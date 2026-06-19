Nehledě na deficit, Kreml chystá zvýšení válečných výdajů o 40 %
19. 6. 2026
Výdaje na válku v rozpočtu na rok 2026 mohou být o 40 %, tedy o 4–5 bilionů rublů vyšší, než bylo plánováno, uvádí zdroje obeznámené s diskusí.
Rozpočtový zákon původně zahrnoval pod položku "národní obrana" 12,9 bilionu rublů – o něco méně než o rok dříve, kdy vojenské výdaje činily 13,5 bilionu rublů. Ve skutečnosti může vojenský rozpočet na rok 2026 vystřelit téměř k 18 bilionům rublů, což představuje 41 % všech plánovaných výdajů na státní pokladnu (44 bilionů rublů).
S přihlédnutím k bodu "národní bezpečnost", kde jsou sestavovány rozpočty Ministerstva vnitra, Národní gardy, vyšetřovacího výboru a speciálních složek, mohou celkové rozpočtové výdaje na bezpečnostní složky dosáhnout 21,8 bilionu rublů a tvořit téměř polovinu rozpočtu.
Aby vláda financovala vojenské výdaje přesahující plán, připravuje zabavení civilních rezerv a také plánuje využít nahromaděné rezervy. Úřady mají v úmyslu získat asi polovinu této částky – 2–3 biliony rublů – prostřednictvím dodatečného dluhu prostřednictvím státních dluhopisů.
Minulý týden Státní duma přijala zákon, který umožňuje kabinetu ministrů překročit limit výdajů a veřejného dluhu stanovený pro tento rok, aniž by se změnil rozpočtový zákon. Tomu předcházelo zmizení šéfky Centrální banky Elviry Nabjulliny, která kvůli nemoci vynechala Petrohradské ekonomické fórum a schůzky s Vladimirem Putinem, z veřejného prostoru.
Ruská centrální banka, kterou Nabjullina řídí od roku 2013, je de facto nucena uzavřít rozpočtovou "díru" vlastními penězi. Centrální banka provádí repo operace s bankami: nakupují federální úvěrové dluhopisy (OFZ), používají je jako zástavu k získání půjček od centrální banky a získané peníze znovu používají k nákupu OFZ. V důsledku toho zůstává ruský státní dluh v rozvaze centrální banky. Objem těchto transakcí dosáhl 4,6 bilionu rublů.
Absence Nabjulliny vyvolala vlnu zvěstí, že požádala o rezignaci, přičemž oznámila neochotu pracovat v podmínkách mobilizační ekonomiky, uzavření hranic atd. Již dříve vysocí představitelé Centrální banky a Ministerstva financí varovali Putina, že rostoucí náklady na válku se stávají pro rozpočet a ekonomiku neúnosnými. Volali po zmírnění vojenských výdajů, ale Putin podpořil ministerstvo obrany, které trvalo nejen na udržení, ale i na zvýšení financování.
Ve skutečnosti federální rozpočtové výdaje na válku v prvním čtvrtletí dosáhly 5,908 bilionu rublů, vypočítal Janis Kluge, výzkumník z Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia, na základě dat Ministerstva financí.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly výdaje na armádu a výrobu zbraní o 29,9 %, ve srovnání s lednem-březnem 2024 o 68,7 %, oproti roku 2023 o 129 %, a ve srovnání s prvním čtvrtletím 2022 o 4,6násobek. V důsledku toho poprvé od začátku konfliktu dosáhl podíl vojenských výdajů v rozpočtu 46 % a podíl na příjmech státní pokladny 65 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
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