový svaz zaměstnanců UNRWA také reagoval na propuštění s tím, že "učinit takové rozhodnutí bez spravedlivého a transparentního vyšetřování představuje jasné porušení principů spravedlnosti".
Odbory vyzvaly UNRWA, aby rozhodnutí zrušila, a oznámily, že zůstanou v nepřetržitém zasedání "sledovat vývoj a podniknout nezbytné kroky k ochraně práv a důstojnosti zaměstnanců UNRWA".
"Když jsou odbory zastupující zaměstnance UNRWA ovládány operativci Hamásu," řekl Neuer, "není překvapivé, že protestují proti odstranění svých soudruhů. To není chování neutrální humanitární organizace, ale organizace zajaté teroristickou skupinou."
Podle UN Watch pracuje nejméně 1 500 členů Hamásu pro UNRWA v Gaze
Ředitel UN Watch také tvrdil, že identifikovali nejméně 1 500 dalších operativců Hamásu pracujících pro UNRWA v Gaze a tisíce dalších v ostatních částech agentury.
"UNRWA nelze reformovat. Musí být uzavřena," prohlásil Neuer. "Dárcovské země by měly okamžitě ukončit veškeré financování a nespolupracovat s agenturou, která ve svých školách indoktrinuje děti nenávistí a funguje jako politická a vojenská složka Hamásu. OSN selhala. Členské státy nyní musí rozhodně jednat a tuto nebezpečnou agenturu rozbít."
Zdroj v angličtině: ZDE
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