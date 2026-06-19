Téměř 160 lidí onemocnělo chřipkou na základně amerického letectva poté, co Hegseth zrušil povinné očkování
19. 6. 2026
Zprávy uvádějí, že rekruti v Texasu onemocněli v důsledku epidemie, k níž došlo několik týdnů poté, co americký ministr obrany zrušil povinnost očkování proti chřipce
Vypuknutí chřipky postihlo více než 150 rekrutů ve výcviku na letecké základně Lackland v San Antoniu v Texasu.
K epidemii došlo jen několik týdnů poté, co ministr obrany Pete Hegseth zrušil povinné očkování proti chřipce pro vojáky s odkazem na potřebu "tělesné autonomie" vojáků.
„Využíváme této příležitosti k zrušení všech absurdních a nepřiměřených nařízení, která pouze oslabují naše bojové schopnosti,“ uvedl Hegseth v dubnovém videu na sociálních sítích. „V tomto případě to zahrnuje plošné očkování proti chřipce a povinnost, která za ním stojí.
„Vaše tělo, vaše víra a vaše přesvědčení nejsou předmětem vyjednávání,“ řekl Hegseth.
Podle New York Times a ABC News onemocnělo nejméně 159 rekrutů. Poté, co Hegseth učinil očkování proti chřipce dobrovolným, se pro něj rozhodlo pouze asi 40 % rekrutů, sdělili představitelé letectva deníku New York Times.
Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v chřipkové sezóně 2025–2026 proti chřipce očkováno asi 46 % dospělých.
Lackland se nachází v areálu Joint Base San Antonio, na základně s 70 000 členy, která se někdy nazývá „Military City“. Rekruti v Lacklandu žijí ve společných prostorách, společně jedí a spí v ubytovnách. O takových podmínkách je známo, že jsou náchylné k vypuknutí nemocí přenášených vzduchem.
Není jasné, zda nedávné úmrtí rekruta v základním výcviku souviselo s tímto ohniskem nákazy. Keon McDaniel zemřel 16. června poté, co u něj došlo k „zdravotní nouzi“. Příčina smrti je podle tiskové zprávy letectva předmětem vyšetřování.
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